читать дальше рекомендовать данный вид экскурсий своим туристам. Единстенное- хотелось бы чуть больше информации и по местам локаций и в целом об регионе.

Очень понравилась подача экскурсии. Удобно отслеживать трек. Можно заранее послушать информацию о локации, подъезжаешь и получаешь удовольствие от созерцания. Буду