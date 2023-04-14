Печоры и Изборск: однодневная экскурсия

Печоры и Изборск

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Ответы на вопросы
Приглашаю вас в путешествие по живописному поселку на холмах и родниках, сохранившему крепость XIII века – Изборску, и в старинный город Печоры, в котором расположен знаменитый Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь с уникальным историко-архитектурным ансамблем XVI-XIX веков, который вписан в ландшафт природной долины и Святой горы.
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Ближайшие даты:
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
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Что вас ожидает:

  • Изборск
  • Крепость XIII века
  • Труворово городище
  • Словенские ключи
  • Городищенское озеро
  • Печоры
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
  • Уникальный историко-архитектурный ансамбль XVI-XIX веков
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзор Изборска:

  • 11:00 — отправление автобуса от Октябрьской площади, «Главпочтамт».
  • Отправление на экскурсию в Старый Изборск — поселок на холмах и родниках, сохранивший крепость XIII века, расположенный в живописной Изборско-Мальской долине. Место красоты и силы — одно из самых древних и удивительных мест России. Существует предположение, что само слово «русские» родилось здесь. История изборской земли хранит древние славянские, византийские и православные традиции.
  • Начальной русской историей дышит Труворово городище – место основания одного из первых славянских городов.
  • Отреставрированная крепость XIII века — великолепный образец военного укрепления древних русичей, откроет путешественникам свои тайны. Памятник природы — легендарные Словенские ключи никого не оставят равнодушными и дадут заряд бодрости и здоровья. Подземные источники питают всегда холодное Городищенское озеро, по которому скользят белоснежные лебеди.
  • Прогулка в Печорах.
  • Сперва в Печорах посетим Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — общерусскую святыню, где никогда не прекращался молитвенный круг. Святое место известно с XIII века, когда были обнаружены «богом сданные» пещеры и возникла первая Успенская церковь.
  • Уникальный историко-архитектурный ансамбль XVI-XIX веков вписан в ландшафт природной долины и Святой горы. Один из самых крупных в стране мужских монастырей с непрерывной многовековой историей является духовным и культурным центром православия у северо-западных рубежей России.
  • Вокруг монастыря, на самой границе с Эстонией, возник город Печоры. В облике небольшого провинциального городка отражаются все особенности приграничной территории.
  • У вас будет свободное время для посещения монастыря, подачи записок, приобретения сувениров и обеда в кафе.
  • 17:30 — отправление в Псков, трансфер на Ж/Д вокзал.

По воскресеньям в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение в Изборске и Печорах
  • Транспорт
Что не входит
  • Входной билет в Изборскую крепость (100 рублей/взрослый и пенсионный, дети до 16 лет/ бесплатно)
  • Обед (600 руб. /чел., по желанию)
Место начала и завершения?
Улица Советская, 20, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Обратите внимание: в формате групповой экскурсии посещение дальних пещер не представляется возможным. Дальние пещеры являются местом упокоения братии монастыря. В пещерах существует свой микроклимат, нарушение которого сказывается на состоянии песчаника (повышается влажность), поэтому доступ туда ограничен.
  • Ближние пещеры доступны в формате групповой экскурсии. В рамках экскурсии ву вас будет свободное время (~50-60 минут), когда вы сможете их посетить, а также поставить свечи в храме и написать записки, купить сувениры.
  • Эта экскурсия подойдет взрослым и детям от 5 лет.
  • На экскурсию запрещено брать с собой домашних животных.
  • Места в автобусе распределяются автоматически программой, и зависят от номера заявки и даты приобретения экскурсии (чем раньше вы приобретаете экскурсию — тем ближе к началу салона будут располагаться ваши места)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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