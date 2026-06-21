читать дальше уменьшить

вами место, что очень удобно для гостей города, во-вторых, когда Артем узнал, что мы приехали с Дальнего Востока, то предложил выжать максимум из нашего путешествия и посмотреть за день аж четыре локации (запланировано было две): и по пути в Рускеала мы заехали на водопады Белые мосты, куда не доставляют на обычных туристических автобусах из-за плохой дороги, поэтому посетителей там очень мало, но по красоте и грандиозности эти водопады нисколько не уступают водопадам Кивач и Ахинкоски, а даже превосходят их по высоте и мощи, а еще за отдельную плату вы можете дважды "пролететь" над водопадом, это просто невероятные ощущения! Кроме Рускеала и водопадов Ахинкоски, мы в конце путешествия посетили гору Паасо, тоже весьма интересное и красивое место, и полюбовались окрестностями Сортавала. По дороге Артём рассказывал много интересного о Карелии, Петрозаводске, о местных достопремечательностях, сделал экскурс в историю этих мест. В итоге наша поездка продлилась вместо девяти часов - двенадцать, но мы нисколько не устали! Спасибо большое Артёму за эти невероятные и незабываемые впечатления, и за внимание к нам (дождевики и вода были кстати))).