Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии с аудиогидом! Посетите водопад Кивач, крупнейший равнинный водопад Европы, и узнайте о его истории.
5 причин купить этот аудиогид
- 🌿 Уникальная природа Карелии
- 📱 Удобный аудиогид на смартфоне
- 💧 Целебные источники «Марциальные воды»
- ⛪ Исторический храм Апостола Петра
- 🌊 Величественный водопад Кивач
Что можно увидеть
- Водопад Кивач
- Музей «Марциальные воды»
- Храм Апостола Петра
Описание аудиогида
Автомобильное путешествие начнётся недалеко от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя, а завершится в природном заповеднике «Кивач».
За это время вы увидите:
- Водопад Кивач — крупнейший равнинный водопад Европы (уступает лишь Рейнскому водопаду), расположенный на реке Суна. Его высота около 11 метров, а поток воды разделён скалой на два рукава
- «Марциальные воды» — музей-заповедник на месте первого в России курорта минеральных вод, основанного по указу Петра I. Вы узнаете об истории бальнеологического курорта и целебных свойствах местных источников
- Храм Апостола Петра — один из старейших храмов Карелии. Построен в стиле петровского барокко по проекту Петра Великого
А ещё вы:
- Попробуете целебную марциальную воду из подземных источников
- Посмотрите, как озёра переливаются друг в друга и выясните, почему это происходит
- Познакомитесь с карельской берёзой и даже с её клонами
- Рассмотрите современные петроглифы и по желанию сделаете свой
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мост через реку Шуя по трассе Р-21 «Кола»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 16416 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Петрозаводска
