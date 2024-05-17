2 день

Инструктаж, сплав на байдарках к острову Лауватсари, Койонсаари и шхерам

Просыпаемся полными сил и готовыми к подвигам.

Сегодня нам предстоит пройти на байдарке от 10 до 20 км (расстояние зависит от погоды и темпа группы).

Но прежде – завтрак, зарядка и сборы.

Перед выходом слушаем правила техники безопасности, тренируемся правильно держать весло и грести примерно в одном направлении.

В путь! Сегодня наша задача – доплыть до острова Лауватсари, где мы будем ночевать. Если останется время, силы и мотивация, после обеда идём на байдарках исследовать ещё два острова.

Возвращаемся, готовим ужин, едим, смотрим на звёзды, попивая глинтвейн из походных кружек, делимся впечатлениями, разговариваем о сокровенном.