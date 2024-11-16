4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
7 янв в 09:00
11 янв в 09:00
6900₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Новогодний маршрут из Петрозаводска: Чёртов стул + зимний пикник
А ещё карельский Дед Мороз Талви Укко, питомник ездовых собак, северные олени и удивительные легенды
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4200₽ за человека
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником
Узнать историю губернского города, прогуляться по Онежской набережной и побывать на Чёртовом стуле
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
3 янв в 10:30
3800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina16 ноября 2024Дмитрий пример идеального экскурсовода! Рассказал нам много интересных историй и фактов о Петрозаводске и Карелии, повозил по красивейшим и живописным местам, угостил чаем с калитками. Мы провели отлично эти несколько часов!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Магазин-музей «Центр шунгита»»
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