во вторник и субботу в 10:45

Из Пскова по Гдовской дороге мы отправимся до местечка Толбица и уже оттуда на катере доберемся до островов:
Остров Залита. Его главная доминанта и по совместительству «звуковой» маяк — храм во имя Николая Чудотворца: уже много лет звон колокола помогает рыбакам найти путь в тумане. Вы сможете посетить этот храм, а еще навестить могилу настоятеля, отца Николая Гурьянова, ставшего прототипом героя из фильма «Остров». Также мы увидим сохранившуюся с 19 века часть Царского сада — я расскажу о том, чем жил остров в те времена.
Обед — в рыбном ресторане вас будут ждать блюда из местной рыбы и свежеиспеченный залитский хлеб.
Остров Белов (Верхний). Это царство дикой природы: здесь можно встретить множество видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу. А сосновая роща является местной достопримечательностью — вы прогуляетесь в тени деревьев и надышитесь ароматным воздухом. В свободное время покачаетесь на качелях над обрывом, а летом сможете искупаться в Псковском озере.
Организационные детали
В стоимость включены услуги: трансфер на автобусе и катерах, экскурсия гидом
Экскурсия проходит в группе до 45 человек; из Пскова до деревни Толба мы добираемся на автобусе, а далее на катерах вместимостью до 10 человек
Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате на личном транспорте (при необходимости можно организовать трансфер). Для уточнения деталей пишите в личные сообщения
Экскурсия проводится с конца апреля до конца сентября
С вами будет гид из нашей команды
Место встречи
Вы можете выбрать удобное для вас место встречи. Детали уточняйте в переписке:
в 10-25 на ж/д вокзале, во время прибытия поезда «Ласточка» из Петербурга (о необходимости встречи на ж/д вокзале необходимо сообщать не позднее чем за два дня)
в 10-45 на площади Ленина, д. 1
Оплачивается дополнительно:
Обед в рыбной таверне на острове Залит (не позднее чем за один день до экскурсии)
При желании на островах можно купить свеже-копчёной рыбы для самостоятельного перекуса
во вторник в 11:00, в пятницу в 10:30, в субботу в 10:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 10 лет
3800 ₽
Стандартный билет
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Ленина или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00, в пятницу в 10:30, в субботу в 10:45
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4130 туристов
Я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
5
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3
2
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2
Марина
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере! Все с комфортом, с интереснейшим сопровождением. На протяжении всей поездки Александр рассказал много интересных читать дальшеуменьшить
фактов и о Пскове, и об островах, с историей, с традициями, с особенностями современной жизни! Вся группа была в восторге. Огромное спасибо! Такие профессионалы с безграничной любовью к своему делу и своей земле - редкость в наше время
+2
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Л
Людмила
Хочу выказать восхищение и слова благодарности Профессионалу своего дела - гиду Александру. Уверенна, что с ним будет интересно даже в пустом поле. Большого количества достопримечательностей на Талабских островах нет, но читать дальшеуменьшить
даже тогда Вы будете ходить за гидом открыв рот. Манера подачи материала наиприятнейшая, речь правильная, не перегружает экскурсантов ненужными датами и информационным багажом. Всё легко и просто, как общение с другом. Каждая остановка, переход, переезд по времени выверены. С Александром Вы не устаете ни физически, ни эмоционально. Очень сожалеем, что не знали о нем раньше и остальные экскурсии были спланированы уже без него. Спасибо за Ваше умение, Александр, и привет из Раушена…
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Ольга
Доброго времени суток. Не смотря на погодные условия,лил дождь не переставая,был сильный ветер,благодоря Александру,такому прекрасному,эрудированному,с чуством юмора,наша экскурсия на Талабские острова,прошла на высшем уровне!
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Юлия
Отличная, неординарная экскурсия. Этот маршрут, насколько я понимаю, появился недавно и удивляет своей уникальностью. Сначала полчаса мы ехали на комфортабельном автобусе, потом испытали массу эмоций от прогулки на катере. Псковское читать дальшеуменьшить
озеро как настоящее море: бушующее, свободное, бескрайнее. Мы прибыли на остров Залит. Татьяна - замечательный экскурсовод! Живо, эмоционально (видео, что ей нравится рассказывать о своих родных местах) она провела для нас экскурсию по этому острову. Очень необычен и суров быт местных жителей, и тем ярче светится огонёк отца Николая, к которому прибывает множество паломников. В ресторане мы неплохо пообедали. У местных жителей можно купить сувенирчики и рыбку свежего улова. Потом мы переехали на другой остров - Белов, где насладились прогулкой по зелёным окрестностям, посетили храм и крест о. Досифея. А позже отправились в обратный путь: сначала по озеру на катере, а потом - по шоссе в город на автобусе. Благодарим Александра и Татьяну за прекрасный день, подаренный нам на островах! А всем, кто собирается в эту экскурсию, совет: не забудьте взять непродуваемую или утепленную одежду (ветер на островах, действительно, серьёзный) и мелкие наличные деньги для покупки сувениров и пожервований
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Светлана
Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые. И сама экскурсия замечательная: потрясающие виды природы, огромное озеро. Нас было 4 человека, и все сошлись во мнении, что это лучшая экскурсия!!
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Наталья
Очень понравилась экскурсия - места атмосферные с особенным настроением.
+2
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