День с хаски в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
4.7
3 отзыва
Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Дом полярника в гости к известному путешественнику Виктору Симонову. Взрослым иногда сказка нужна даже больше, чем детям.

Здесь на тренировочной базе и штабе арктических экспедиций, где производится полный цикл подготовки к арктическим путешествиям к Северному полюсу, через Берингов пролив и др., Вы узнаете не только интересные факты об Арктике, но и познакомитесь с северными ездовыми собаками 3 пород. Тур проводится в любые даты, кроме 29.12–10.01.
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
День с хаски в Карелии
Ближайшие даты:
20
янв
29
янв
2
фев
1
мар
7
мар

Что вас ожидает:

Дом полярника
Дом полярника
Посетим Дом полярника и познакомимся с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Насладимся ароматным обедом в лучших традициях Карелии
Арктическое письмо
Арктическое письмо
У камина с живым огнем Вы напишите Арктическое письмо, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник

Программа тура по дням

1 день

День с хаски

Начало тура в п. Матросы, вам необходимо самостоятельно добраться до места начала тура (время начала экскурсии запрашивайте у менеджера, зависит от даты заезда, утром или днем).

Знакомство с ездовыми собаками 3 пород, в том числе с любимцем английского принца Гарри и собаками-киноактерами, покорителями Арктики — участниками арктических экспедиций.

85 питомцев подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.

Задорно прокатитесь на собачьих упряжках по живописному карельскому лесу.

Желающие (старше 18 лет) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой (картом управляет только инструктор).

Прогуляетесь к дереву желаний и порогу Большой Толли —живописному незамерзающему порогу на реке Шуя.

В Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите Арктическое письмо, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Разве не чудо?!

Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для туристов старше 18 лет).

День с хаскиДень с хаскиДень с хаскиДень с хаскиДень с хаски

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Маршрут катания: 2 км по карельскому лесу.
Продолжительность программы: 3–4 часа (без учета трансфера).

Стоимость тура без учета трансфера:

  • взрослый — 5 300 руб. /чел.;
  • ребенок 5–12 лет — 3 300 руб. /чел.;
  • дети до 5 лет в сопровождении родителей — бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия
  • Арктическое письмо (по желанию)
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Обучение управлению упряжкой
  • Катание на собачьих упряжках - управление самостоятельное или инструктором
  • Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Самостоятельная прогулка к дереву желаний и порогу Большой Толли (по желанию)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер
  • Индивидуальная прогулка с собакой - 400 руб. /час
  • Фотосессия с профессиональным фотографом (бронирование заранее) - от 6 000 руб
  • Катание на снегоходах (по сезону) - 6 000 руб. /час
  • Ночь в Доме полярника (бронирование заранее) - от 1 800 руб. /чел
  • Баня на дровах (бронь от 2 часов) - 1 200 руб. /час
  • Мастер-класс по приготовлению лохикейто + горячий обед + самовар на шишках с домашней выпечкой - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входил ли страховка в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете приобрести её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
30 дек 2023
Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей.
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
Е
12 авг 2023
Организация на высшем уровне! Спасибо
П
25 июня 2023
Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне.
В общем нареканий нет! 👍

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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