Показать всё
Индивидуальная
до 4 чел.
Южная Карелия: водопады Ахинкоски, Рускеала и окрестности
Начало: Заберу и отвезу по адресу пребывания в Петрозаводс...
«Посещение водопадов Ахинкоски с экологической тропой и местами съемок фильмов»
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады
Начало: Площадь Искусств, 1, Санкт-Петербург
«Карельские пейзажи, фьорды и водопады Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
5000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты
Начало: Железнодорожный вокзал Петрозаводск
«После обеда в кафе нас ждет следующая точка маршрута – водопад Юканкоски или Белые мосты»
Расписание: по пятницам
12 900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Благодарю очаровательную гида Полину за интересный день в Карелии. И особенно за то, что по моей просьбе включила в поездку дополнительные места для осмотра. Категорически рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Индивидуальная экскурсия в Рускеала и окресности, на автомобиле, с замечательным гидом Артёмом. Чем понравилась: во-первых, забирают и возвращают в указанное
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездка в Рускеалу прошла на самом высоком уровне. С Полиной мы готовы поехать ещё много раз. Опытный водитель, чудесный гид.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличная экскурсия. По пути увидели прекрасную природу Карелии. Великолепный парк показывающий красоту мрамора. Подходы и смотровые площадки сделаны очень удобно.
Вам был полезен этот отзыв?
K
Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в Карелию и отдельно поблагодарить гида Полину. Если вы сомневаетесь в выборе формата экскурсии,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
-
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия замечательная. Экскурсовод Наталья - профессионал.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Вам был полезен этот отзыв?
М
-
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочется поделиться не просто отзывом, а частичкой того волшебства, которое я испытала в этом путешествии. Эта поездка в Ладожские шхеры
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 36 отзывов в Петрозаводске в категории "Чегемские водопады"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Чегемские водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2026
Сейчас в Петрозаводске в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Петрозаводска! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены