Куклы у наших предков служили не столько для детских игр, сколько для защиты семьи и достатка.
Я познакомлю вас с историей оберега и помогу сделать куклу-мотанку, зерновушку или травницу по старинной технологии — без использования иглы или с минимальным шитьём.
Я познакомлю вас с историей оберега и помогу сделать куклу-мотанку, зерновушку или травницу по старинной технологии — без использования иглы или с минимальным шитьём.
Описание мастер-класса
Вы узнаете, какую роль играла кукла в жизни наших предков и какие ткани для её изготовления использовались раньше.
Я предоставлю все необходимые материалы: набор натуральных тканей, цветные нити, кружева. Основа для куклы на выбор: деревянная палочка, душистые травы или зерно.
Вы сами выберете цветовую гамму для вашей будущей куклы.
Я покажу, как сформировать «тулово» куклы и нарядить её в традиционную русскую одежду — юбку, фартук и платок.
Организационные детали
- Все материалы входят в стоимость
- Забрать готовую куклу можно сразу по окончании мастер-класса
- С вами будет один из мастеров нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле скульптуры «Плёсская кошка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я мультидисциплинарный художник и фотограф из Плёса. Провожу фотосессии и творческие мастер-классы, а также гуляю с гостями по набережной Волги и по тихим городским улочкам, рассказываю о Плёсе и делаю красивые фотопортреты. Мы можем встретиться в художественной мастерской, где я расскажу вам о живописи и народных ремеслах, а вы под моим руководством сделаете тряпичную куклу или распишите деревянную фигурку.
Входит в следующие категории Плёса
Похожие экскурсии на «Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы»
Индивидуальная
до 10 чел.
Плёс - от крепости до курорта
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПлёс - город, где заблудилось время
Плёс - это сказочный портал в прошлое. Полюбуйтесь храмами и купеческими домами, пройдитесь по набережной Волги и узнайте историю города
31 мая в 08:30
6 июн в 09:30
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Левитановский Плёс
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7540 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс: увидеть и полюбить
Исследовать главные места уютного города с коренной плесянкой
1 июн в 13:00
2 июн в 13:00
6500 ₽ за всё до 8 чел.
от 4000 ₽ за человека