Туры от метро Площадь восстания в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «От Площади восстания» в Петрозаводске, цены от 20 625 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Семейное путешествие на новогодних праздниках
На автобусе
4 дня
Семейное путешествие на новогодних праздниках
Рассмотреть Мраморный каньон, посидеть за веслом драккара и поболтать с карельской Снегурочкой
Начало: Санкт-Петербург. Подача автобуса в 7:15, в 07:30 -...
2 янв в 07:30
3 янв в 07:30
31 405 за человека
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Пешая
На автобусе
На теплоходе
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Начало: Санкт-Петербург, площадь Восстания
Завтра в 10:00
22 900 за человека
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
На автобусе
3 дня
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и «Рускеалы»
Начало: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 7:00
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
20 625 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От Площади восстания»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Семейное путешествие на новогодних праздниках
  2. Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
  3. Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Курорт Марциальные воды
  5. Марциальные воды
  6. Ладожское озеро
  7. Мраморный каньон
  8. Ладожские шхеры
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "От Площади восстания" можно забронировать 3 тура от 20 625 до 31 405.
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