Экскурсии в Сортавалу из Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Сортавала» в Петрозаводске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400 за человека
Деревня викингов и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000 за всё до 6 чел.
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: в пятницу в 08:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
9 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    22 октября 2023
    Деревня викингов и горный парк Рускеала
    Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!
  • Ю
    Юлия
    24 августа 2023
    Деревня викингов и горный парк Рускеала
    Наша благодарность Елене и Алексею. Спасибо за интересную экскурсию, было много полезной информации. Красивые локации. Поездка замечательная. Спасибо.
  • В
    Валерия
    6 июля 2023
    Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
    Отличная экскурсия.
  • С
    Светлана
    10 января 2023
    Деревня викингов и горный парк Рускеала
    Экскурсовод на 5+. Такой объём интересной информации нами был получен, что невозможно передать словами! Хоть наша экскурсия проходила 13 часов, но время пролетело очень быстро. И все благодаря Елене. Спасибо огромное!
  • М
    Михайлова екатерина
    21 ноября 2022
    Осенне-зимние выходные в Приладожье
    Все было замечательно. Рассазы гидов интересные. Автобусы удобные. Природа прекрасна!!!
  • А
    Артем
    8 ноября 2022
    Осенне-зимние выходные в Приладожье
    Организация была хорошо продумана, только в Парке Рускеала хотелось побыть подольше, 4 часа мало для такого парка.
  • О
    Оксана
    7 ноября 2022
    Осенне-зимние выходные в Приладожье
    Никаких нареканий к организатору нет, всё было сделано быстро и без проблем. Спасибо.
  • А
    Анна
    25 июля 2022
    Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
    Экскурсия понравилась. Места очень красивые

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Сортавала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
  2. Деревня викингов и горный парк Рускеала
  3. Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Сортавала" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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