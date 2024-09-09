Программа тура по дням
Встреча, трансфер и знакомство
В воскресенье в 10:00 мы встретимся в Санкт-Петербурге на Парнасе и отправимся в увлекательное путешествие в сердце Карелии. Нас ждет трансфер на Ладогу, где мы переложим тяжелые вещи на моторную лодку, а сами налегке прогуляемся до лагеря примерно 2,5 км по лесной тропе.
По прибытии заселяемся в наш уютный кемпинг на живописном острове Койонсаари. Здесь, среди чистого воздуха и величественных сосен, мы познакомимся друг с другом и пообедаем, а сразу после нас ждёт инструктаж по технике гребли, маневрирования и безопасности на sup-борде.
Не откладывая в долгий ящик, сразу отправимся в нашу первую прогулку на сапах к ближайшему острову Саммальсаари. Очень живописная прогулка, при этом довольно простая — идеальна для первого дня!
После возвращения насладимся ужином и проведём вечер у костра, как в школьном лагере из детства, только теперь вы сами решаете, когда отбой.
Первая тренировка на sup-борде
Всем желающим предлагаем подняться пораньше, чтобы встретить рассвет на сапах. Продолжим утро завтраком и зарядкой на берегу.
Затем отправимся в продолжительное путешествие вокруг величественного острова Хауккасаари, где увидим сотни чаек и настоящие ладожские фьорды.
После обеда можно будет отдохнуть в лагере, а затем расслабиться в бане на берегу Ладоги, окунувшись в её освежающие воды.
Вечером соберёмся у костра, чтобы попеть песни под гитару. Засыпать в палатке после такого активного дня – настоящее удовольствие.
Поход на Койонсаари
После традиционной зарядки отправимся на пешую прогулку по острову Койонсаари, где нас ждут величественные скалы и живописные бухты. Девочки, берите с собой красивое платье — фотосессии здесь получаются невероятные!
На обед вернемся в лагерь, а вечером поплывем встречать закат на остров Шапка Мономаха – лучшее место для созерцания и единения с природой.
Вечер завершим баней на берегу. Свежий воздух и тишина леса обеспечат прекрасный сон и восстановление.
По островам и шхерам
После сна на природе, который дарит силы и свежесть, даже самые заядлые "совы" приятно удивятся, как легко вставать по утрам. Начнем день с зарядки на песчаном пляже с прекрасным видом на Ладогу.
Затем отправимся на сапах в "тайное" озеро. Путь неблизкий, но стоящий. Там желающие смогут попрактиковать йогу на сапах, потренировать трюки, понырять, искупаться или просто отдохнуть и принять солнечные ванны, лёжа на сапе.
После возвращения в лагерь пообедаем и те, кто хочет больше активности, смогут отправиться в поход на скалы, где открывается завораживающий вид на акваторию Ладожского озера.
Вечером нас ждет баня, а желающие смогут принять участие в соревнованиях в воде. Для завершения насыщенного дня будет тренировка на баланс-борде и просмотр фильма на проекторе под открытым небом.
Прогулка на острова и прощальный вечер
После завтрака и зарядки отправимся исследовать необитаемые острова.
На одном из живописных мысов устроим обед с видом на Ладогу, полежим, позагораем, послушаем звук прибоя. После отдыха вернемся в лагерь.
Любители острых ощущений могут попробовать серфинг по волнам за моторной лодкой – ощущения непередаваемые!
Вечером устроим прощальный ужин, будем делиться лучшими воспоминаниями и строить планы с новыми друзьями. Как в школьном лагере, только теперь атмосфера еще более теплая и душевная. Последняя ночь в любимой палаточке.
Возвращение домой
После завтрака отправимся на заключительную прогулку на сапах по Ладоге.
После обеда сборы, обмен контактами с новыми друзьями и обратный трансфер в Санкт-Петербург.
Программа заканчивается на Парнасе около 19:00-20:00 (в зависимости от дорожной обстановки). Иногородним рекомендуем покупать билеты с выездом не раньше 21:00, чтобы точно успеть. До новых встреч!
Проживание
Проживание в кемпинге в качественных палатках Red Fox.
Шесть насыщенных дней и пять замечательных ночей мы проведем в оборудованном палаточном лагере с туалетом, баней, гамаками и огромным простором для созерцания и творчества.
Проживание в палатках входит в стоимость, размещение по 2-4 человека (на семью — отдельная палатка, остальных — мальчик с мальчиками, девочки с девочками).
Если вы хотите жить отдельно в одноместной палатке, рекомендуем привозить свою, т. к. в клубных палатках такая вероятность есть, но достаточно мала.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из СПб от метро Парнас до лагеря и обратно
- Прокат профессиональных SUP-бордов (в комплекте весло, гермочехол, спасательный жилет)
- Обучение технике управления SUP-бордом с нуля (предварительный опыт не требуется)
- Сопровождение моторной лодкой во время прогулок
- 6 дней и 5 ночей в оборудованном кемпинге на острове
- Организация досуга (скучать не придется!)
- Подарки от турклуба
- Проживание в качественных палатках Red Fox
- Походная баня минимум 2 раза за смену
- Вкусное трехразовое питание
- Групповая аптечка
- Регистрация в МЧС
- Разрешение на посещение нацпарка Ладожские шхеры
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города в Санкт-Петербург и обратно
- Личные вещи по списку
- Личная бутылка для воды (1-1,5 литра на человека)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собирайтесь по списку, приведенному ниже, но всегда делайте поправку на погоду. Если жара — возьмите побольше солнцезащитного крема, если дожди — побольше непромокаемых вещей. Из специфического снаряжения с собой нужны только спальник и пенка (их можно взять у нас в прокат при желании). Всё остальное — это просто удобная одежда по погоде, ну и купальник, разумеется:)
На SUP-борде передвигаемся налегке, поэтому можно ехать хоть с чемоданом. Дальние прогулки осуществляются в сопровождении моторной лодки для безопасности и удобства.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая).
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- банное;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- термос (1л.);
- палатка;
- гидрокостюм;
- пуховик тонкий.
Как организовано питание?
Питание на территории кемпинга входит в стоимость, готовим по дежурствам. Используем только натуральное питание, без "быстрых" каш и супов. В рационе будут свежие овощи, фрукты, яйца.
В этом заезде не предусмотрено повара, поэтому от каждого участника предполагается 1 раз за заезд помощь на кухне, делаем это вместе с инструктором.
Мы обязательно учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом в разделе про аллергии и непереносимости.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. По своему опыту можем сказать, что вегетарианцев в наши походы ходит много, и большинство из них дополнительных продуктов не берет, хватает стандартной раскладки. По желанию можете взять с собой дополнительный набор продуктов, заменяющих мясо.
Про воду. В лагере есть бутыль с помпой, где используется привозная вода из источника, пользоваться можно круглосуточно. На готовку берем воду из Ладоги (на кипячение). Если вы предпочитаете пить бутилированную воду, рекомендуем заранее купить ее самостоятельно, т. к. в лагере нет магазинов.
Про душ и туалет
В лагере есть "деревенский" туалет и баня, которую будем топить минимум 2 раза за заезд. Там можно будет и попариться, и просто помыться теплой водой.
Какая будет погода?
Погода в Карелии непредсказуемая, бывает что меняется несколько раз в день. Какая именно будет погода в наши даты, предугадать невозможно. Лучше готовиться к разной, в том числе и жаре, и прохладе, и дождю — тогда вы точно не прогадаете и получите максимум удовольствия от поездки!
Средняя температура днем:+18.2°C.
Средняя температура ночью:+15.3°C.
Температура воды в Ладоге всегда прохладная. В июле-августе на мелководьях в среднем составляет 15–18 градусов.
Можно ли приехать на машине? Что с парковкой?
Приехать на машине можно, за это мы готовы предоставить скидку от 500 до 1000 руб. на человека (уточняйте при бронировании). До самого лагеря доехать на машине нельзя, т. к. он на острове.
Вы приезжаете на берег Ладоги вместе с трансфером (пункт назначения по карте — поселок Вятиккя), перекладываете вещи на моторную лодку, а сами по мостику и лесной тропинке идете пешком 2 километра.
Если вы хотите приехать в другое время (не с трансфером) — можем организовать для вас отдельную заброску за дополнительную плату.
Машину на время лагеря можно будет оставить на охраняемой парковке, стоимость 300 рублей в сутки.
Точные координаты встречи и парковки мы пришлем.
Можно ли с собакой?
Да, в наш лагерь можно поехать всей семьей, включая собаку.
Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, других животных и не агрессивна.
Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем.
Добираться до лагеря нужно либо на своей машине, либо собака должна быть в переноске.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы едете с собакой.