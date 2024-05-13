1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
«Изборск не зря зовется музеем-заповедником — исторические памятники здесь неотделимы от природных красот»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера13 мая 2024Ездили 11 мая в Пушкинские горы (Михайловское, Тригорское) и Святогорский монастырь. Экскурсия прекрасно организована, был предусмотрен обед (по желанию). Но,
- ССветлана12 мая 2024Отдельная благодарность - гиду Стерлядкиной Светлане Анатольевне за превосходное знание биографии А. С. Пушкина, позвоновательную, неутомительную и интересную экскурсию!!!
- ННина12 мая 2024Огромная благодарность Екатерине за организацию интересной, познавательной и комфортной экскурсии и учёт всех пожеланий нашей компании). Экскурсовод Ирина Владимировна - потрясающая! С такой любовью и искренностью рассказывала о пушкинских местах, что хочется вернуться туда ещё.
- ЕЕкатерина11 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии с Светланой Стерлядкиной. Потрясающее владение информацией, получали ответ на любой вопрос. Рекомендуем думающим и интересующимся туристам.
- ЮЮлия10 мая 2024Замечательная экскурсия с экскурсоводом Еленой! Нам удалось полностью погрузиться в атмосферу жизни семьи Пушкина, маршрут очень комфортный (в том числе
- ММарина9 мая 2024Отличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностей
- ММарина5 мая 2024Началась экскурсия с небольшого разочарования, поскольку место посадки было указано не правильно. Но очень понравилось, что не пришлось ехать, а автобус приехал за нами. Во время поездки, экскурсовод рассказывала интересные факты. Очень повезло с погодой! Информацию давали очень доступно.
- ККирилл23 марта 2024Отличная экскурсия! Ирина Алексеевна, наш гид, дала огромрое количество информации, за что ей отдельное спасибо! Все четко организовано, Пушкинские места просто великолепны! Одрозначно рекомендую всем!
- ААнна28 февраля 2024Были на экскурсии в феврале с Ларисой Никандровной! Все отлично организовано, гид очень интересно рассказывала, вдохновенно читала стихи. Нам очень понравилось
- ООлеся21 сентября 2023Прекрасная прогулка, отличный проводник, знающий всё об окрестностях. Нам очень повезло с погодой, а дикие яблони и ключи на пути
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Заповедники»
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