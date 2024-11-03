Россия начинается здесь: мини-группа на автобусе и пешком

Россия начинается здесь
Предлагаем провести с нами в Пскове целый день: углубленное знакомство с городом, которое невозможно совершить самостоятельно.

Во время автобусно-пешеходной экскурсии вы увидите всё самое-самое: красоту современного и старину вечевого города Пскова, его контрасты и гармонию, созданные уникальным прошлым.

Перед вами предстанут храмы и монументы, просторы и архитектурные детали, рассказывающие о душе Пскова и его характере.
5
2 отзыва
Россия начинается здесь: мини-группа на автобусе и пешком
Россия начинается здесь: мини-группа на автобусе и пешком
Россия начинается здесь: мини-группа на автобусе и пешком
Ближайшие даты:
1
мар21
мар25
мар26
апр29
апр2
мая3
мая
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Уникальное знакомство с Псковом

Приглашаем вас провести незабываемый день в Пскове! Это удивительное путешествие подарит вам возможность глубже узнать этот прекрасный город, что невозможно сделать в одиночку.

Экскурсия, полная открытий

Во время нашей автобусно-пешеходной экскурсии вы сможете увидеть все самое интересное:

  • Красоту современного Пскова
  • Старинные памятники вечевого города
  • Контрасты и гармонию, созданные его уникальным прошлым

Исторические и архитектурные сокровища

Перед вами откроются великолепные храмы и монументы, которые расскажут о богатой истории и культуре Пскова. Вы сможете насладиться просторами города и рассмотреть архитектурные детали, отражающие душу и характер этого удивительного места.

Не упустите шанс узнать больше о Пскове и его уникальной атмосфере. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все грани этого исторического города!

По пятницам в 11:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Псковский кремль
  • Троицкий собор
  • Покровская башня
  • Мирожский монастырь
  • Монумент Александру Невскому на горе Соколиха
  • Архитектура Пскова
Что включено
  • Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Обед в ресторанчике «Я в Короне» в исторической усадьбе XIX века - 800 руб. /чел.
  • Входные билеты в собор Мирожского монастыря - 450 руб.
Место начала и завершения?
Псков, ул. Советская, д. 20
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 11:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте! Благодарим за бронирование экскурсии. Ваша экскурсия подтверждена, места забронированы
  • Ответным сообщением нужно предоставить информацию об участниках экскурсии: ФИО и дата рождения для формирования списков группы
  • Также обратите внимание, что есть возможность заказать дополнительно обед в перерыве между пешеходной и автобусной частью экскурсии: стоимость 800 рублей с человека
  • Накануне экскурсии дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече на экскурсию с контактами гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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1
О
3 ноя 2024
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию, очень рады, что воспользовались услугами гида. Девушка с большой любовью к городу и со знанием дела рассказывала про красивый город Псков. Обязательно вернемся, тк охватить сразу всё не удалось ☺️
Р
26 окт 2024

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