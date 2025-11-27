Мои заказы

Новогодние праздники в снежной Карелии: к Деду Морозу, водопаду и за калитками

Встретить год всей семьёй в красивом крае, посетить вотчину Талвиукко и отведать местных яств
Зимой Карелия превращается в похожий на сказку волшебный мир — на еловые ветви ложится пушистый снег, а карельский Дед Мороз ждёт в гости взрослых и детей. В вотчине вас встретят
читать дальше

помощники Талвиукко, хаски и северные олени. Вы узнаете о волшебстве, чудесах, прокатитесь на финских санях и познакомитесь с саамами.

Отправимся и к знаменитому водопаду Кивач, где насладимся красотой и прочувствуем мощь карельской природы. А ещё узнаем больше о культуре и быте Карелии, отведаем настоек и местных блюд. А также поучаствуем в увлекательном новогоднем квесте.

Новогодние праздники в снежной Карелии: к Деду Морозу, водопаду и за калитками
Новогодние праздники в снежной Карелии: к Деду Морозу, водопаду и за калитками
Новогодние праздники в снежной Карелии: к Деду Морозу, водопаду и за калитками

Описание тура

Организационные детали

Важно взять удобную обувь и одежду по погоде. В Карелии осенью могут идти дожди. Не забудьте дождевик, ветро-влагозащитную куртку, непромокаемые ботинки, запасные носки, перчатки, шапку.

Проживание. В отеле Piter Inn или «Тайвас» 4* в Петрозаводске. В стандартных 1-, 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. Возможно размещение на дополнительном месте (третий человек в номере) или в отеле «Greenfeel» 3*. Стоимость тура зависит от выбранного варианта. В Piter Inn есть своя пивоварня.

*Фото отеля взяты с сайта piterinn.ru

Питание. Включено: 3 завтрака «шведский стол», 1 завтрак в кафе и 3 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно. Также вы посетите мастер-класс по национальной выпечке и продегустируете карельские настойки.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус.

Возраст участников. От 3 лет. Стоимость тура для детей до 4 лет (без доп. места в отеле, с местом в автобусе и питанием) — 14 300 ₽.

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, «Новогодняя мозаика», дегустация калиток и настоек

Встретим вас на ж/д вокзале Петрозаводска в 7:50. Рекомендуем приобрести билеты на поезд № 18 (из Москвы). Вместе позавтракаем в кафе. Если вы приезжаете позже, вас тоже встретим, но завтракаете вы самостоятельно.

Начнём знакомство с Карелией с её столицы. Петрозаводск расположился на берегу Онежского озера. Прогуляемся по его красивой набережной, паркам, площадям и рассмотрим архитектуру. Вы узнаете историю города и увидите современные арт-объекты. Пройдём интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в Национальном музее. Познакомимся с культурой и бытом и Карелии и глубже взглянем на праздничные обряды. Далее в программе обед с дегустацией карельских настоек.

Затем заселимся в отель и начнём подготовку к празднованию Нового года (если день выпадает на 31 декабря). Банкет в ресторане — за доплату.

Петрозаводск, «Новогодняя мозаика», дегустация калиток и настоекПетрозаводск, «Новогодняя мозаика», дегустация калиток и настоекПетрозаводск, «Новогодняя мозаика», дегустация калиток и настоекПетрозаводск, «Новогодняя мозаика», дегустация калиток и настоекПетрозаводск, «Новогодняя мозаика», дегустация калиток и настоекПетрозаводск, «Новогодняя мозаика», дегустация калиток и настоек
2 день

Вотчина Талвиукко и питомник собак и северных оленей

Высыпаемся, завтракаем и отправляемся в вотчину карельского Деда Мороза, где находится питомник ездовых собак и северных оленей. Пообщаемся с хаски и маламутами, покормим оленей, прокатимся на финских санях, погрузимся в быт саамской деревни и сфотографируемся в костюмах. За доплату вы сможете прокатиться на собачьей/оленьей упряжке и снегоходах.

К вечеру вернёмся в отель.

Вотчина Талвиукко и питомник собак и северных оленейВотчина Талвиукко и питомник собак и северных оленейВотчина Талвиукко и питомник собак и северных оленейВотчина Талвиукко и питомник собак и северных оленейВотчина Талвиукко и питомник собак и северных оленейВотчина Талвиукко и питомник собак и северных оленей
3 день

День в вашем распоряжении

Последний день мы оставили свободным, чтобы вы сами решили, как хотите его провести. Можно остаться в отеле или отправиться на дополнительную экскурсию:

1. В гости к Деду Халлу. Вы окажетесь в сказочном поместье, где вас ждут шуточные испытания. Прокатитесь на лыжах, разучите карельский танец, сделаете талисман и узнаете о волшебных хитростях. В завершении отдохнёте и выпьете чая.

2. Заонежье и остров Кижи. Вы посетите деревню Оятевщина, узнаете об истории края и традициях. Затем на судне на воздушной подушке переправитесь на остров. Рассмотрите знаменитый архитектурный ансамбль и вернётесь в Петрозаводск.

3. Горный парк «Рускеала». Прогуляетесь вокруг мраморного каньона, насладитесь видами со смотровых площадок и узнаете об истории места. Обратно сможете вернуться на ретропоезде.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
4 день

Заповедник Кивач и квест на горе Сампо

После завтрака отправляемся к водопаду Кивач, в лесной заповедник. Зимой он покрыт блестящим инеем и хрустальным льдом.

После обеда отправимся на новогодний квест по горе Сампо. После активных переправ, задачек и рыбалки отогреемся горячим чаем и карельской выпечкой у очага.

Возвращаемся после 17:00.

Заповедник Кивач и квест на горе Сампо

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака и 3 обеда
  • Дегустация настоек
  • Все переезды по программе
  • Посещение локаций по программе (входные билеты)
  • Услуги гида
  • Новогодний подарок
  • Квест на горе Сампо с чаепитием
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Новогодний банкет - от 10 200 ₽ за взрослого (оплата при заказе, в новогоднем заезде)
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, рано утром
Завершение: Г. Петрозаводск, ж/д вокзал, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 8 туристов
Меня зовут Юлия. Я главный затейник и представитель туристической компании по экскурсионным турам на Севере. С детства живу в прекрасной Карелии, поэтому знаю, как вас удивить новыми маршрутами по доступным
читать дальше

ценам. Организовывая туры, я буквально «дарю солнце» гостям своего края. Основное направление — групповые и авторские туры в Карелию и на Соловецкие острова. Вы увидите, что Север — это не страшно, а дико интересно и невероятно колоритно.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Новый год в Петербурге и путешествие в Карелию
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Новый год в Петербурге и путешествие в Карелию
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 44 590 ₽ за человека
Новый год в Карелии. Экскурсионный тур
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новый год в Карелии. Экскурсионный тур
Начало: Г. Петрозаводск
31 дек в 10:00
от 48 900 ₽ за человека
Вперёд, в Новый год! Праздник в Карелии с проживанием в глэмпинге на Ладоге
На автобусе
4 дня
Вперёд, в Новый год! Праздник в Карелии с проживанием в глэмпинге на Ладоге
Полюбоваться водопадами, отдохнуть на природе и посетить горный, экологический и исторический парки
Начало: Вокзал Петрозаводска, 10:00
30 дек в 10:00
66 950 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска