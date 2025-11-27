Описание тура
Организационные детали
Важно взять удобную обувь и одежду по погоде. В Карелии осенью могут идти дожди. Не забудьте дождевик, ветро-влагозащитную куртку, непромокаемые ботинки, запасные носки, перчатки, шапку.
Проживание. В отеле Piter Inn или «Тайвас» 4* в Петрозаводске. В стандартных 1-, 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. Возможно размещение на дополнительном месте (третий человек в номере) или в отеле «Greenfeel» 3*. Стоимость тура зависит от выбранного варианта. В Piter Inn есть своя пивоварня.
*Фото отеля взяты с сайта piterinn.ru
Питание. Включено: 3 завтрака «шведский стол», 1 завтрак в кафе и 3 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно. Также вы посетите мастер-класс по национальной выпечке и продегустируете карельские настойки.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус.
Возраст участников. От 3 лет. Стоимость тура для детей до 4 лет (без доп. места в отеле, с местом в автобусе и питанием) — 14 300 ₽.
Программа тура по дням
Петрозаводск, «Новогодняя мозаика», дегустация калиток и настоек
Встретим вас на ж/д вокзале Петрозаводска в 7:50. Рекомендуем приобрести билеты на поезд № 18 (из Москвы). Вместе позавтракаем в кафе. Если вы приезжаете позже, вас тоже встретим, но завтракаете вы самостоятельно.
Начнём знакомство с Карелией с её столицы. Петрозаводск расположился на берегу Онежского озера. Прогуляемся по его красивой набережной, паркам, площадям и рассмотрим архитектуру. Вы узнаете историю города и увидите современные арт-объекты. Пройдём интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в Национальном музее. Познакомимся с культурой и бытом и Карелии и глубже взглянем на праздничные обряды. Далее в программе обед с дегустацией карельских настоек.
Затем заселимся в отель и начнём подготовку к празднованию Нового года (если день выпадает на 31 декабря). Банкет в ресторане — за доплату.
Вотчина Талвиукко и питомник собак и северных оленей
Высыпаемся, завтракаем и отправляемся в вотчину карельского Деда Мороза, где находится питомник ездовых собак и северных оленей. Пообщаемся с хаски и маламутами, покормим оленей, прокатимся на финских санях, погрузимся в быт саамской деревни и сфотографируемся в костюмах. За доплату вы сможете прокатиться на собачьей/оленьей упряжке и снегоходах.
К вечеру вернёмся в отель.
День в вашем распоряжении
Последний день мы оставили свободным, чтобы вы сами решили, как хотите его провести. Можно остаться в отеле или отправиться на дополнительную экскурсию:
1. В гости к Деду Халлу. Вы окажетесь в сказочном поместье, где вас ждут шуточные испытания. Прокатитесь на лыжах, разучите карельский танец, сделаете талисман и узнаете о волшебных хитростях. В завершении отдохнёте и выпьете чая.
2. Заонежье и остров Кижи. Вы посетите деревню Оятевщина, узнаете об истории края и традициях. Затем на судне на воздушной подушке переправитесь на остров. Рассмотрите знаменитый архитектурный ансамбль и вернётесь в Петрозаводск.
3. Горный парк «Рускеала». Прогуляетесь вокруг мраморного каньона, насладитесь видами со смотровых площадок и узнаете об истории места. Обратно сможете вернуться на ретропоезде.
Заповедник Кивач и квест на горе Сампо
После завтрака отправляемся к водопаду Кивач, в лесной заповедник. Зимой он покрыт блестящим инеем и хрустальным льдом.
После обеда отправимся на новогодний квест по горе Сампо. После активных переправ, задачек и рыбалки отогреемся горячим чаем и карельской выпечкой у очага.
Возвращаемся после 17:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака и 3 обеда
- Дегустация настоек
- Все переезды по программе
- Посещение локаций по программе (входные билеты)
- Услуги гида
- Новогодний подарок
- Квест на горе Сампо с чаепитием
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Новогодний банкет - от 10 200 ₽ за взрослого (оплата при заказе, в новогоднем заезде)
- Дополнительные экскурсии и развлечения