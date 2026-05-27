Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы

В частной галерее на набережной Плёса
Куклы у наших предков служили не столько для детских игр, сколько для защиты семьи и достатка.

Я познакомлю вас с историей оберега и помогу сделать куклу-мотанку, зерновушку или травницу по старинной технологии — без использования иглы или с минимальным шитьём.
Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы

Описание мастер-класса

Вы узнаете, какую роль играла кукла в жизни наших предков и какие ткани для её изготовления использовались раньше.

Я предоставлю все необходимые материалы: набор натуральных тканей, цветные нити, кружева. Основа для куклы на выбор: деревянная палочка, душистые травы или зерно.

Вы сами выберете цветовую гамму для вашей будущей куклы.

Я покажу, как сформировать «тулово» куклы и нарядить её в традиционную русскую одежду — юбку, фартук и платок.

Организационные детали

  • Все материалы входят в стоимость
  • Забрать готовую куклу можно сразу по окончании мастер-класса
  • С вами будет один из мастеров нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле скульптуры «Плёсская кошка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я мультидисциплинарный художник и фотограф из Плёса. Провожу фотосессии и творческие мастер-классы, а также гуляю с гостями по набережной Волги и по тихим городским улочкам, рассказываю о Плёсе и делаю красивые фотопортреты. Мы можем встретиться в художественной мастерской, где я расскажу вам о живописи и народных ремеслах, а вы под моим руководством сделаете тряпичную куклу или распишите деревянную фигурку.

