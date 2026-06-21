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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» в Петрозаводске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Южная Карелия: водопады Ахинкоски, Рускеала и окрестности
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Южная Карелия: водопады Ахинкоски, Рускеала и окрестности
Начало: Заберу и отвезу по адресу пребывания в Петрозаводс...
«Посещение водопадов Ахинкоски с экологической тропой и местами съемок фильмов»
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады
На автобусе
На микроавтобусе
15 часов
14 отзывов
Групповая
В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады
Начало: Площадь Искусств, 1, Санкт-Петербург
«Карельские пейзажи, фьорды и водопады Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала на комфортабельном микроавтобусе»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
5000 ₽ за человека
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты
На автобусе
На катере
14 часов
14 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты
Начало: Железнодорожный вокзал Петрозаводск
«После обеда в кафе нас ждет следующая точка маршрута – водопад Юканкоски или Белые мосты»
Расписание: по пятницам
12 900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Южная Карелия: водопады Ахинкоски, Рускеала и окрестности
Благодарю очаровательную гида Полину за интересный день в Карелии. И особенно за то, что по моей просьбе включила в поездку дополнительные места для осмотра. Категорически рекомендую!
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Т
Южная Карелия: водопады Ахинкоски, Рускеала и окрестности
Индивидуальная экскурсия в Рускеала и окресности, на автомобиле, с замечательным гидом Артёмом. Чем понравилась: во-первых, забирают и возвращают в указанное
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вами место, что очень удобно для гостей города, во-вторых, когда Артем узнал, что мы приехали с Дальнего Востока, то предложил выжать максимум из нашего путешествия и посмотреть за день аж четыре локации (запланировано было две): и по пути в Рускеала мы заехали на водопады Белые мосты, куда не доставляют на обычных туристических автобусах из-за плохой дороги, поэтому посетителей там очень мало, но по красоте и грандиозности эти водопады нисколько не уступают водопадам Кивач и Ахинкоски, а даже превосходят их по высоте и мощи, а еще за отдельную плату вы можете дважды "пролететь" над водопадом, это просто невероятные ощущения! Кроме Рускеала и водопадов Ахинкоски, мы в конце путешествия посетили гору Паасо, тоже весьма интересное и красивое место, и полюбовались окрестностями Сортавала. По дороге Артём рассказывал много интересного о Карелии, Петрозаводске, о местных достопремечательностях, сделал экскурс в историю этих мест. В итоге наша поездка продлилась вместо девяти часов - двенадцать, но мы нисколько не устали! Спасибо большое Артёму за эти невероятные и незабываемые впечатления, и за внимание к нам (дождевики и вода были кстати))).

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Е
Южная Карелия: водопады Ахинкоски, Рускеала и окрестности
Поездка в Рускеалу прошла на самом высоком уровне. С Полиной мы готовы поехать ещё много раз. Опытный водитель, чудесный гид.
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Её влюбленность в Карелию передалась нам. Много интересного узнали из её рассказа по истории Карелии. Очень доброжелательная, спокойная, отзывчивая на наши пожелания. Всё, что запланировано, посмотрели. Красота Карелии нас покорила!

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О
Южная Карелия: водопады Ахинкоски, Рускеала и окрестности
Отличная экскурсия. По пути увидели прекрасную природу Карелии. Великолепный парк показывающий красоту мрамора. Подходы и смотровые площадки сделаны очень удобно.
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Территория парка большая, провели там почти целый день. Водопады красивые, все подходы благоустроенные. Отдельное спасибо профессиональному и акредитованному гиду Полине. Узнали много о природе, истории Карелии и ее коренному населению.

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K
Южная Карелия: водопады Ахинкоски, Рускеала и окрестности
Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в Карелию и отдельно поблагодарить гида Полину. Если вы сомневаетесь в выборе формата экскурсии,
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то вариант «машина с гидом» - просто находка!

Мы долго выбирали, как лучше поехать смотреть знаменитый парк Рускеала и другие места, и ни разу не пожалели, что остановились на индивидуальной экскурсии. Это оказалось оптимальным решением по всем параметрам. Ты абсолютно свободен: не нужно подстраиваться под большую группу. Мы ехали и гуляли в своем темпе. Делали остановки, когда нужно.

Программа была насыщенной, на целый день, но при этом было легко.

Отдельно хочу сказать о гиде. Полина - супер! Это не просто экскурсовод, который зачитывает даты, а человек, увлеченный своим делом и своим краем. С ней очень легко и комфортно: живая подача, интересные детали, чувство юмора. Было ощущение, что путешествуешь с хорошим другом, который знает об этих местах всё. Видно, что Полина любит Карелию и делится этой любовью с туристами.

Большое спасибо за этот чудесный день! Всем рекомендую такой формат поездки и, конечно, Полину, если хотите не просто побывать в Карелии, а по-настоящему понять и прочувствовать её.

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Е
В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады
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И
В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады
Экскурсия замечательная. Экскурсовод Наталья - профессионал.
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Т
Южная Карелия: водопады Ахинкоски, Рускеала и окрестности
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М
В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады
-
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А
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты
Хочется поделиться не просто отзывом, а частичкой того волшебства, которое я испытала в этом путешествии. Эта поездка в Ладожские шхеры
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и Сортавала стала для меня не экскурсией, а настоящим погружением в сказку. От величественной, суровой красоты здешних мест у меня наворачивались слезы — так бывает, когда сталкиваешься с чем-то по-настоящему грандиозным и прекрасным.

Отдельная благодарность нашему гиду Ирине, которая провела нас по этой сказке с такой любовью и знанием, что каждый камень оживал в ее рассказах. А водитель Дмитрий надежно оберегал наш комфорт на дорогах.

Поездка на водопад Белые Мосты на огромном «Урале» была незабываемым приключением! Нас сопровождал замечательный парень, который заряжал всех позитивом и шутками, превратив путь в веселый стендап-концерт. А как трогательно было добывать крошечный гранат — будто прикоснулась к самой древней душе Карелии.

Небольшой совет будущим путешественникам: обед был очень аутентичным, с ухой и другими рыбными блюдами. Кто не любит рыбу, подумайте о перекусе, но обязательно попробуйте нежнейшую котлетку из оленины и калитки — это вкус гостеприимства!

Эта поездка подарила ощущение чуда и полного счастья. Спасибо вам за эти искренние эмоции!

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Всего 36 отзывов в Петрозаводске в категории "Чегемские водопады"

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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Южная Карелия: водопады Ахинкоски, Рускеала и окрестности;
  2. В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады;
  3. Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты.
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная;
  2. Водопад Кивач;
  3. Онежская набережная;
  4. Марциальные воды;
  5. Рускеала;
  6. Кижи;
  7. Площадь Кирова;
  8. Кафедральный собор Александра Невского;
  9. Гора Воттоваара;
  10. Кивач.
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2026
Сейчас в Петрозаводске в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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