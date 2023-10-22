1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: в пятницу в 08:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия22 октября 2023Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!
- ЮЮлия24 августа 2023Наша благодарность Елене и Алексею. Спасибо за интересную экскурсию, было много полезной информации. Красивые локации. Поездка замечательная. Спасибо.
- ВВалерия6 июля 2023Отличная экскурсия.
- ССветлана10 января 2023Экскурсовод на 5+. Такой объём интересной информации нами был получен, что невозможно передать словами! Хоть наша экскурсия проходила 13 часов, но время пролетело очень быстро. И все благодаря Елене. Спасибо огромное!
- ММихайлова екатерина21 ноября 2022Осенне-зимние выходные в ПриладожьеВсе было замечательно. Рассазы гидов интересные. Автобусы удобные. Природа прекрасна!!!
- ААртем8 ноября 2022Осенне-зимние выходные в ПриладожьеОрганизация была хорошо продумана, только в Парке Рускеала хотелось побыть подольше, 4 часа мало для такого парка.
- ООксана7 ноября 2022Осенне-зимние выходные в ПриладожьеНикаких нареканий к организатору нет, всё было сделано быстро и без проблем. Спасибо.
- ААнна25 июля 2022Экскурсия понравилась. Места очень красивые
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Сортавала»
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