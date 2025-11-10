Псков - это не только место рождения святой княгини Ольги, но и уникальный средневековый город.
Здесь вы сможете увидеть мощные стены Псковского кремля, величественный Свято-Троицкий собор и исторический Довмонтов город. Прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Пскова
- 🕌 Величие Свято-Троицкого собора
- 🛡 Мощные стены кремля
- 🏛 Открытие Довмонтова города
- 📜 Легенды Покровского комплекса
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Псковский кремль
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Довмонтов город
- Покровский комплекс
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Псковский кремль. Древнее сооружение с мощными башнями и белокаменными стенами на узком скалистом мысе при слиянии рек Псковы и Великой. Место рождения города.
- Свято-Троицкий кафедральный собор — главный храм псковской земли, Вечевая площадь.
- Довмонтов город. Получил своё название по имени правившего в Пскове в конце 13 века князя. Археологи обнаружили здесь остатки храмов и гражданских построек.
- Покровский комплекс. Здесь стоит самая мощная башня Псковской крепости, а также находится церковь Покрова и Рождества Богородицы, с которой связана удивительная легенда.
Вы узнаете:
- Что позволило Пскову стать крупнейшим средневековым городом не только Русского государства, но и Европы.
- Почему псковичам пришлось возвести 9,5 км. стен и башен.
- Как город-крепость и город-воин спасал русскую землю.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход на территорию кремля:
1–5 человек — 700 ₽ (с группы)
6–10 человек — 1200 ₽ (с группы).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 392 туристов
Добрый день, меня зовут Анастасия. Я работаю в компании, которая с 2003 года организует туры по Пскову и окрестностям для групп и индивидуальных путешественников. В нашей команде — только профессионалы
Входит в следующие категории Пскова
