Талабские острова находятся в юго-восточной части Псковского озера

Архипелаг состоит из трех островов — о. Залита, о. Белов и о. Талабенец. Последний — необитаемый, и на него высадки нет, но им можно полюбоваться, проплывая мимо на катере. В рамках экскурсии вас ожидает знакомство с заповедными местами Талабского архипелага, которые всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение своей души. На о. Залита находится храм во имя Николая Чудотворца. Никольский храм — главная доминанта острова Звук колокола по сей день служит «музыкальным» маяком для рыбаков, заблудившихся в тумане. Здесь более 40 лет служил настоятелем отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров». Он обладал особым духовным зрением, видел людей насквозь, духовно помогал всем, кто приходил к нему за помощью и поддержкой. У нас будет возможность зайти в храм, а также посетить могилу Николая Гурьянова. На острове некогда был Царский сад. Первые деревья в саду появились в начале 19 века при правлении Александра I, а местные рыбаки посылали рыбу к царскому столу. Часть сада чудом сохранилась и теперь видна на подъезде к острову со стороны Никольской церкви. Обед в рыбном ресторане на острове Залита с блюдами из местной рыбы и Залитским хлебом.