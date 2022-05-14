во вторник и субботу в 10:45

Что вас ожидает

Из Пскова по Гдовской дороге мы отправимся до местечка Толбица, и уже оттуда на катере доберемся до островов:

Остров Залита. Его главная доминанта и по совместительству «звуковой» маяк — храм во имя Николая Чудотворца: уже много лет звон колокола помогает рыбакам найти путь в тумане. Вы сможете посетить этот храм, а еще навестить могилу настоятеля, отца Николая Гурьянова, ставшего прототипом героя из фильма «Остров». Также мы увидим сохранившуюся с 19 века часть Царского сада — я расскажу о том, чем жил остров в те времена.

Обед — в рыбном ресторане вас будут ждать блюда из местной рыбы и свежеиспеченный залитский хлеб.

Остров Белов (Верхний). Это царство дикой природы: здесь можно встретить множество видов птиц,некоторые из которых занесены в Красную книгу. А сосновая роща является местной достопримечательностью — вы прогуляетесь в тени деревьев и надышитесь ароматным воздухом. В свободное время покачаетесь на качелях над обрывом, а в теплое время сможете искупаться Псковском озере.

Организационные детали

Экскурсия проходит в группе до 40 человек; из Пскова до деревни Толба мы добираемся на автобусе, а далее на катерах вместимостью до 10 человек

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате, стоимость составит 6250 руб. за экскурсию на личном транспорте (при необходимости можно организовать трансфер. Катер не включен в стоимость — (6500 руб. за всю группу, до 10 человек). Для уточнения деталей пишите в личные сообщения.

Экскурсия проводится с конца апреля до середины октября

Что входит в стоимость, а что — нет