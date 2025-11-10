Мои заказы

Псков - Ольгин град. Ожившая история неприступной крепости

Псков - город с богатой историей и крепостными стенами. Ощутите дух древней Руси, посетив ключевые достопримечательности и узнавая легенды
Псков - это не только место рождения святой княгини Ольги, но и уникальный средневековый город.

Здесь вы сможете увидеть мощные стены Псковского кремля, величественный Свято-Троицкий собор и исторический Довмонтов город. Прогулка
по Покровскому комплексу откроет вам удивительные легенды и архитектурные шедевры. Псков - это город, который стал символом защиты русской земли и оставил след в истории Европы.

Экскурсия позволит погрузиться в атмосферу древнего города и узнать, как он стал крупнейшим в Европе

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Пскова
  • 🕌 Величие Свято-Троицкого собора
  • 🛡 Мощные стены кремля
  • 🏛 Открытие Довмонтова города
  • 📜 Легенды Покровского комплекса
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Псковский кремль
  • Свято-Троицкий кафедральный собор
  • Довмонтов город
  • Покровский комплекс

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Псковский кремль. Древнее сооружение с мощными башнями и белокаменными стенами на узком скалистом мысе при слиянии рек Псковы и Великой. Место рождения города.
  • Свято-Троицкий кафедральный собор — главный храм псковской земли, Вечевая площадь.
  • Довмонтов город. Получил своё название по имени правившего в Пскове в конце 13 века князя. Археологи обнаружили здесь остатки храмов и гражданских построек.
  • Покровский комплекс. Здесь стоит самая мощная башня Псковской крепости, а также находится церковь Покрова и Рождества Богородицы, с которой связана удивительная легенда.

Вы узнаете:

  • Что позволило Пскову стать крупнейшим средневековым городом не только Русского государства, но и Европы.
  • Почему псковичам пришлось возвести 9,5 км. стен и башен.
  • Как город-крепость и город-воин спасал русскую землю.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход на территорию кремля:
    1–5 человек — 700 ₽ (с группы)
    6–10 человек — 1200 ₽ (с группы).
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 392 туристов
Добрый день, меня зовут Анастасия. Я работаю в компании, которая с 2003 года организует туры по Пскову и окрестностям для групп и индивидуальных путешественников. В нашей команде — только профессионалы
своего дела, аттестованные экскурсоводы с опытом работы более 30 лет. Есть лицензии на право проведения экскурсий по Пскову, Изборску, Печорам, Пушкинскому заповеднику (Михайловское, Тригорское, Петровское и Святогорский монастырь) и многим другим местам псковской земли. Кроме того, у нас есть авторские программы с архитекторами и реставраторами. На наших экскурсиях интересно как детям любого сознательного возраста, так и взрослым. Каждая встреча — опыт погружения в атмосферу времени и ощущение причастности к истории и событиям в жизни Пскова. Будем рады видеть вас в гостях!

