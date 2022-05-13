Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры

Всю старину и красоту вы увидите прогулявшись по Труворову городищу, спуститесь к Словенским ключам, посетите старинный

5
1 оценка
Индивидуальная
Всю старину и красоту вы увидите прогулявшись по Труворову городищу, спуститесь к Словенским ключам, посетите старинный Никольский храм.

Вы услышите старинные легенды и предания, узнаете, «откуда есть пошла Земля Русская», почему Городищенское озеро называют лебединым, а пейзажи — Рериховскими.

А побывав в Псково-Печерском монастыре, вы поймёте, что это Врата небесные для всех: для иноков, живущих в монастыре, паломников и туристов.
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры

Что вас ожидает 🤩

  • Труворово городище
  • Изборская крепость XIV-XVI вв.
  • Словенские ключи
  • Псково-Печерский монастырь

Что вас ждет:

    Изборск
    Изборск — «псковский пригород», расположенный в 30 км от Пскова. Здесь начиналась история Русского государства, здесь свершались легендарные дела и события общенационального значения. Город-крепость выдержал столько нападений, так много дней и ночей провел на осадном положении, что недаром зовется в письменных источниках «железным городом». Именно в Изборске псковская история воспринимается необычайно остро, а крепостные стены живо напоминают о далеких событиях, волновавших средневековый мир.
    Всю старину и красоту вы увидите прогулявшись по Труворову городищу, Жеравьей горе с крепостью 14 века, спуститесь к источникам с живой водой — Словенским ключам, посетите старинный Никольский храм и пройдете по тайному лазу к воде, которым пользовались защитники крепости сотни лет назад. Вы услышите старинные легенды и предания, узнаете, «откуда есть пошла Земля Русская», почему Городищенское озеро называют лебединым, а пейзажи — Рериховскими.

    Печоры

    У самой границы с республикой Эстония находится маленький городок — Печоры, которому довелось стать центром духовной жизни России, сосредоточенной в Псково-Печерском монастыре. В обители, ведущей свою историю с 1473 года и никогда не закрывавшей своих дверей. Ни одна фотография не сможет передать то величие и ту удивительную красоту, которую вы увидите своими глазами. Псково-Печерская обитель словно город в городе: здесь и надземные храмы, и подземные пещеры, и мощь крепостных стен с видами на бесконечные просторы псковской земли.
    Побывав в монастыре, вы узнаете, почему он расположен в овраге, для чего в 16 веке вокруг монастыря была построена мощная боевая крепость, кто такие старцы и почему они главное сокровище обители. И самое важное, вы поймёте, что Свято-Успенская Псково-Печерская обитель — это Врата небесные для всех: для иноков, живущих в монастыре, паломников и туристов.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионное сопровождение профессионального гида
    Что не входит
    • Транспортное обслуживание (вы можете передвигаться на своем автомобиле или мы можем подобрать для вас транспорт за дополнительную плату)
    • Входные билеты в Изборскую крепость (100 руб. — взрослый/пенсионный, 50 руб. — учащиеся старше 16 лет)
    • Пожертвование в Псково-Печерский монастырь (500 руб. для группы до 10 человек, 700 руб. для группы до 20 человек)
    • Обед
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Псков, пл. Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно, кроме четверга
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
    Важная информация
    • Начать экскурсию можно в любом удобном для вас месте в черте города.
    • При необходимости мы предоставим транспорт за дополнительную плату.
    • Дальние пещеры являются местом упокоения братии монастыря. В пещерах существует свой микроклимат, нарушение которого сказывается на состоянии песчаника, повышается влажность, поэтому доступ туда ограничен. В понедельник и пятницу дальние пещеры закрыты. С 6 по 8 января, с 26 по 29 августа Богом зданные пещеры закрыты! В остальные дни, посещение дальних пещер возможно только по САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно, кроме четверга

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