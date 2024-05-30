Однодневное путешествие на острова в Псковском озере.
Настоящий технологический детокс — отдых вдали от материка и городского шума на самом берегу, а вокруг — малолюдная деревня.
Талабские острова занимают площадь менее трех квадратных километров и представляют собой памятник природы, где можно встретить дюны, скалы и заповедную сосново-еловую рощу. На Талабах хранится благодать веры и память о светлом старце Николае Гурьянове.
Настоящий технологический детокс — отдых вдали от материка и городского шума на самом берегу, а вокруг — малолюдная деревня.
Талабские острова занимают площадь менее трех квадратных километров и представляют собой памятник природы, где можно встретить дюны, скалы и заповедную сосново-еловую рощу. На Талабах хранится благодать веры и память о светлом старце Николае Гурьянове.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Что вас ожидает:
- Псковское озеро
- Остров Белов
- Остров Залит
- Никольский храм XVIII века
- Домик батюшки Николая Гурьянова
- Храм апостолов Петра и Павла XVIIIвека на острове Белова
- Никольская часовня
- Природный заповедник с реликтовыми елями, соснами, песчаными дюнами
Описание экскурсии
Талабские острова находятся в юго-восточной части Псковского озера
Архипелаг состоит из трех островов — о. Залита, о. Белов и о. Талабенец. Последний — необитаемый, и на него высадки нет, но им можно полюбоваться, проплывая мимо на катере. В рамках экскурсии вас ожидает знакомство с заповедными местами Талабского архипелага, которые всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение своей души. На о. Залита находится храм во имя Николая Чудотворца. Никольский храм — главная доминанта острова Звук колокола по сей день служит «музыкальным» маяком для рыбаков, заблудившихся в тумане. Здесь более 40 лет служил настоятелем отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров». Он обладал особым духовным зрением, видел людей насквозь, духовно помогал всем, кто приходил к нему за помощью и поддержкой. У нас будет возможность зайти в храм, а также посетить могилу Николая Гурьянова. На острове некогда был Царский сад. Первые деревья в саду появились в начале 19 века при правлении Александра I, а местные рыбаки посылали рыбу к царскому столу. Часть сада чудом сохранилась и теперь видна на подъезде к острову со стороны Никольской церкви. Обед в рыбном ресторане на острове Залита с блюдами из местной рыбы и Залитским хлебом.
среда, суббота в 10:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковское озеро
- Остров Белов
- Остров Залит
- Никольский храм XVIII века
- Домик батюшки Николая Гурьянова
- Храм апостолов Петра и Павла XVIIIвека на острове Белова
- Никольская часовня
- Природный заповедник с реликтовыми елями, соснами, песчаными дюнами
Что включено
- Трансфер Псков - д. Толаб (причал) - Псков
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Обед в местном ресторанчике Ёрш (рыбное меню)
- Путешествие на крытых катерах из д. Толба до острово Залит и Белов
Место начала и завершения?
Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Добрый день! Благодарю за бронирование экскурсии на Талабские остров
- Просьба в сообщении прислать информацию о участниках в формате: Фамилия Имя Отчество / полная дата рождения (ДД. ММ. ГГГГ) для формирования списков на пассажирскую перевозку автобусом и катером
- Также укажите место посадки. Если Вы прибываете в Псков поездом Ласточка, то мы встретим в 10:25 на ЖД вокзале
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
30 мая 2024
Увидели и услышали все,что и хотели. Экскурсия понравилась, экскурсовод ещё больше понравился. Организовано мероприятие очень хорошо, четко по времени,никаких неожиданных форсмажеров. Спасибо
И
Ирина
27 мая 2024
Хорошая организация путешествия. Всё рассказали, отвечали на вопросы. Спасибо за впечатления!
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