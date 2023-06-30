4 дня
Семейное путешествие на новогодних праздниках
Рассмотреть Мраморный каньон, посидеть за веслом драккара и поболтать с карельской Снегурочкой
Начало: Санкт-Петербург. Подача автобуса в 7:15, в 07:30 -...
2 янв в 07:30
3 янв в 07:30
31 405₽ за человека
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Начало: Санкт-Петербург, площадь Восстания
Завтра в 10:00
22 900₽ за человека
3 дня
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и «Рускеалы»
Начало: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 7:00
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
20 625₽ за человека
Последние отзывы на туры
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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От Площади восстания»
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