Аудиогиды и аудиоэкскурсии Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Петрозаводске, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Пешая
На машине
1 отзыв
5 часов
Аудиогид
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
20 июля в 09:00
890 за человека
Национальный музей Республики Карелия: аудиоэкскурсия из века в век
Пешая
3 отзыва
2 часа
Аудиогид
Национальный музей Республики Карелия: путешествие в историю через аудиоэкскурсию
Погрузитесь в увлекательное путешествие по эпохам в Национальном музее Республики Карелия, пройдитесь по старинному губернаторскому дому
Начало: Площадь Ленина, 1
«Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Завтра в 10:00
20 июля в 10:00
790 за человека
Музей-заповедник «Кижи» с аудиоэкскурсией в приложении
Пешая
3 часа
Аудиогид
Музей-заповедник «Кижи» с аудиоэкскурсией в приложении
Начало: Вход в музей-заповедник Кижи
«в 16:30) Как проходит аудиоэкскурсия
Расписание: 11:20 —17:30 ежедневно. Смотрите расписание "Метеора" на сайте.
20 июля в 00:00
21 июля в 00:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
  2. Национальный музей Республики Карелия: аудиоэкскурсия из века в век
  3. Музей-заповедник «Кижи» с аудиоэкскурсией в приложении
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Ладожское озеро
  9. Остров Валаам
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 890. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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