Сказочные врата на реке Укса

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Хотите активно провести выходные? Этот тур — то, что вам нужно! Сплавляясь на рафтах по реке Укса, мы преодолеем пороги различной категории сложности, пройдем шиверу Лихая и покатаемся на Розовом Слоне! Море адреналина и положительных эмоций гарантировано! Сроки проведения тура могут изменяться по индивидуальному пожеланию групп.
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Сказочные врата на реке Укса
Ближайшие даты:
9
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
12
июн

Что вас ожидает:

Пороги различной сложности
Пороги различной сложности
Суммарно пройдем около десяти порогов от 1 до 4 категории сложности
Единение с природой
Единение с природой
Будем готовить еду на костре и ночевать в палатках на берегу реки

Программа тура по дням

1 день

Пороги: Мостовой, Лестница, Колокоски, Блюдце

Встреча на ж/д вокзале/в аэропорту г. Петрозаводска.

Трансфер до начала сплава (170 км), порог Мостовой.

Подготовка снаряжения на воду, выдача индивидуального снаряжения (гермомешок, коврик, спальный мешок, палатка, спасательный жилет, каска).

Обед в полевых условиях.

Инструктаж.

Выход на воду.

Сплав по реке (12 км):

  • пор. Мостовой (2–3 к. с);
  • пор. Лестница (2 к. с);
  • пор. Колокоски;
  • пор. Блюдце (3 к. с).

Перекус на воде.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Пороги: Мостовой, Лестница, Колокоски, БлюдцеПороги: Мостовой, Лестница, Колокоски, БлюдцеПороги: Мостовой, Лестница, Колокоски, Блюдце
2 день

Пороги: Лососевый, Розовый Слон, Мельница, Каньон, Храмина

Завтрак.

Сплав по реке (14 км):

  • пор. Лососевый (3 к. с);
  • пор. Розовый Слон (4 к. с).

Перекус в пути.

Покатушки на пороге Розовый Слон (в зависимости от готовности группы).

Сплав до д. Ууксу:

  • пор. Мельница (4 к. с);
  • пор. Каньон (3–4 к. с);
  • пор. Храмина (4 к. с).

Прибытие на берег.

Разбивка лагеря.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Пороги: Лососевый, Розовый Слон, Мельница, Каньон, ХраминаПороги: Лососевый, Розовый Слон, Мельница, Каньон, ХраминаПороги: Лососевый, Розовый Слон, Мельница, Каньон, Храмина
3 день

Шивера Лихая, д. Уукса

Завтрак.

Сбор лагеря.

Выход на реку: шивера Лихая (3 км), д. Уукса. 10 км.

Перекус в пути.

Прибытие на финальную точку.

Сдача снаряжения по окончанию маршрута.

Обед.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск.

Шивера Лихая, д. УуксаШивера Лихая, д. УуксаШивера Лихая, д. УуксаШивера Лихая, д. Уукса

Проживание

Тур предусматривает проживание в 3-4-местных палатках.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатки

2 ночи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Прокат снаряжения: палатки 3-4-местныеспальникиковрикикаскиспасательные жилетыгерметичные мешкивеслакухонная утварь
  • Палатки 3-4-местные
  • Спальники
  • Коврики
  • Каски
  • Спасательные жилеты
  • Герметичные мешки
  • Весла
  • Кухонная утварь
  • Питание, указанное в программе тура
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак или спортивная сумка для личных вещей;
  • перчатки для сплава (х/б или спортивные);
  • ложка, миска, кружка;
  • рыболовные снаряжения;
  • средства личной гигиены;
  • лекарства/препараты индивидуального применения;
  • полотенце;
  • повербанк;
  • защитный крем от солнца;
  • средство от комаров;
  • очки от солнца.

Одежда и обувь:

  • несколько комплектов одежды для нахождения на воде и несколько комплектов для нахождения на берегу;
  • ветровка;
  • теплая кофта;
  • теплый комплект одежды для сна (кофта, штаны, носки);
  • обувь для сплава (кеды);
  • сменная обувь;
  • сменное нижнее белье;
  • купальник;
  • головной убор;
  • непромокаемый костюм от дождя.

Количество комплектов одежды зависит от количества дней.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка включена в стоимость тура.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое проживание в туре?

Тур предполагает «дикий» отдых с проживанием в палатке без удобств.

Какую работу выполняет инструктор?

Инструктаж по технике безопасности, подготовка группы на воде, сопровождение группы, приготовление пищи, помощь в установке лагеря.

Прокат какого снаряжения предусмотрен?

Рафт, байдарка (только для профессионалов, без доп. платы), катамаран (только для профессионалов, без доп. платы), защитные каски, спасательные жилеты, вёсла, герметичные мешки, спасконец, палатки (3-4-местные), теплоизоляционные коврики, спальные мешки, тент, туристская баня, костровое снаряжение (бензопилы, топоры, котелки, сковороды, костровая решётка, разделочные доски, тазики, тёрки, ножи, моющее средство с губками).

Как обеспечивается безопасность в туре?

Сплав походит на современных и безопасных плавсредствах.

Инструктор принимает решение о прохождении порогов, имеет право обнести опасные участки, в зависимости от подготовленности группы и не пускать в порог нетрезвых участников.

Инструктор следит за соблюдением и выполнением правил безопасности на воде всех участников команды (спасжилеты затянуты, защитные каски застёгнуты при прохождении порогов).

Сложность порогов меняется в зависимости от уровня воды.

Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?

Индивидуально тур проводится при группе 8 человек или по стоимости 8 человек, могут быть любые даты.

При индивидуальных программах время старта может меняться.

Какую информацию нужно сообщить организатору тура?
  • ограничения по питанию;
  • серьезные заболевания;
  • размер верхней одежды для подготовки спасательных жилетов;
  • о своем высоком росте (рост больше 190 см.) — для подготовки спальных мешков.
Возможны ли изменения в программе?

Организация оставляет за собой право вносить изменения в стоимость тура в связи с повышением цен, а также изменять программу тура в зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
Н
26 июля 2023
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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