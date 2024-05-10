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Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 49 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осенние хиты Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 48 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ииван12 февраля 2024Тур составлен замечательно, не перегружен и очень интересный. С нетерпением ждем увидеть Карелию летом.
- ООльга9 февраля 2024Прекрасный тур «Легенды Карелии», очень довольны. Были в феврале 2024 года. С друзьями, компания 10 человек. Хорошо продуманная, чётко организованная программа.
- ЯЯна12 октября 2023Карелия - это сказка:)
- ННаталья8 апреля 2022Благодарю туроператора "Большая страна",а именно, её консультанта Юлию Трубинову за чёткую и быструю организацию моего тура "Легенды Карелии",с 01.04. по
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Сортавала»
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