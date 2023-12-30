Здесь на тренировочной базе и штабе арктических экспедиций, где производится полный цикл подготовки к арктическим путешествиям к Северному полюсу, через Берингов пролив и др., Вы узнаете не только интересные факты об Арктике, но и познакомитесь с северными ездовыми собаками 3 пород. Тур проводится в любые даты, кроме 29.12–10.01.
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янв
фев
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мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
День с хаски
Начало тура в п. Матросы, вам необходимо самостоятельно добраться до места начала тура (время начала экскурсии запрашивайте у менеджера, зависит от даты заезда, утром или днем).
Знакомство с ездовыми собаками 3 пород, в том числе с любимцем английского принца Гарри и собаками-киноактерами, покорителями Арктики — участниками арктических экспедиций.
85 питомцев подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.
Задорно прокатитесь на собачьих упряжках по живописному карельскому лесу.
Желающие (старше 18 лет) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой (картом управляет только инструктор).
Прогуляетесь к дереву желаний и порогу Большой Толли —живописному незамерзающему порогу на реке Шуя.
В Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите Арктическое письмо, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.
Разве не чудо?!
Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для туристов старше 18 лет).
Проживание
Тур не предусматривает проживания.
Маршрут катания: 2 км по карельскому лесу.
Продолжительность программы: 3–4 часа (без учета трансфера).
Стоимость тура без учета трансфера:
- взрослый — 5 300 руб. /чел.;
- ребенок 5–12 лет — 3 300 руб. /чел.;
- дети до 5 лет в сопровождении родителей — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
- Арктическое письмо (по желанию)
- Сопровождение профессионального инструктора
- Обучение управлению упряжкой
- Катание на собачьих упряжках - управление самостоятельное или инструктором
- Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами
- Предоставление специализированного снаряжения
- Самостоятельная прогулка к дереву желаний и порогу Большой Толли (по желанию)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер
- Индивидуальная прогулка с собакой - 400 руб. /час
- Фотосессия с профессиональным фотографом (бронирование заранее) - от 6 000 руб
- Катание на снегоходах (по сезону) - 6 000 руб. /час
- Ночь в Доме полярника (бронирование заранее) - от 1 800 руб. /чел
- Баня на дровах (бронь от 2 часов) - 1 200 руб. /час
- Мастер-класс по приготовлению лохикейто + горячий обед + самовар на шишках с домашней выпечкой - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входил ли страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете приобрести её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
В общем нареканий нет! 👍