Русский Г. – Гид из Пскова

Индивидуальная экскурсия ⛳ в один из старинных городов России — Порхов (1239 г.



).



Изначально это была деревянная крепость, но в конце 14 века к ней пристроили каменные башни и стены, сохранившиеся до наших дней.



В рамках экскурсии 🧭 мы также увидим Никольскую церковь ⛪, музей 🖼 истории 📖 края, «музей почты» и попробуем свое мастерство на одном из мастер-классов.