Невероятное приключение для тех, кто любит отдыхать активно и со вкусом. Бездорожье, великолепная природа и дружеская атмосфера включены.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Внедорожное приключение – подарок для всех любителей активного отдыха на бескрайних просторах карельской природы. Этот маршрут проложен таким образом, чтобы совместить преодоление бездорожья с посещением интересных и труднодоступных мест:
старинных заброшенных деревень, спрятанных в глухой тайге • памятников деревянного зодчества, скрытых от посторонних глаз • красивейших лесных озер и рек. А незабываемый пикник на природе, с приготовлением ароматного мяса и овощей на углях и рассказы о внедорожных приключениях, сделает наш джип-тур еще интереснее и позволит вам полностью погрузиться в удивительную атмосферу путешествия.
Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовня Успения Пресвятой Богородицы и Сретения Господня
- Часовня Варвары Великомученицы
- Часовня Рождества Богородицы
Что включено
- Аренда подготовленных внедорожников с опытными инструкторами-гидами
- Пикник на природе или обед в кемпинге (в зависимости от времени года и погодных условий)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
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