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Порхов — город, основанный Александром Невским

Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
Индивидуальная экскурсия ⛳ в один из старинных городов России — Порхов (1239 г.

).

Изначально это была деревянная крепость, но в конце 14 века к ней пристроили каменные башни и стены, сохранившиеся до наших дней.

В рамках экскурсии 🧭 мы также увидим Никольскую церковь ⛪, музей 🖼 истории 📖 края, «музей почты» и попробуем свое мастерство на одном из мастер-классов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Порхов — город, основанный Александром Невским
Порхов — город, основанный Александром Невским

Что вы увидите

  • Крепость XIV века
  • Никольская церковь
  • Музей истории края
  • «Музей почты»
  • Музей крестьянского быта в Доме ремесел
Город-крепость Порхов
Город Порхов основан 1239 году, как деревянная крепость, новгородским князем Александром Ярославичем (Невским). В 1387 году были построены каменные башни и стены, сохранившиеся до наших дней.

На экскурсии 🧭 по Порхову вас ждет:

  • Крепость XIV века
  • Никольская церковь
  • Музей истории 📖 края
  • «Музей почты»
  • Музей крестьянского быта в Доме ремесел
  • Мастер-класс по плетению из бересты, травы или изготовление сувениров из камня-известняка.

Важная информация:

  • Для данной экскурсии вам потребуется транспорт, вы можете дополнительно заказать транспорт у организатора или воспользоваться собственным, если в нем имеется свободное место для гида.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Транспортное обслуживание:
  • автомобиль 1-4 чел (500 руб/час)
  • микроавтобус 5-15 чел (850 руб/час)
  • Входные билеты:
  • взрослый (520 руб/чел)
  • школьный (360 руб/чел)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Порхов — город, основанный Александром Невским
Порхов — город, основанный Александром Невским
Порхов — город, основанный Александром Невским
Порхов — город, основанный Александром Невским

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Русский Г.
Русский Г.
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