1 день

Встреча, трансфер и знакомство

В воскресенье в 10:00 мы встретимся в Санкт-Петербурге на Парнасе и отправимся в увлекательное путешествие в сердце Карелии. Нас ждет трансфер на Ладогу, где мы переложим тяжелые вещи на моторную лодку, а сами налегке прогуляемся до лагеря примерно 2,5 км по лесной тропе.

По прибытии заселяемся в наш уютный кемпинг на живописном острове Койонсаари. Здесь, среди чистого воздуха и величественных сосен, мы познакомимся друг с другом и пообедаем, а сразу после нас ждёт инструктаж по технике гребли, маневрирования и безопасности на sup-борде.

Не откладывая в долгий ящик, сразу отправимся в нашу первую прогулку на сапах к ближайшему острову Саммальсаари. Очень живописная прогулка, при этом довольно простая — идеальна для первого дня!

После возвращения насладимся ужином и проведём вечер у костра, как в школьном лагере из детства, только теперь вы сами решаете, когда отбой.