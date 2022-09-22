Деревня Киндасово

Первая деревня на пути нашей этноэкскурсии — Киндасово, столица карельского юмора. Местные жители расскажут вам древние байки и легенды. Самые активные из них проведут обряд посвящения в «Киндасовцев», игровую программу «Kummakas» и обучат игре на национальных карельских музыкальных инструментах: пастушьи инструменты, кантеле, ёухикко. Настоящая карелка в национальном костюме споет вам старинные песни на родном карельском языке, сыграет на кантеле — уникальном музыкальном инструменте предков и расскажет о других причудах и красотах крестьян XIX века, живших на нашей суровой земле. Вы увидите музей культовых сооружений древних саамов — лабиринты и тотемы.

Деревня Кинерма

Кинерма — уникальная карельская деревушка, затерявшаяся среди вековечных лесов. В этой деревушке веками жили карелы-ливвики. Уникальность Кинермы в ее архитектуре. В ней сохранилась вся традиционная объемно-планировочная структура. Вы познакомитесь с местной хозяйкой — коренной карелкой в 15-ом поколении, которая расскажет о быте и жизни крестьян, о советско-финской войне и о месте карелов в современной России. В деревне потрясающей красоты дома XVIII и XIX веков, старинная часовня с сохранившимся иконостасом, сени и потрясающие виды вокруг.

Деревня Рубчойла

Деревня Рубчойла — уникальная хранительница карельской истории и национальной самобытности. Живописные и девственные места, красивая природа и уникальная история сделают посещение этой деревни незабываемым. По приезду нас ждет обед с блюдами национальной кухни в традиционном карельском доме. Во время обеда — рассказ про обычаи карельской кухни и особенностей деревенского быта. После обеда — выступление карельского национального хора-ансамбля и экскурсия по самобытной карельской деревне, в которой сохранились дома 18 века. Увлекательный рассказ о быте, традициях и обычаях карелов.