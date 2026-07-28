Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Найти места из произведений Пушкина и увидеть имения и парки глазами поэта
Всего 120 км от древнего Пскова по живописной дороге — и вы перенесетесь на два столетия назад в поэтический мир Пушкина: в волшебную страну Лукоморье, к тому самому Дубу, где «кот ученый все ходит по цепи кругом».
Я расскажу вам о творчестве поэта и его повседневности, поделюсь забавными сюжетами из прошлого и помогу открыть нового и близкого Пушкина.
Михайловское — «приют спокойствия, трудов и вдохновения…»
На экскурсии по старинной усадьбе вы узнаете удивительные истории из жизни семьи Пушкиных-Ганнибал. В уютном домике Арины Родионовны услышите о непростой судьбе няни. Увидите маленький кабинет, где коротал время Александр Сергеевич — и где из-под пера великого гения родилось более 100 произведений.
Мы поговорим не только о творчестве, но и о повседневной жизни Пушкина в Михайловском: каков был его распорядок дня, как он развлекался в деревенской глуши,какое варенье просил к обеду и как ухаживал за соседскими барышнями.
Прогуляемся по усадебному Михайловскому парку XVIII века. Я проведу вас по извилистым дорожкам с вековыми елями к старому дубу, расскажу, почему это место называется Лукоморье и что вдохновило поэта на написание с детства нам знакомых строк.
Тригорское — «Соседей милая семья…»
Отправимся в соседнюю усадьбу Тригорское, в гости к большой и дружной семье Осиповых-Вульфов — той самой, которая стала прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». В комнатах дома-музея вы познакомитесь с его обитателями, услышите знакомые строчки и поймете, какое место каждый житель усадьбы занял на страницах романа. Увидите большую библиотеку из словарей, научных и исторических книг, а в танцевальной зале узнаете, какие танцы любил сам Пушкин и как проходили балы в начале XIX века. А еще я расскажу, как встречали барышни Тригорского дома любимого гостя и чем его баловали.
Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера и пирушки Пушкина с друзьями. Я поделюсь рецептом любимого Пушкиным пунша — «жженки» — и объясню, почему поэт называл этот напиток «Бенкендорф». И, конечно, мы не пройдем мимо поворотной сцены романа — скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть.
В завершение дня вы посетите Святогорский монастырь, где в алтарной части Успенского Собора нашел свой последний приют гений русской поэзии.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На вашем транспорте (важно, чтобы в нем было место для гида) или на арендованном транспорте за доплату
Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове
Время экскурсии указано с учетом дороги и обеда
Если вы остановились в Пушкинских Горах, я могу встретить вас там (при условии оплаты моих транспортных расходов из Пскова)
Дополнительные расходы
аренда автомобиля при необходимости — легковая машина до 4 человек (9500 ₽) или микроавтобус (оговаривается отдельно и заранее)
пропуск на автомобиль (200 ₽) или автобус (500 ₽)
входные билеты в две усадьбы — 900 ₽/взрослый/пенсионеры, 400- дети от 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1009 туристов
Приветствую, путешественники!
Меня зовут Наталья, я профессиональный аккредитованный гид по Пушкинскому заповеднику, известному всему миру. С детских лет влюблена в Александра Сергеевича и его творчество, и хотела бы этим чувством поделиться читать дальшеуменьшить
на своих экскурсиях. Я покажу вам нового Пушкина — загадочного и мнительного, чувственного и ранимого, очень близкого и родного каждому человеку. Я провожу экскурсии как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
До встречи в Пскове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
142
4
2
3
–
2
–
1
–
Анна
Поездка запомнилась не как утомительная гонка за фактами и историческими данными, а как прогулка с другом, который показывает то, что сам любит. Наталья - прекрасный гид с удивительным тембром голоса, спокойной речью и ненавязчивой подачей материала. 8 часов пролетели незаметно, а теперь я перечитываю "Заповедник" Довлатова с особенным чувством))).
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерия
Большое спасибо Наталье за путешествие! Информация интересная, подается в понятной форме, что актуально для разношерстной компании. У нас возникло несколько проблем (исключительно из-за нас), Наталья смогла легко и незаметно разрулить абсолютно всё, за что ей отдельное спасибо)))
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил
Замечательный экскурсовод! Самые лучшие рекомендации!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Радостная весенняя прогулка со стихами и историями из жизни Пушкина и его предков. Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Благодарим Наталью за прекрасное путешествие по Пушкинским местам! Очень интересная экскурсия по удивительно красивым местам. Содержательно, абсолютно не скучно. Не заметили, как пролетело время.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Семейная экскурсия в Пушкинские Горы удалась на славу благодаря Наталье. Прекрасно владеет информацией, доступно её доносит, и в общем, приятная в общении девушка. Однозначно, рекомендую Наталью 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на «Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское»