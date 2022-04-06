Эта экскурсия посвящена двум замечательным и древним местам Псковской земли – крепости Изборска и Псково-Печёрскому монастырю. Экскурсия наполнена множеством сюжетов из военной и духовной жизни Псковской земли.

В Печорах вы познакомитесь с одним из древнейших монастырей Псковской земли — Псково-Печорским. Это одно из главных святых мест современной России. Монашеская жизнь здесь не прерывалась с конца XV века и по сей день. Монастырь в древности пережил множество военных событий, выстоял и в советские годы, поэтому сейчас это из важнейших мест, где можно прикоснуться к нашей древней культуре.

На протяжении своей многовековой истории в монастыре сложился великолепный архитектурный ансамбль. Он похож на сказочный городок. Во время экскурсии мы с вами с ним познакомимся.

В Изборске мы больше посвятим времени военной истории и древней фортификации. Здесь наша экскурсия будет посвящена мощной крепости, построенной псковскими посадниками в начале XIV века и служившей долгие века приграничным форпостом русских земель.

Второй сюжет нашей экскурсии в Изборске будет посвящен удивительному памятнику природы — Словенским ключам. Вы увидите необыкновенные по красоте небольшие ключики, вытекающие из известковой скалы и соединяющиеся в единый поток.

В третьей части нашей экскурсии в Изборске произойдет знакомство с Труворовым городищем — местом основания Изборска. На это место согласно летописным данным прибыл княжить в 862 году Трувор, брат князя Рюрика.

Буду рад вас видеть на древней Псковской земле и познакомить с её историей и удивительными достопримечательностями. Приезжайте)

P.S. Цена экскурсии указана на вашем автомобиле.