10 отзывов оставили туристы

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Изборск и Печоры: хранители древнего наследия

Проехать по Старой дороге, открыть пейзажи щемящей красоты и поразиться фантастической истории края

5
10 отзывов
Юлия
Юлия – Гид из Пскова
Оставим в стороне традиционный маршрут из Пскова! Проехав по живописной дороге, которой пользовались столетия назад, вы откроете древние села и пересечете путь «из варяг в греки».

В двух городах услышите о мощных фортификациях и реликвиях, знаменитых насельниках и политических интригах, мрачных легендах, чудесных историях, загадочных пещерах и монастырских буднях.

И оказавшись в этих былинных местах, забудете, какой век на дворе.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия

Что вас ожидает

Информативная поездка в Печоры
По пути вам встретятся деревеньки и местечки, от названий которых веет седой стариной: Камно, Логозовичи, Печки, Халахальня, Гверстонь. Они обычно остаются за кадром, но к ним стоит присмотреться: порой именно здесь вершилась большая история 📖. По дороге вам откроется вид на острова Псковско-Чудского озера. По мосту вы пересечете древний торговый путь — речку Обдех, которая была ответвлением знаменитого Варяжского пути и связывала Изборск со всем миром. А на въезде в Печоры нас, как в древности, встретит часовня Параскевы Пятницы.

Там, где русская земля заканчивается… или начинается, как посмотреть
Здесь, на самой границе когда-то с Ливонским орденом, а сейчас с Евросоюзом, уже более 500 лет существует Свято-Успенский монастырь, ставший не только оплотом православия и местом молитвенного подвига, но и могучей крепостью. Запах пороха и дыма здесь смешивался с ароматом фимиама, а молитвы возносились под грохот пушек. О реальных событиях, легендах и их необыкновенном переплетении поговорим на прогулке 👣.

Печоры — это не только монастырь
Это маленький городок с большой историей. Одна из самых интересных страниц в судьбе города — начало 20 века. Поэтому речь пойдет не только о делах давно минувших дней, но и о тех, которые «аукаются» до сих пор. А после экскурсии 🧭 по Псково-Печерскому монастырю и старинным улочкам отправимся в Старый Изборск.

Поразительный Изборск, «железный град прекрасный»
Летописная история Изборска ведется от Трувора. Вот и ваше знакомство с этим удивительным местом начнется с Труворова городища — места первой крепости. Чтобы сдерживать воинственных соседей, псковичи и изборяне построили в 14 веке новую крепость на Жеравьей горе. Эта могучая цитадель сохранилась до наших дней. Порассуждаем о слабых местах фортификации и военных хитростях. Я проведу вас по боевым галереям и покажу башни изнутри. Кроме того, вы спуститесь в подземный лаз и подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид.

Словенские ключи
Былинные панорамы и истории Древней Руси создадут ощущение подлинной сказки. А какая сказка без источника с живой водой? В Изборске больше тысячи лет бьют из отвесной скалы волшебные ключи. Их мы не обойдем вниманием, и под журчание воды вы сможете загадать самые заветные желания.

В Псков будем возвращаться уже по привычной дороге — Рижскому шоссе.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Если вы не на своем автомобиле 🚘, я могу предоставить легковой автомобиль для 3-4 человек
  • Входные билеты 🎫 в Изборскую крепость: 100 руб. взрослый билет, 50 руб. льготный, 30 руб. школьный
  • Также при посещении Псково-Печерского монастыря с экскурсоводом традиционно вносится пожертвование (от 500 руб)

Посещение пещер Псково-Печорского монастыря

  • Богом зданные пещеры можно посетить по предварительным заявкам с 9 до 16 часов (кроме понедельника и пятницы). Вам нужно будет заказать посещение самостоятельно.
  • Ближние пещеры, где находятся мощи Псково-Печерских преподобных, открыты для свободного осмотра

Передвижение по Старой дороге зимой может быть неудобным из-за погодных условий, в этом случае поедем традиционным маршрутом.

Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Здравствуйте, дорогие гости города Пскова! Меня зовут Юлия. Я профессиональный гид-экскурсовод. Закончила филологический факультет ПГПИ. Увлечение лингвистикой привело на исторические маршруты, а углубление в историю вызвало интерес к религии и этнографии. На экскурсии по Псковской земле можно поговорить обо всем! С удовольствием покажу вам наш замечательный город и его окрестности.
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10 отзывов оставили туристы

10 октября 2020
Всем желающим узнать много интересного, провести время активно, пройти необычными маршрутами и заглянуть в те уголки, в которые вы не попадете на обычной экскурсии-это точно к Юлии! Экскурсия очень разносторонняя, мы узнали много нового и заполнили пробелы недостающего в наших знаниях. Общались, а в основном конечно слушали, всю дорогу. Погода нам тоже подыграла, солнце, теплый день, золотые листья добавили удовольствия к нашей прогулке. Юлия спасибо Вам! Мы провели отличный день благодаря Вам! В следующий наш приезд обязательно обратимся к Вам вновь и конечно посоветуем всем своим друзьям! PS:А снетки то псковские, действительно вкуснее новгородских! как вы и говорили))))
9 октября 2020
Прекрасная экскурсия!Очень рекомендую. Юлия- профессионал своего дела и просто хороший человек с которым было очень комфортно общаться на протяжении всей экскурсии. Рассказ Юлии очень конструктивный, живой, информация затрагивает многие эпохи и времена. День пролетел совершенно незаметно. Очень рекомендую экскурсовода Юлию Иванову!!!
20 сентября 2020
Экскурсия была прекрасной) Юлия - отличный гид, эрудированный, глубокий, неравнодушный, неутомимый, способный вселить интерес к дальнейшему познанию ) И очень комфортный ) В длительных экскурсиях, когда ты целый день находишься в обществе гида, все это особенно важно) ... Поскольку дорога в Печоры неблизкая, мы услышали много интересного о тех местах, которые проезжали. Помимо основных тем - Печор и Изборска, конечно. Юлия умеет делать верные акценты на важных событиях. ... Думать о том, что ты услышал и увидел даже через неделю после экскурсии - со мной это редко бывает... ) Спасибо Юлии)
16 сентября 2020
Восемь часов интереснейшего рассказа о Печерском монастыре и Изборске прошли, как одна минута! Юлия - чудесный рассказчик, обладающий колоссальными познаниями истории о родном Псковском крае! Мы познакомились с целым рядом мест, о которых нигде ни слова не говорилось. Хочется очень порекомендовать Юлию и выразить ей огромную благодарность за прекрасную экскурсию!! Спасибо, Вам, Юлия!
10 сентября 2020
Огромное спасибо Юлии за экскурсию! Она не только прекрасный, знающий и умеющий увлечь своим рассказом гид, но и очень хороший, тактичный и чуткий человек, умеющий найти подход к людям, к детям. Она даёт большой объём интересной информации, причём во время Экскурсии понимаешь, что знает она на самом деле ещё больше. Очень глубокий гид, который наилучшим образом показал нам Печоры и Изборск. Очень рекомендуем!
Анна
25 августа 2020
Потрясающая экскурсия! Были с детьми 7 и 9 лет, Юлия прекрасно держала их внимание на протяжении всей экскурсии, слушать было интересно всем, посетили очень интересные места и местечки, много узнали нового и структурировали полученную накануне на обзорной от другого экскурсовода информацию) Рекомендую обязательно при посещении Пскова!
24 августа 2020
Наш экскурсовод Юлия просто прекрасный рассказчик, видно как она знает и любит свое дело! Многие из нас посещали ранее Изборск и Печоры, но Юля открыла для нас эти места заново. Огромное ей спасибо от нашего дружного коллектива.
23 августа 2020
Были на экскурсии семьей с двумя детьми, 7 и 14 лет. От экскурсии с гидом Юлией остались самые лучшие впечатления! Прекрасный рассказчик, умеющий заинтересовать свою аудиторию, и просто позитивный человек! Экскурсия продолжительная, при этом маршрут и темп, предложенный гидом, оптимальные: была возможность и погулять, и отдохнуть. По пути в Печоры, а затем в Изборск делали остановки в примечательных местах, Юлия рассказывала много интересных деталей.
18 августа 2020
Прекрасный экскурсовод, эмоциональный, живой рассказ, отличное владение материалом! Юлия, ещё раз спасибо!
5 августа 2020
Спасибо большое Юлии, за очень интересную и познавательную экскурсию, время пролетело не заметно!

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