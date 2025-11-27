Важно взять удобную обувь и одежду по погоде. В Карелии осенью могут идти дожди. Не забудьте дождевик, ветро-влагозащитную куртку, непромокаемые ботинки, запасные носки, перчатки, шапку.

Проживание. В отеле Piter Inn или «Тайвас» 4* в Петрозаводске. В стандартных 1-, 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. Возможно размещение на дополнительном месте (третий человек в номере) или в отеле «Greenfeel» 3*. Стоимость тура зависит от выбранного варианта. В Piter Inn есть своя пивоварня.

*Фото отеля взяты с сайта piterinn.ru

Питание. Включено: 3 завтрака «шведский стол», 1 завтрак в кафе и 3 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно. Также вы посетите мастер-класс по национальной выпечке и продегустируете карельские настойки.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус.

Возраст участников. От 3 лет. Стоимость тура для детей до 4 лет (без доп. места в отеле, с местом в автобусе и питанием) — 14 300 ₽.