Что вы увидите
- Крепость XIV века
- Никольская церковь
- Музей истории края
- «Музей почты»
- Музей крестьянского быта в Доме ремесел
Город-крепость Порхов
Город Порхов основан 1239 году, как деревянная крепость, новгородским князем Александром Ярославичем (Невским). В 1387 году были построены каменные башни и стены, сохранившиеся до наших дней.
На экскурсии 🧭 по Порхову вас ждет:
- Крепость XIV века
- Никольская церковь
- Музей истории 📖 края
- «Музей почты»
- Музей крестьянского быта в Доме ремесел
- Мастер-класс по плетению из бересты, травы или изготовление сувениров из камня-известняка.
Важная информация:
- Для данной экскурсии вам потребуется транспорт, вы можете дополнительно заказать транспорт у организатора или воспользоваться собственным, если в нем имеется свободное место для гида.
Что входит
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит
- Транспортное обслуживание:
- автомобиль 1-4 чел (500 руб/час)
- микроавтобус 5-15 чел (850 руб/час)
- Входные билеты:
- взрослый (520 руб/чел)
- школьный (360 руб/чел)
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
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