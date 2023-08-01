1 чел.
По популярности
5 часов
Аудиогид
Марциальные воды и водопад Кивач: незабываемый аудиотур по Карелии
Погрузитесь в мир карельской природы и истории с уникальным аудиогидом. Ваше путешествие начнется всего в нескольких километрах от Петрозаводска
Начало: Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
20 июля в 09:00
890₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Национальный музей Республики Карелия: путешествие в историю через аудиоэкскурсию
Погрузитесь в увлекательное путешествие по эпохам в Национальном музее Республики Карелия, пройдитесь по старинному губернаторскому дому
Начало: Площадь Ленина, 1
«Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Завтра в 10:00
20 июля в 10:00
790₽ за человека
3 часа
Аудиогид
Музей-заповедник «Кижи» с аудиоэкскурсией в приложении
Начало: Вход в музей-заповедник Кижи
«в 16:30) Как проходит аудиоэкскурсия 1»
Расписание: 11:20 —17:30 ежедневно. Смотрите расписание "Метеора" на сайте.
20 июля в 00:00
21 июля в 00:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 августа 2023Очень понравилась подача экскурсии. Удобно отслеживать трек. Можно заранее послушать информацию о локации, подъезжаешь и получаешь удовольствие от созерцания. Буду
- IIlya.gol30 июня 2023Сильно завышенная стоимость, не все залы понятным образом связаны с аудиогидом, удобнее с экскурсоводом, которому можно задать вопросы в том числе
- ААлексей6 января 2023Аудиогид очень подробно и познавательно рассказал о истории Карельского края. Сами экспозиции тоже впечатлили.
- ААнна27 августа 2022Экспозиции в залах музея понравились, показана история развития Карелии и Петрозаводска
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 890. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2024 год по теме «Аудиогиды», 4 ⭐ отзыва, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь