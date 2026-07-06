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Из Пскова в Изборск и Печоры: две крепости, две святыни

Пройти по древнему городищу, спуститься к Словенским ключам и увидеть монастырь-крепость
Чтобы погрузиться в историю и духовные традиции Псковской земли, едем к жемчужинам области.

Мы посетим два ключевых места: древний Изборск, хранящий тайны первых славянских поселений, и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который не закрывал свои врата ни во время войны, ни при СССР. Здесь слова «Откуда есть пошла русская земля…» обретают особый смысл.
Из Пскова в Изборск и Печоры: две крепости, две святыни
Из Пскова в Изборск и Печоры: две крепости, две святыни
Из Пскова в Изборск и Печоры: две крепости, две святыни

Описание экскурсии

9:40 — Труворово городище

Здесь зарождался Изборск. Вы увидите место первого поселения, откуда открывается панорама на Мальскую долину.

10:10 — Изборская крепость

Вы познакомитесь с мощной фортификацией 14 века, узнаете о жизни города-крепости и спуститесь к берегу Городищенского озера, где можно покормить лебедей.

11:00 — Словенские ключи

Увидите каскад из двенадцати ключей. Затем пройдёте по тихой тропе к уединённому Никольскому роднику и источнику Серапиона Изборского, где самые отважные смогут окунуться в купель.

12:00 — храм Рождества Пресвятой Богородицы

Зайдёте в старинный храм, чтобы увидеть редкие иконы начала 18 века и почувствовать атмосферу намоленного места.

12:45 — обед

У вас будет время поесть в одном из кафе-блинных.

14:00–15:30 — Печоры

Здесь располагается главная святыня региона. Вы узнаете о расположении монастыря, его героическом прошлом и устройстве — экскурсию проведёт представитель паломнической службы. Посещение знаменитых пещер возможно при наличии мест.

Организационные детали

  • Едем на Škoda Octavia. В дороге проведём ~1,5—2 ч
  • Отдельно оплачиваются: обед — от 700 ₽ за чел. и билеты в Изборскую крепость — 200 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я руководитель образовательной организации АНПОО "Балтийский образовательный центр", разрабатываю и реализую образовательно-экскурсионные авторские программы историко-культурной направленности с 2015г. Живу в Пскове с рождения, это мой родной любимый город, по профессии
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преподаватель, образование высшее юридическое, переподготовка по профессии "Гид-экскурсовод". Увлекаюсь историей Псковской земли, предпочтительно военно-исторической тематикой, ранним средневековьем, историей православия. Думаю, что могу многое показать и рассказать гостям нашего города о прошлом и настоящем нашего края.

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