Водопад Кивач: автомобильная аудиоэкскурсия из Петрозаводска

Путешествие к водопаду Кивач - это возможность насладиться природой Карелии и узнать её историю через аудиогид. Уникальные места ждут вас
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии с аудиогидом! Посетите водопад Кивач, крупнейший равнинный водопад Европы, и узнайте о его истории.

Откройте для себя музей "Марциальные воды", основанный Петром I, и насладитесь
целебными источниками. Полюбуйтесь старинным храмом Апостола Петра, выполненным в стиле петровского барокко. Путешествие начинается у реки Шуя и завершится в заповеднике "Кивач". Приложение на смартфоне станет вашим гидом в этом удивительном приключении

5 причин купить этот аудиогид

  • 🌿 Уникальная природа Карелии
  • 📱 Удобный аудиогид на смартфоне
  • 💧 Целебные источники «Марциальные воды»
  • ⛪ Исторический храм Апостола Петра
  • 🌊 Величественный водопад Кивач
Что можно увидеть

  • Водопад Кивач
  • Музей «Марциальные воды»
  • Храм Апостола Петра

Описание аудиогида

Автомобильное путешествие начнётся недалеко от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя, а завершится в природном заповеднике «Кивач».

За это время вы увидите:

  • Водопад Кивач — крупнейший равнинный водопад Европы (уступает лишь Рейнскому водопаду), расположенный на реке Суна. Его высота около 11 метров, а поток воды разделён скалой на два рукава
  • «Марциальные воды» — музей-заповедник на месте первого в России курорта минеральных вод, основанного по указу Петра I. Вы узнаете об истории бальнеологического курорта и целебных свойствах местных источников
  • Храм Апостола Петра — один из старейших храмов Карелии. Построен в стиле петровского барокко по проекту Петра Великого

А ещё вы:

  • Попробуете целебную марциальную воду из подземных источников
  • Посмотрите, как озёра переливаются друг в друга и выясните, почему это происходит
  • Познакомитесь с карельской берёзой и даже с её клонами
  • Рассмотрите современные петроглифы и по желанию сделаете свой

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет890 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мост через реку Шуя по трассе Р-21 «Кола»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 16416 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

