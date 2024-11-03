Предлагаем провести с нами в Пскове целый день: углубленное знакомство с городом, которое невозможно совершить самостоятельно.
Во время автобусно-пешеходной экскурсии вы увидите всё самое-самое: красоту современного и старину вечевого города Пскова, его контрасты и гармонию, созданные уникальным прошлым.
Перед вами предстанут храмы и монументы, просторы и архитектурные детали, рассказывающие о душе Пскова и его характере.
Во время автобусно-пешеходной экскурсии вы увидите всё самое-самое: красоту современного и старину вечевого города Пскова, его контрасты и гармонию, созданные уникальным прошлым.
Перед вами предстанут храмы и монументы, просторы и архитектурные детали, рассказывающие о душе Пскова и его характере.
Описание экскурсии
Уникальное знакомство с Псковом
Приглашаем вас провести незабываемый день в Пскове! Это удивительное путешествие подарит вам возможность глубже узнать этот прекрасный город, что невозможно сделать в одиночку.
Экскурсия, полная открытий
Во время нашей автобусно-пешеходной экскурсии вы сможете увидеть все самое интересное:
- Красоту современного Пскова
- Старинные памятники вечевого города
- Контрасты и гармонию, созданные его уникальным прошлым
Исторические и архитектурные сокровища
Перед вами откроются великолепные храмы и монументы, которые расскажут о богатой истории и культуре Пскова. Вы сможете насладиться просторами города и рассмотреть архитектурные детали, отражающие душу и характер этого удивительного места.
Не упустите шанс узнать больше о Пскове и его уникальной атмосфере. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все грани этого исторического города!
По пятницам в 11:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковский кремль
- Троицкий собор
- Покровская башня
- Мирожский монастырь
- Монумент Александру Невскому на горе Соколиха
- Архитектура Пскова
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Обед в ресторанчике «Я в Короне» в исторической усадьбе XIX века - 800 руб. /чел.
- Входные билеты в собор Мирожского монастыря - 450 руб.
Место начала и завершения?
Псков, ул. Советская, д. 20
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 11:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Здравствуйте! Благодарим за бронирование экскурсии. Ваша экскурсия подтверждена, места забронированы
- Ответным сообщением нужно предоставить информацию об участниках экскурсии: ФИО и дата рождения для формирования списков группы
- Также обратите внимание, что есть возможность заказать дополнительно обед в перерыве между пешеходной и автобусной частью экскурсии: стоимость 800 рублей с человека
- Накануне экскурсии дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече на экскурсию с контактами гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 ноя 2024
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию, очень рады, что воспользовались услугами гида. Девушка с большой любовью к городу и со знанием дела рассказывала про красивый город Псков. Обязательно вернемся, тк охватить сразу всё не удалось ☺️
Р
Розалия
26 окт 2024
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