Чтобы погрузиться в историю и духовные традиции Псковской земли, едем к жемчужинам области. Мы посетим два ключевых места: древний Изборск, хранящий тайны первых славянских поселений, и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который не закрывал свои врата ни во время войны, ни при СССР. Здесь слова «Откуда есть пошла русская земля…» обретают особый смысл.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Пскове

Описание экскурсии

9:40 — Труворово городище

Здесь зарождался Изборск. Вы увидите место первого поселения, откуда открывается панорама на Мальскую долину.

10:10 — Изборская крепость

Вы познакомитесь с мощной фортификацией 14 века, узнаете о жизни города-крепости и спуститесь к берегу Городищенского озера, где можно покормить лебедей.

11:00 — Словенские ключи

Увидите каскад из двенадцати ключей. Затем пройдёте по тихой тропе к уединённому Никольскому роднику и источнику Серапиона Изборского, где самые отважные смогут окунуться в купель.

12:00 — храм Рождества Пресвятой Богородицы

Зайдёте в старинный храм, чтобы увидеть редкие иконы начала 18 века и почувствовать атмосферу намоленного места.

12:45 — обед

У вас будет время поесть в одном из кафе-блинных.

14:00–15:30 — Печоры

Здесь располагается главная святыня региона. Вы узнаете о расположении монастыря, его героическом прошлом и устройстве — экскурсию проведёт представитель паломнической службы. Посещение знаменитых пещер возможно при наличии мест.

Организационные детали