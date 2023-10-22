Л Лилия Деревня викингов и горный парк Рускеала Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!

Ю Юлия Деревня викингов и горный парк Рускеала Наша благодарность Елене и Алексею. Спасибо за интересную экскурсию, было много полезной информации. Красивые локации. Поездка замечательная. Спасибо.

В Валерия Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день Отличная экскурсия.

С Светлана Деревня викингов и горный парк Рускеала Экскурсовод на 5+. Такой объём интересной информации нами был получен, что невозможно передать словами! Хоть наша экскурсия проходила 13 часов, но время пролетело очень быстро. И все благодаря Елене. Спасибо огромное!

М Михайлова екатерина Осенне-зимние выходные в Приладожье Все было замечательно. Рассазы гидов интересные. Автобусы удобные. Природа прекрасна!!!

А Артем Осенне-зимние выходные в Приладожье Организация была хорошо продумана, только в Парке Рускеала хотелось побыть подольше, 4 часа мало для такого парка.

О Оксана Осенне-зимние выходные в Приладожье Никаких нареканий к организатору нет, всё было сделано быстро и без проблем. Спасибо.