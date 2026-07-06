Из Пскова в Изборск и Печоры: две крепости, две святыни
Пройти по древнему городищу, спуститься к Словенским ключам и увидеть монастырь-крепость
Чтобы погрузиться в историю и духовные традиции Псковской земли, едем к жемчужинам области.
Мы посетим два ключевых места: древний Изборск, хранящий тайны первых славянских поселений, и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который не закрывал свои врата ни во время войны, ни при СССР. Здесь слова «Откуда есть пошла русская земля…» обретают особый смысл.
Описание экскурсии
9:40 — Труворово городище
Здесь зарождался Изборск. Вы увидите место первого поселения, откуда открывается панорама на Мальскую долину.
10:10 — Изборская крепость
Вы познакомитесь с мощной фортификацией 14 века, узнаете о жизни города-крепости и спуститесь к берегу Городищенского озера, где можно покормить лебедей.
11:00 — Словенские ключи
Увидите каскад из двенадцати ключей. Затем пройдёте по тихой тропе к уединённому Никольскому роднику и источнику Серапиона Изборского, где самые отважные смогут окунуться в купель.
12:00 — храм Рождества Пресвятой Богородицы
Зайдёте в старинный храм, чтобы увидеть редкие иконы начала 18 века и почувствовать атмосферу намоленного места.
12:45 — обед
У вас будет время поесть в одном из кафе-блинных.
14:00–15:30 — Печоры
Здесь располагается главная святыня региона. Вы узнаете о расположении монастыря, его героическом прошлом и устройстве — экскурсию проведёт представитель паломнической службы. Посещение знаменитых пещер возможно при наличии мест.
Организационные детали
Едем на Škoda Octavia. В дороге проведём ~1,5—2 ч
Отдельно оплачиваются: обед — от 700 ₽ за чел. и билеты в Изборскую крепость — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я руководитель образовательной организации АНПОО "Балтийский образовательный центр", разрабатываю и реализую образовательно-экскурсионные авторские программы историко-культурной направленности с 2015г. Живу в Пскове с рождения, это мой родной любимый город, по профессии читать дальшеуменьшить
преподаватель, образование высшее юридическое, переподготовка по профессии "Гид-экскурсовод". Увлекаюсь историей Псковской земли, предпочтительно военно-исторической тематикой, ранним средневековьем, историей православия. Думаю, что могу многое показать и рассказать гостям нашего города о прошлом и настоящем нашего края.
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