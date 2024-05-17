Ладожские шхеры. Байдарочный поход

Скидка 1 000 руб. при бронировании тура за месяц и более до даты начала, стоимость указана без скидки.

Отправляемся в незабываемое приключение на байдарках по Карелии! Поход проходит среди шхер –
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небольших скалистых островков, закрывающих нас от ветров открытой Ладоги.

Гармоничные северные пейзажи настроят на душевный лад, а шум воды под вёслами успокоит даже самые расшатанные нервы.

Нас ждут необитаемые острова, купание в Ладожском озере и беседы с согревающим глинтвейном под куполом звёздного неба.

5
3 отзыва
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Трансфер в деревню Вятиккя, установка палаточного лагеря

В 18:40 встречаемся у метро Парнас.

Стартуем на трансфере к берегам Ладожского озера.

Примерно через 4 часа езды по весёлым карельским дорогам выгружаемся у деревни Вятиккя, ставим палаточный лагерь.

Ужин, знакомство и воссоединение с природой через сон в палатках.

На природе спится великолепно, поэтому утром все будут бодры и полны сил.

Трансфер в деревню Вятиккя, установка палаточного лагеряТрансфер в деревню Вятиккя, установка палаточного лагеряТрансфер в деревню Вятиккя, установка палаточного лагеряТрансфер в деревню Вятиккя, установка палаточного лагеря
2 день

Инструктаж, сплав на байдарках к острову Лауватсари, Койонсаари и шхерам

Просыпаемся полными сил и готовыми к подвигам.

Сегодня нам предстоит пройти на байдарке от 10 до 20 км (расстояние зависит от погоды и темпа группы).

Но прежде – завтрак, зарядка и сборы.

Перед выходом слушаем правила техники безопасности, тренируемся правильно держать весло и грести примерно в одном направлении.

В путь! Сегодня наша задача – доплыть до острова Лауватсари, где мы будем ночевать. Если останется время, силы и мотивация, после обеда идём на байдарках исследовать ещё два острова.

Возвращаемся, готовим ужин, едим, смотрим на звёзды, попивая глинтвейн из походных кружек, делимся впечатлениями, разговариваем о сокровенном.

Инструктаж, сплав на байдарках к острову Лауватсари, Койонсаари и шхерамИнструктаж, сплав на байдарках к острову Лауватсари, Койонсаари и шхерамИнструктаж, сплав на байдарках к острову Лауватсари, Койонсаари и шхерам
3 день

Купание в Ладожском озере, отдых по предпочтению туристов: сплав, игра в волейбол, медитация. Окончание программы

Поздний неспешный подъём.

Прислушиваемся к новым ощущениям в мышцах рук и спины.

Разгоняем молочную кислоту с помощью зарядки и поднимаем настроение бодрящим купанием в Ладоге и вкусным завтраком.

Сегодня можно продолжить заплыв к соседним шхерам, а можно поваляться на берегу, поиграть в волейбол или помедитировать на бесконечно красивую природу.

После обеда собираемся в обратный путь, практически налегке идём до Вятиккя.

Трансфер и возвращение домой.

Купание в Ладожском озере, отдых по предпочтению туристов: сплав, игра в волейбол, медитация. Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура — от 12 900 руб. /чел.

Скидка 1 000 руб. при бронировании тура за месяц и более до даты начала. Актуальность скидки просим проверять при бронировании.

Стоимость для детей от 5 до 14 лет — 9 900 руб. /чел.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи
Палаточный лагерьПалаточный лагерь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из СПб от метро Парнас до начала маршрута и обратно
  • Вкусное трёхразовое питание
  • Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
  • Прокат трехместных байдарок со спасательными жилетами, веслами, юбками, фартуками
  • Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
  • Гермомешок 80л. для вещей на каждого участника
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Страховка
  • Личные вещи по списку
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение

  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта −5° С);
  • подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи

  • полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • набор посуды (КЛМН);
  • пластиковая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить

  • накидка на рюкзак;
  • перчатки;
  • термос (1л.);
  • резиновые сапоги;
  • гермомешок;
  • палатка;
  • пуховик тонкий.
Как организовано питание?

В нашем походе будет организовано 3-х разовое питание (в пятницу ужин, в субботу завтрак, обед и ужин, в воскресенье завтрак, обед). В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.

Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.

Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.

Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.

Дополнительную еду с собой можно не брать. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)

Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Пополнить запасы можно будет на пристани в субботу. На готовку кипятим воду из Ладоги.

Какие будут байдарки?

Этот поход проводится на трехместных моделях «Нева» (изредка двухместных). Это классическая каркасная байдарка с открытой декой для озер и рек со спокойным течением.

Модель идеальна для водных походов по Ладоге: высокая устойчивость и большой полезный объем, что позволяет взять с собой всё необходимое.

В комплект входят фартук и непромокаемые юбки для защиты от брызг, весла, спасательные жилеты на каждого участника.

Можно ли с детьми, с какого возраста?

По нашему опыту детям до 5 лет такой поход будет скорее трудностью, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более взрослого возраста.

Можно ли с собакой?

К сожалению, нет. Если вы собираетесь в поход с четвероногим другом, ждем вас в пешем походе на Ладожский берег.

Какие удобства предполагаются в программе тура?

Наша первая ночевка в пятницу состоится на территории кемпинга (кроме походов на майские и июньские праздники – там мы сразу уплываем от цивилизации к дикой природе).

Здесь есть деревенский туалет, раздевалка, умывальники и родниковая вода (можно будет набрать воды в свою бутылочку).

За доп. плату можно воспользоваться душем и фаянсовым туалетом.

После отплытия на острова на следующий день (или сразу, для походов на майские и июньские праздники) всякая цивилизация заканчивается, проживать будем на необитаемых островах в палатках, без связи, душа и туалетов. Вокруг нас – Ладога, поэтому при желании вы всегда сможете освежиться в озере.

Возвращаемся в кемпинг в воскресенье к обеду, и снова встречаемся с туалетами, умывальниками и раздевалкой. Душ и фаянсовый туалет за доп. плату тоже тут.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
О
17 мая 2024
Спасибо каждому кто был с нами! Желаю многим, чтобы жизнь не проходила только в суете, находить время чтобы увидеть страну в которой живем!
Чистейшая природа, свежий воздух, байдарки, отличные люди, новые друзья, команда профессионалов, с которыми мы слились с природой и спелись с птичками, наслаждаясь красотами Карелии!
С
15 мая 2024
Очень хороший тур мне очень всё понравилось хорошие гиды гидом просто-напросто обалденно твёрдая пятёрка всё было замечательно.
Очень хороший тур мне очень всё понравилось хорошие гиды гидом просто-напросто обалденно твёрдая пятёрка всё было замечательно.
К
5 авг 2024
Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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