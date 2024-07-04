Внедорожное приключение – подарок для всех любителей активного отдыха на бескрайних просторах карельской природы. Этот маршрут проложен таким образом, чтобы совместить преодоление бездорожья с посещением интересных и труднодоступных мест:

старинных заброшенных деревень, спрятанных в глухой тайге • памятников деревянного зодчества, скрытых от посторонних глаз • красивейших лесных озер и рек. А незабываемый пикник на природе, с приготовлением ароматного мяса и овощей на углях и рассказы о внедорожных приключениях, сделает наш джип-тур еще интереснее и позволит вам полностью погрузиться в удивительную атмосферу путешествия.