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Эко-экскурсия в Полистовский заповедник с посещением Плавницкого болота

5
4 отзыва
Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Полистовский заповедник – один из двух первых на территории России, цель которого – сохранение болотной системы в первозданном виде.

Экологическая тропа «Плавницкое болото» – это визитная карточка заповедника, это путешествие по краешку болотной системы.

Маршрут проходит через разные виды болота, вам придётся обходить хатку бобров, увидеть настоящую «ведьмину метлу» и метку, оставленную медведем.

Любителей острых ощущений ждёт прогулка 👣 на вездеходах до начала маршрута.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Эко-экскурсия в Полистовский заповедник с посещением Плавницкого болота
Эко-экскурсия в Полистовский заповедник с посещением Плавницкого болота

Что вы увидите

  • Полистовский заповедник
  • Эко-тропа «Плавницкое болото»
Рдейско-Полистовский болотный массив
На границе Псковской и Новгородской земель по левому берегу речки Ловать сохранился уникальный, малоизвестный уголок природы с древнерусским звучным названием Рдейско-Полистовский край. Болот в нашем краю везде предостаточно, но самым большим является Рдейско-Полистовский болотный массив. Ещё в 1973 году Полистово-Ловатская система верховых болот была включена в список охраняемых болот международного проекта «Тельма» ввиду того, что данная болотная система — одна из крупнейших и ценнейших в Европе. Этот заповедник — один из двух первых на территории России, цель которого – сохранение болотной системы в первозданном виде.
Экологическая тропа «Плавницкое болото»
Маршрут проходит через разные виды болота — низинное, переходное и верховое. По дороге вам придётся обходить хатку бобров, примечать, куда прилетает кормиться дятел, а где он устроил себе «балкон» с «карнизом», увидеть настоящую «ведьмину метлу» и метку, которую оставил на дереве медведь. Кстати, если вы никогда не пили из болота и не отдыхали на вахтовой топи — у вас будет возможность сделать это на экскурсии 🧭, а любителей острых ощущений ждёт прогулка 👣 на вездеходах до начала маршрута.

Программа экскурсии:

    06:30-09:30 — переезд до дер. Цевло, Бежаницкий район (200 км)
    09:30-10:15 — завтрак в дер. Цевло
    10:30-15:00 — экскурсия ⛳ по эко-тропе «Плавницкое болото»
    15:00-15:45 — обед в дер. Цевло
    16:00 — отправление в Псков (200 км)

    Важно знать:

    • Программа экскурсии может быть изменена исполнителем с сохранением заявленного объёма времени и информации.
    • Обращаем ваше внимание, что для участия в данной экскурсии специальная одежда и обувь не требуется. Однако, кроссовки и удобная одежда будут вашим преимуществом во время длительной прогулки по эко-тропе. От дер. Цевло до начала тропы маршрут проходит на вездеходах.
    Что входит
    • Автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы
    • Входные билеты на платные объекты
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Завтрак, по желанию (300 руб/чел)
    • Обед, по желанию (400 руб/чел)
    Начало и место завершения
    🚩 Площадь Ленина (Псков)
    Эко-экскурсия в Полистовский заповедник с посещением Плавницкого болота
    Эко-экскурсия в Полистовский заповедник с посещением Плавницкого болота
    Эко-экскурсия в Полистовский заповедник с посещением Плавницкого болота
    Эко-экскурсия в Полистовский заповедник с посещением Плавницкого болота

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Атмосфера-Путешествий
    Атмосфера-Путешествий
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    4 отзыва оставили туристы

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