Старинный Псков до сих пор хранит атмосферу прошлых веков.
Вы увидите его главные достопримечательности — кремль, Троицкий собор, Довмонтов город, монумент в память о Ледовом побоище и многое другое.
Полюбуетесь местом слияния двух рек и узнаете, за что казнили в Средневековье и действительно ли тонули немецкие рыцари на Чудском озере.
Описание экскурсии
11:45 — встреча на площади Ленина
12:00–14:00 — зайдём в собор Рождества Иоанна Предтечи 12 века, рассмотрим монумент «В память о Ледовом побоище», Варлаамовский комплекс и Ольгинскую часовню, увидим место слияния рек Псковы и Великой
14:15–16:00 — исследуем территорию кремля, побываем в Троицким соборе и Довмонтовом городе. Свободное время — 45 мин
16:00–17:30 — проезд по центральным улицам города. Вы исследуете Покровский комплекс и парк с памятниками, храмами и скульптурами
17:45 — завершение экскурсии в центре города
Вы узнаете:
- по чьему приказу построили самый древний каменный собор в Пскове
- как в городе добывали жемчуг и где его можно найти сегодня
- куда увезли псковские фрески, спасённые Петром I
- как литовец стал любимым псковским князем
- тонули немецкие рыцари на Чудском озере в апреле 1242 или не тонули
- за что могли казнить в средневековом Пскове
Организационные детали
- Входные билеты во все объекты включены в стоимость
- Обед и личные покупки — по желанию
- Для посещения храмов и монастырей женщинам нужно иметь платок
- По запросу встретим вас у ж/д вокзала — детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и воскресенье в 11:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 12 лет
|2100 ₽
|Школьники
|2300 ₽
|Студенты
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 11:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 357 туристов
Я коренная псковичка, гид и организатор путешествий по всей Псковской области. Работаю гидом с 2015 года и за это время смогла собрать вокруг себя людей, которые любят и умеют рассказывать о
