Рдейско-Полистовский болотный массив

На границе Псковской и Новгородской земель по левому берегу речки Ловать сохранился уникальный, малоизвестный уголок природы с древнерусским звучным названием Рдейско-Полистовский край. Болот в нашем краю везде предостаточно, но самым большим является Рдейско-Полистовский болотный массив. Ещё в 1973 году Полистово-Ловатская система верховых болот была включена в список охраняемых болот международного проекта «Тельма» ввиду того, что данная болотная система — одна из крупнейших и ценнейших в Европе. Этот заповедник — один из двух первых на территории России, цель которого – сохранение болотной системы в первозданном виде.

Экологическая тропа «Плавницкое болото»

Маршрут проходит через разные виды болота — низинное, переходное и верховое. По дороге вам придётся обходить хатку бобров, примечать, куда прилетает кормиться дятел, а где он устроил себе «балкон» с «карнизом», увидеть настоящую «ведьмину метлу» и метку, которую оставил на дереве медведь. Кстати, если вы никогда не пили из болота и не отдыхали на вахтовой топи — у вас будет возможность сделать это на экскурсии 🧭, а любителей острых ощущений ждёт прогулка 👣 на вездеходах до начала маршрута.

Программа экскурсии:

06:30-09:30 — переезд до дер. Цевло, Бежаницкий район (200 км)

09:30-10:15 — завтрак в дер. Цевло

10:30-15:00 — экскурсия ⛳ по эко-тропе «Плавницкое болото»

15:00-15:45 — обед в дер. Цевло

16:00 — отправление в Псков (200 км)

Важно знать: