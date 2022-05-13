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Изборск

Изборск — «псковский пригород», расположенный в 30 км от Пскова. Здесь начиналась история Русского государства, здесь свершались легендарные дела и события общенационального значения. Город-крепость выдержал столько нападений, так много дней и ночей провел на осадном положении, что недаром зовется в письменных источниках «железным городом». Именно в Изборске псковская история воспринимается необычайно остро, а крепостные стены живо напоминают о далеких событиях, волновавших средневековый мир.

Всю старину и красоту вы увидите прогулявшись по Труворову городищу, Жеравьей горе с крепостью 14 века, спуститесь к источникам с живой водой — Словенским ключам, посетите старинный Никольский храм и пройдете по тайному лазу к воде, которым пользовались защитники крепости сотни лет назад. Вы услышите старинные легенды и предания, узнаете, «откуда есть пошла Земля Русская», почему Городищенское озеро называют лебединым, а пейзажи — Рериховскими.

Печоры

У самой границы с республикой Эстония находится маленький городок — Печоры, которому довелось стать центром духовной жизни России, сосредоточенной в Псково-Печерском монастыре. В обители, ведущей свою историю с 1473 года и никогда не закрывавшей своих дверей. Ни одна фотография не сможет передать то величие и ту удивительную красоту, которую вы увидите своими глазами. Псково-Печерская обитель словно город в городе: здесь и надземные храмы, и подземные пещеры, и мощь крепостных стен с видами на бесконечные просторы псковской земли.

Побывав в монастыре, вы узнаете, почему он расположен в овраге, для чего в 16 веке вокруг монастыря была построена мощная боевая крепость, кто такие старцы и почему они главное сокровище обители. И самое важное, вы поймёте, что Свято-Успенская Псково-Печерская обитель — это Врата небесные для всех: для иноков, живущих в монастыре, паломников и туристов.