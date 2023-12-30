1 день

День с хаски

Начало тура в п. Матросы, вам необходимо самостоятельно добраться до места начала тура (время начала экскурсии запрашивайте у менеджера, зависит от даты заезда, утром или днем).

Знакомство с ездовыми собаками 3 пород, в том числе с любимцем английского принца Гарри и собаками-киноактерами, покорителями Арктики — участниками арктических экспедиций.

85 питомцев подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.

Задорно прокатитесь на собачьих упряжках по живописному карельскому лесу.

Желающие (старше 18 лет) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой (картом управляет только инструктор).

Прогуляетесь к дереву желаний и порогу Большой Толли —живописному незамерзающему порогу на реке Шуя.

В Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите Арктическое письмо, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Разве не чудо?!

Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для туристов старше 18 лет).