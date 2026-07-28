Всего 120 км от древнего Пскова по живописной дороге — и вы перенесетесь на два столетия назад в поэтический мир Пушкина: в волшебную страну Лукоморье, к тому самому Дубу, где «кот ученый все ходит по цепи кругом». Я расскажу вам о творчестве поэта и его повседневности, поделюсь забавными сюжетами из прошлого и помогу открыть нового и близкого Пушкина.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Михайловское — «приют спокойствия, трудов и вдохновения…»

На экскурсии по старинной усадьбе вы узнаете удивительные истории из жизни семьи Пушкиных-Ганнибал. В уютном домике Арины Родионовны услышите о непростой судьбе няни. Увидите маленький кабинет, где коротал время Александр Сергеевич — и где из-под пера великого гения родилось более 100 произведений.

Мы поговорим не только о творчестве, но и о повседневной жизни Пушкина в Михайловском: каков был его распорядок дня, как он развлекался в деревенской глуши,какое варенье просил к обеду и как ухаживал за соседскими барышнями.

Прогуляемся по усадебному Михайловскому парку XVIII века. Я проведу вас по извилистым дорожкам с вековыми елями к старому дубу, расскажу, почему это место называется Лукоморье и что вдохновило поэта на написание с детства нам знакомых строк.

Тригорское — «Соседей милая семья…»

Отправимся в соседнюю усадьбу Тригорское, в гости к большой и дружной семье Осиповых-Вульфов — той самой, которая стала прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». В комнатах дома-музея вы познакомитесь с его обитателями, услышите знакомые строчки и поймете, какое место каждый житель усадьбы занял на страницах романа. Увидите большую библиотеку из словарей, научных и исторических книг, а в танцевальной зале узнаете, какие танцы любил сам Пушкин и как проходили балы в начале XIX века. А еще я расскажу, как встречали барышни Тригорского дома любимого гостя и чем его баловали.

Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера и пирушки Пушкина с друзьями. Я поделюсь рецептом любимого Пушкиным пунша — «жженки» — и объясню, почему поэт называл этот напиток «Бенкендорф». И, конечно, мы не пройдем мимо поворотной сцены романа — скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть.

В завершение дня вы посетите Святогорский монастырь, где в алтарной части Успенского Собора нашел свой последний приют гений русской поэзии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На вашем транспорте (важно, чтобы в нем было место для гида) или на арендованном транспорте за доплату

Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове

Время экскурсии указано с учетом дороги и обеда

Если вы остановились в Пушкинских Горах, я могу встретить вас там (при условии оплаты моих транспортных расходов из Пскова)

Дополнительные расходы