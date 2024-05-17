Отправляемся в незабываемое приключение на байдарках по Карелии! Поход проходит среди шхер –
Программа тура по дням
Трансфер в деревню Вятиккя, установка палаточного лагеря
В 18:40 встречаемся у метро Парнас.
Стартуем на трансфере к берегам Ладожского озера.
Примерно через 4 часа езды по весёлым карельским дорогам выгружаемся у деревни Вятиккя, ставим палаточный лагерь.
Ужин, знакомство и воссоединение с природой через сон в палатках.
На природе спится великолепно, поэтому утром все будут бодры и полны сил.
Инструктаж, сплав на байдарках к острову Лауватсари, Койонсаари и шхерам
Просыпаемся полными сил и готовыми к подвигам.
Сегодня нам предстоит пройти на байдарке от 10 до 20 км (расстояние зависит от погоды и темпа группы).
Но прежде – завтрак, зарядка и сборы.
Перед выходом слушаем правила техники безопасности, тренируемся правильно держать весло и грести примерно в одном направлении.
В путь! Сегодня наша задача – доплыть до острова Лауватсари, где мы будем ночевать. Если останется время, силы и мотивация, после обеда идём на байдарках исследовать ещё два острова.
Возвращаемся, готовим ужин, едим, смотрим на звёзды, попивая глинтвейн из походных кружек, делимся впечатлениями, разговариваем о сокровенном.
Купание в Ладожском озере, отдых по предпочтению туристов: сплав, игра в волейбол, медитация. Окончание программы
Поздний неспешный подъём.
Прислушиваемся к новым ощущениям в мышцах рук и спины.
Разгоняем молочную кислоту с помощью зарядки и поднимаем настроение бодрящим купанием в Ладоге и вкусным завтраком.
Сегодня можно продолжить заплыв к соседним шхерам, а можно поваляться на берегу, поиграть в волейбол или помедитировать на бесконечно красивую природу.
После обеда собираемся в обратный путь, практически налегке идём до Вятиккя.
Трансфер и возвращение домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура — от 12 900 руб. /чел.
Скидка 1 000 руб. при бронировании тура за месяц и более до даты начала. Актуальность скидки просим проверять при бронировании.
Стоимость для детей от 5 до 14 лет — 9 900 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из СПб от метро Парнас до начала маршрута и обратно
- Вкусное трёхразовое питание
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
- Прокат трехместных байдарок со спасательными жилетами, веслами, юбками, фартуками
- Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
- Гермомешок 80л. для вещей на каждого участника
- Групповая аптечка
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Страховка
- Личные вещи по списку
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта −5° С);
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- пластиковая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить
- накидка на рюкзак;
- перчатки;
- термос (1л.);
- резиновые сапоги;
- гермомешок;
- палатка;
- пуховик тонкий.
Как организовано питание?
В нашем походе будет организовано 3-х разовое питание (в пятницу ужин, в субботу завтрак, обед и ужин, в воскресенье завтрак, обед). В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.
Дополнительную еду с собой можно не брать. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)
Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Пополнить запасы можно будет на пристани в субботу. На готовку кипятим воду из Ладоги.
Какие будут байдарки?
Этот поход проводится на трехместных моделях «Нева» (изредка двухместных). Это классическая каркасная байдарка с открытой декой для озер и рек со спокойным течением.
Модель идеальна для водных походов по Ладоге: высокая устойчивость и большой полезный объем, что позволяет взять с собой всё необходимое.
В комплект входят фартук и непромокаемые юбки для защиты от брызг, весла, спасательные жилеты на каждого участника.
Можно ли с детьми, с какого возраста?
По нашему опыту детям до 5 лет такой поход будет скорее трудностью, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более взрослого возраста.
Можно ли с собакой?
К сожалению, нет. Если вы собираетесь в поход с четвероногим другом, ждем вас в пешем походе на Ладожский берег.
Какие удобства предполагаются в программе тура?
Наша первая ночевка в пятницу состоится на территории кемпинга (кроме походов на майские и июньские праздники – там мы сразу уплываем от цивилизации к дикой природе).
Здесь есть деревенский туалет, раздевалка, умывальники и родниковая вода (можно будет набрать воды в свою бутылочку).
За доп. плату можно воспользоваться душем и фаянсовым туалетом.
После отплытия на острова на следующий день (или сразу, для походов на майские и июньские праздники) всякая цивилизация заканчивается, проживать будем на необитаемых островах в палатках, без связи, душа и туалетов. Вокруг нас – Ладога, поэтому при желании вы всегда сможете освежиться в озере.
Возвращаемся в кемпинг в воскресенье к обеду, и снова встречаемся с туалетами, умывальниками и раздевалкой. Душ и фаянсовый туалет за доп. плату тоже тут.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Чистейшая природа, свежий воздух, байдарки, отличные люди, новые друзья, команда профессионалов, с которыми мы слились с природой и спелись с птичками, наслаждаясь красотами Карелии!