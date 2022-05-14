во вторник и субботу в 10:45

Из Пскова по Гдовской дороге мы отправимся до местечка Толбица, и уже оттуда на катере доберемся до островов:
Остров Залита. Его главная доминанта и по совместительству «звуковой» маяк — храм во имя Николая Чудотворца: уже много лет звон колокола помогает рыбакам найти путь в тумане. Вы сможете посетить этот храм, а еще навестить могилу настоятеля, отца Николая Гурьянова, ставшего прототипом героя из фильма «Остров». Также мы увидим сохранившуюся с 19 века часть Царского сада — я расскажу о том, чем жил остров в те времена.
Обед — в рыбном ресторане вас будут ждать блюда из местной рыбы и свежеиспеченный залитский хлеб.
Остров Белов (Верхний). Это царство дикой природы: здесь можно встретить множество видов птиц,некоторые из которых занесены в Красную книгу. А сосновая роща является местной достопримечательностью — вы прогуляетесь в тени деревьев и надышитесь ароматным воздухом. В свободное время покачаетесь на качелях над обрывом, а в теплое время сможете искупаться Псковском озере.