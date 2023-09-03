Сплав походит на современных и безопасных плавсредствах.

Инструктор принимает решение о прохождении порогов, имеет право обнести опасные участки, в зависимости от подготовленности группы и не пускать в порог нетрезвых участников.

Инструктор следит за соблюдением и выполнением правил безопасности на воде всех участников команды (спасжилеты затянуты, защитные каски застёгнуты при прохождении порогов).

Сложность порогов меняется в зависимости от уровня воды.