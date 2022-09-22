Этноэкскурсия по карельским деревням

Мы считаем, что каждый турист в Карелии должен прикоснуться к многовековой культуре местного населения

Мы считаем, что каждый турист в Карелии должен прикоснуться к многовековой культуре местного населения — карелов и увидеть их быт и уклад жизни, сохранившего свои традиции еще с XIX веков. Всего за одну экскурсию вы сможете увидеть национальный колорит Карелии, познакомиться с коренным населением и впитать в себя все добродушие и гостеприимство местного народа!
Этноэкскурсия по карельским деревням
Этноэкскурсия по карельским деревням
Этноэкскурсия по карельским деревням
Этноэкскурсия по карельским деревням
Этноэкскурсия по карельским деревням
Ближайшие даты:
22
сен
29
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Киндасово
  • Кинерма
  • Рубчойла
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Деревня Киндасово

Первая деревня на пути нашей этноэкскурсии — Киндасово, столица карельского юмора. Местные жители расскажут вам древние байки и легенды. Самые активные из них проведут обряд посвящения в «Киндасовцев», игровую программу «Kummakas» и обучат игре на национальных карельских музыкальных инструментах: пастушьи инструменты, кантеле, ёухикко. Настоящая карелка в национальном костюме споет вам старинные песни на родном карельском языке, сыграет на кантеле — уникальном музыкальном инструменте предков и расскажет о других причудах и красотах крестьян XIX века, живших на нашей суровой земле. Вы увидите музей культовых сооружений древних саамов — лабиринты и тотемы.

Деревня Кинерма

Кинерма — уникальная карельская деревушка, затерявшаяся среди вековечных лесов. В этой деревушке веками жили карелы-ливвики. Уникальность Кинермы в ее архитектуре. В ней сохранилась вся традиционная объемно-планировочная структура. Вы познакомитесь с местной хозяйкой — коренной карелкой в 15-ом поколении, которая расскажет о быте и жизни крестьян, о советско-финской войне и о месте карелов в современной России. В деревне потрясающей красоты дома XVIII и XIX веков, старинная часовня с сохранившимся иконостасом, сени и потрясающие виды вокруг.

Деревня Рубчойла

Деревня Рубчойла — уникальная хранительница карельской истории и национальной самобытности. Живописные и девственные места, красивая природа и уникальная история сделают посещение этой деревни незабываемым. По приезду нас ждет обед с блюдами национальной кухни в традиционном карельском доме. Во время обеда — рассказ про обычаи карельской кухни и особенностей деревенского быта. После обеда — выступление карельского национального хора-ансамбля и экскурсия по самобытной карельской деревне, в которой сохранились дома 18 века. Увлекательный рассказ о быте, традициях и обычаях карелов.

Каждый четверг

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту.
  • Работа гида по маршруту.
  • Обед (блюда национальной кухни в традиционном карельском доме).
  • Экскурсия в Кинерме.
  • Программа в Киндасово и Рубчойле
Что не входит
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
ул. Еремеева, 1, Ротонда на набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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