Магазин-музей «Центр шунгита» – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Магазин-музей «Центр шунгита»» в Петрозаводске, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Петрозаводск с необычного ракурса
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
7 янв в 09:00
11 янв в 09:00
6900 за всё до 4 чел.
Новогодний маршрут из Петрозаводска: Чёртов стул + зимний пикник
На автобусе
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Новогодний маршрут из Петрозаводска: Чёртов стул + зимний пикник
А ещё карельский Дед Мороз Талви Укко, питомник ездовых собак, северные олени и удивительные легенды
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4200 за человека
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
На автобусе
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
Узнать историю губернского города, прогуляться по Онежской набережной и побывать на Чёртовом стуле
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
3 янв в 10:30
3800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    16 ноября 2024
    Петрозаводск с необычного ракурса
    Дмитрий пример идеального экскурсовода! Рассказал нам много интересных историй и фактов о Петрозаводске и Карелии, повозил по красивейшим и живописным местам, угостил чаем с калитками. Мы провели отлично эти несколько часов!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Магазин-музей «Центр шунгита»»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Онежская набережная
  2. Набережная
  3. Марциальные воды
  4. Самое главное
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Кивач
  8. Площадь Кирова
  9. Палеовулкан Гирвас
  10. Резиденция Талви Укко
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Магазин-музей «Центр шунгита»" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 6900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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