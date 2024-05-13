Экскурсии по заповедникам из Пскова

Найдено 4 экскурсии в категории «Заповедники» в Пскове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Пушкинский заповедник из Пскова
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300 за всё до 10 чел.
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
«Изборск не зря зовется музеем-заповедником — исторические памятники здесь неотделимы от природных красот»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
24 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
    Ездили 11 мая в Пушкинские горы (Михайловское, Тригорское) и Святогорский монастырь. Экскурсия прекрасно организована, был предусмотрен обед (по желанию). Но,
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    конечно, как бы хороши ни были организация и достопримечательности, очень многое зависит от экскурсовода. А в нашем случае экскурсовод был превосходный. Гид с примечательной фамилией Стерлядкина обладает глубокими и обширными знаниями, при этом она очень спокойно, без спешки, но и без задержек, ведет экскурсию, интеллигентна, тактична, ни разу не повысила голоса, но держит внимание всей группы без усилий. Мы были с двумя детьми - 15 и 9 лет, и они оба как никогда слушали экскурсовода на протяжении всей поездки. Мы как будто побывали в гостях у нашего великого поэта, пообщались с ним и его окружением, прикоснулись к удивительной красоте чувств и поэзии. Огромное спасибо!

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
    Отдельная благодарность - гиду Стерлядкиной Светлане Анатольевне за превосходное знание биографии А. С. Пушкина, позвоновательную, неутомительную и интересную экскурсию!!!
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
    Огромная благодарность Екатерине за организацию интересной, познавательной и комфортной экскурсии и учёт всех пожеланий нашей компании). Экскурсовод Ирина Владимировна - потрясающая! С такой любовью и искренностью рассказывала о пушкинских местах, что хочется вернуться туда ещё.
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    В Пушкинский заповедник из Пскова
    Были на индивидуальной экскурсии с Светланой Стерлядкиной. Потрясающее владение информацией, получали ответ на любой вопрос. Рекомендуем думающим и интересующимся туристам.
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
    Замечательная экскурсия с экскурсоводом Еленой! Нам удалось полностью погрузиться в атмосферу жизни семьи Пушкина, маршрут очень комфортный (в том числе
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    для ребенка 6 лет). Елена увлекательно рассказывала о событиях тех времен, ответила на все наши вопросы, читала отрывки из произведений Пушкина. Это было волшебно! Маршрут был спланирован очень грамотно, нам удалось избежать очередей и толпы, хотя народу было много в день нашего посещения. Рекомендуем эту экскурсию от всей души!

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
    Отличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностей
    Отличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностей
  • М
    Марина
    5 мая 2024
    В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
    Началась экскурсия с небольшого разочарования, поскольку место посадки было указано не правильно. Но очень понравилось, что не пришлось ехать, а автобус приехал за нами. Во время поездки, экскурсовод рассказывала интересные факты. Очень повезло с погодой! Информацию давали очень доступно.
    Началась экскурсия с небольшого разочарования, поскольку место посадки было указано не правильно. Но очень понравилось, чтоНачалась экскурсия с небольшого разочарования, поскольку место посадки было указано не правильно. Но очень понравилось, чтоНачалась экскурсия с небольшого разочарования, поскольку место посадки было указано не правильно. Но очень понравилось, чтоНачалась экскурсия с небольшого разочарования, поскольку место посадки было указано не правильно. Но очень понравилось, что
  • К
    Кирилл
    23 марта 2024
    В Пушкинский заповедник из Пскова
    Отличная экскурсия! Ирина Алексеевна, наш гид, дала огромрое количество информации, за что ей отдельное спасибо! Все четко организовано, Пушкинские места просто великолепны! Одрозначно рекомендую всем!
  • А
    Анна
    28 февраля 2024
    В Пушкинский заповедник из Пскова
    Были на экскурсии в феврале с Ларисой Никандровной! Все отлично организовано, гид очень интересно рассказывала, вдохновенно читала стихи. Нам очень понравилось
  • О
    Олеся
    21 сентября 2023
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Прекрасная прогулка, отличный проводник, знающий всё об окрестностях. Нам очень повезло с погодой, а дикие яблони и ключи на пути
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    подкрепили силы. Прогулка как обещано заняла около 4 часов, но за заговорами время пролетело незаметно. Рекомендую всем кто хочет проникнуться местом и насладиться природой в дали от основных туристических маршрутов.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В Пушкинский заповедник из Пскова
  2. «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
  3. Треккинг по Изборско-Мальской долине
  4. В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Заповедники" можно забронировать 4 экскурсии от 2 400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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