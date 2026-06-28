во вторник и субботу в 10:45

Эта экскурсия — не про обилие дат, а про настроение и атмосферу.В группе до 45 человек вы окажетесь на острове Залита, полюбуетесь шпилем храма-маяка и побываете в Царском саду. На

острове Белов прогуляетесь по заповедным рощам, полюбуетесь скалами и дюнами. Будут рассказы о жизни на Талабском архипелаге в разные времена, знакомство с рыбацким укладом, обед из свежей рыбки и купание летним днем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Из Пскова по Гдовской дороге мы отправимся до местечка Толбица и уже оттуда на катере доберемся до островов:

Остров Залита. Его главная доминанта и по совместительству «звуковой» маяк — храм во имя Николая Чудотворца: уже много лет звон колокола помогает рыбакам найти путь в тумане. Вы сможете посетить этот храм, а еще навестить могилу настоятеля, отца Николая Гурьянова, ставшего прототипом героя из фильма «Остров». Также мы увидим сохранившуюся с 19 века часть Царского сада — я расскажу о том, чем жил остров в те времена.

Обед — в рыбном ресторане вас будут ждать блюда из местной рыбы и свежеиспеченный залитский хлеб.

Остров Белов (Верхний). Это царство дикой природы: здесь можно встретить множество видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу. А сосновая роща является местной достопримечательностью — вы прогуляетесь в тени деревьев и надышитесь ароматным воздухом. В свободное время покачаетесь на качелях над обрывом, а летом сможете искупаться в Псковском озере.

Организационные детали

В стоимость включены услуги: трансфер на автобусе и катерах, экскурсия гидом

Экскурсия проходит в группе до 45 человек; из Пскова до деревни Толба мы добираемся на автобусе, а далее на катерах вместимостью до 10 человек

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате на личном транспорте (при необходимости можно организовать трансфер). Для уточнения деталей пишите в личные сообщения

Экскурсия проводится с конца апреля до конца сентября

С вами будет гид из нашей команды

Место встречи

Вы можете выбрать удобное для вас место встречи. Детали уточняйте в переписке:

в 10-25 на ж/д вокзале, во время прибытия поезда «Ласточка» из Петербурга (о необходимости встречи на ж/д вокзале необходимо сообщать не позднее чем за два дня)

в 10-45 на площади Ленина, д. 1

Оплачивается дополнительно: