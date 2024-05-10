Туры в Сортавалу из Петрозаводска

Найдено 3 тура в категории «Сортавала» в Петрозаводске, цены от 48 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 49 200 за человека
Осенние хиты Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Осенние хиты Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 48 100 за человека
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Осенние хиты Карелии
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Осенние хиты Карелии
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • и
    иван
    12 февраля 2024
    Легенды Карелии. Зимнее путешествие
    Тур составлен замечательно, не перегружен и очень интересный. С нетерпением ждем увидеть Карелию летом.
  • О
    Ольга
    9 февраля 2024
    Легенды Карелии. Зимнее путешествие
    Прекрасный тур «Легенды Карелии», очень довольны. Были в феврале 2024 года. С друзьями, компания 10 человек. Хорошо продуманная, чётко организованная программа.
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    Всё удобно, комфортно и, с другой стороны, насыщенно. Профессиональный гид Вера Ивановна просто покорила глубиной знаний, эрудицией, оригинальностью подачи информации. Отдельное ей спасибо! Воспитанные, вежливые водители, - хочется отдельно отметить сей приятный момент. В общем, мы полны ярких воспоминаний и чемоданом впечатлений. Благодарим «Большую Страну» и принимающую сторону за чудесные каникулы в Карелии!

  • Я
    Яна
    12 октября 2023
    Осенние хиты Карелии
    Карелия - это сказка:)
    Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)
  • Н
    Наталья
    8 апреля 2022
    Легенды Карелии. Зимнее путешествие
    Благодарю туроператора "Большая страна",а именно, её консультанта Юлию Трубинову за чёткую и быструю организацию моего тура "Легенды Карелии",с 01.04. по
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    05.04.2022 г. с использованием программы Кэшбек. И всё это происходило, в основном, он-лайн??!! Но при необходимости Юлия связывалась со мной по телефону и на любой мне непонятный вопрос откликалась сразу же. Спасибо, Юлия! А Карелия (побывала я там впервые) оказалась с красивой природой, чистейшим воздухом,приветливыми и профессиональными экскурсоводами Верой Ивановной и Татьяной, съедобной и вкусной национальной кухней, цивилизацией в городе Петрозаводске и Сортавала. Отель "Северный",что в центре г. Петрозаводска рекомендую всем! За одним из завтраков я увидела там Сергея Жилина, руководителя оркестра "Фонограф", аккомпанирующего артистам в программе "Голос". Кстати, тоже был выбор отеля предложен мне Юлией. А каков случился местный фольклор в деревне Киндасово! Супер! Теперь я знаю национальный инструмент кантеле, и его мелодичное звучание! Это всё ведь многогранная Россия! Путешествуйте!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Сортавала»

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  3. От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Сортавала" можно забронировать 3 тура от 48 100 до 54 690. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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