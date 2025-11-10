читать дальше

своего дела, аттестованные экскурсоводы с опытом работы более 30 лет. Есть лицензии на право проведения экскурсий по Пскову, Изборску, Печорам, Пушкинскому заповеднику (Михайловское, Тригорское, Петровское и Святогорский монастырь) и многим другим местам псковской земли. Кроме того, у нас есть авторские программы с архитекторами и реставраторами. На наших экскурсиях интересно как детям любого сознательного возраста, так и взрослым. Каждая встреча — опыт погружения в атмосферу времени и ощущение причастности к истории и событиям в жизни Пскова. Будем рады видеть вас в гостях!