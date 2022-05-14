во вторник и субботу в 10:45

Групповая экскурсия к Талабским островам

На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой

Групповая
Эта экскурсия — не про обилие дат, а про настроение и атмосферу.

В группе до 40 человек вы окажетесь на острове Залита, полюбуетесь шпилем храма-маяка и побываете в Царском саду.

На острове Белов прогуляетесь по заповедным рощам.

Будут рассказы жизни на Талабском архипелаге вразные времена, обед из рыбки и купание летним днем.
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Групповая экскурсия к Талабским островам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Из Пскова по Гдовской дороге мы отправимся до местечка Толбица, и уже оттуда на катере доберемся до островов:

Остров Залита. Его главная доминанта и по совместительству «звуковой» маяк — храм во имя Николая Чудотворца: уже много лет звон колокола помогает рыбакам найти путь в тумане. Вы сможете посетить этот храм, а еще навестить могилу настоятеля, отца Николая Гурьянова, ставшего прототипом героя из фильма «Остров». Также мы увидим сохранившуюся с 19 века часть Царского сада — я расскажу о том, чем жил остров в те времена.

Обед — в рыбном ресторане вас будут ждать блюда из местной рыбы и свежеиспеченный залитский хлеб.

Остров Белов (Верхний). Это царство дикой природы: здесь можно встретить множество видов птиц,некоторые из которых занесены в Красную книгу. А сосновая роща является местной достопримечательностью — вы прогуляетесь в тени деревьев и надышитесь ароматным воздухом. В свободное время покачаетесь на качелях над обрывом, а в теплое время сможете искупаться Псковском озере.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в группе до 40 человек; из Пскова до деревни Толба мы добираемся на автобусе, а далее на катерах вместимостью до 10 человек
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате, стоимость составит 6250 руб. за экскурсию на личном транспорте (при необходимости можно организовать трансфер. Катер не включен в стоимость — (6500 руб. за всю группу, до 10 человек). Для уточнения деталей пишите в личные сообщения.
  • Экскурсия проводится с конца апреля до середины октября

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на автобусе и катерах; обед в рыбном ресторане
  • При желании на островах можно купить свеже-копчёной рыбы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площадь Ленина
Когда и сколько длится
Когда: во вторник и субботу в 10:45
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник и субботу в 10:45

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