Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск

На экскурсии вы изучите историю развития Псковской земля

5
4 отзыва
Индивидуальная
На экскурсии вы изучите историю развития Псковской земля.

Здесь расположены один из древних монастырей — Псковской-Печорский монастырь и древняя крепость Изборск, которая охраняла границы Руси.
Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск

Что вас ожидает 🤩

  • Псково-Печерский монастырь
  • Труворово городище
  • Изборская крепость
  • Словенские ключи
Эта экскурсия посвящена двум замечательным и древним местам Псковской земли – крепости Изборска и Псково-Печёрскому монастырю. Экскурсия наполнена множеством сюжетов из военной и духовной жизни Псковской земли.
В Печорах вы познакомитесь с одним из древнейших монастырей Псковской земли — Псково-Печорским. Это одно из главных святых мест современной России. Монашеская жизнь здесь не прерывалась с конца XV века и по сей день. Монастырь в древности пережил множество военных событий, выстоял и в советские годы, поэтому сейчас это из важнейших мест, где можно прикоснуться к нашей древней культуре.
На протяжении своей многовековой истории в монастыре сложился великолепный архитектурный ансамбль. Он похож на сказочный городок. Во время экскурсии мы с вами с ним познакомимся.
В Изборске мы больше посвятим времени военной истории и древней фортификации. Здесь наша экскурсия будет посвящена мощной крепости, построенной псковскими посадниками в начале XIV века и служившей долгие века приграничным форпостом русских земель.
Второй сюжет нашей экскурсии в Изборске будет посвящен удивительному памятнику природы — Словенским ключам. Вы увидите необыкновенные по красоте небольшие ключики, вытекающие из известковой скалы и соединяющиеся в единый поток.
В третьей части нашей экскурсии в Изборске произойдет знакомство с Труворовым городищем — местом основания Изборска. На это место согласно летописным данным прибыл княжить в 862 году Трувор, брат князя Рюрика.
Буду рад вас видеть на древней Псковской земле и познакомить с её историей и удивительными достопримечательностями. Приезжайте)
P.S. Цена экскурсии указана на вашем автомобиле.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Билеты в крепость
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле вашего отеля
Завершение: Псков
Когда и сколько длится
Когда: под запрос
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

под запрос

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

🎩Индивидуальные🏛История и архитектура🙏Религиозные☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Пскове

Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
6 часов
Индивидуальная
Никита
5
23 отзыва
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Вас ждёт интересная индивидуальная экскурсия по Псковской земле, западной границе Руси с IX века
4 550 за 1-20 чел.
Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»
6 часов
Индивидуальная
Петербургский
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия «Изборск + Печоры»
Авторская индивидуальная экскурсия в Изборск и Псково-Печерский мужской монастырь с выездом из Пскова
от 8 500 за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь
6 часов
Индивидуальная
Русский
5
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия в крепость Изборск и Псково-Печерский монастырь
Наверняка в вашей памяти сохранились легенды о братьях Рюриковичах, призванных из варяг в греки
от 8 900 за 1-2 чел.
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Юлия
4.1
22 отзыва
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
1 300 за 1 человека
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Alexander
4.9
14 отзывов
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
Исторические и военные сюжеты псковской земли
4 000 за 1-4 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск»
6 часов
Индивидуальная
Гиды
4.8
4 отзыва
Экскурсия «Печоры - Изборск»
Посетим Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, жемчужину Псковской земли
от 7 000 за 1-3 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Никита
5
58 отзывов
Очень популярно сейчас
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
4 550 за 1-20 чел.
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Татьяна
4.8
12 отзывов
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
5 200 за 1-10 чел.
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
4.9
20 отзывов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры
Пройти следами княжеских дружин в Труворовом городище и открыть историю Псково-Печерского монастыря
5 900 за 1-5 чел.
На автобусе в Изборск и Печоры
6.5 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Лада
4.8
4 отзыва
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
1 300 за 1 человека
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Атмосфера-Путешествий
4.7
147 отзывов
Очень популярно сейчас
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Приглашаем посетить Псково-Печерский монастырь, где голос молитвы не утихает более 500 лет
от 1 100 за 1 человека
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Фабрика-Экскурсий
Нет отзывов
Групповая экскурсия в Печоры и Изборск
Мечтаете побывать в древнем городище варягов и кривичей
1 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ