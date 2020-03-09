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  3. Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское

Найти места из произведений Пушкина и увидеть имения и парки глазами поэта

Наталья
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Наталья – представитель гидов
Всего 120 км от древнего Пскова по живописной дороге — и вы перенесетесь на два столетия назад в поэтический мир Пушкина: в волшебную страну Лукоморье, к тому самому Дубу, где «кот ученый все ходит по цепи кругом».

Я расскажу вам о творчестве поэта и его повседневности, поделюсь забавными сюжетами из прошлого и помогу открыть нового и близкого Пушкина.
6500 ₽
5850 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское

Что вас ожидает

Михайловское — «приют спокойствия, трудов и вдохновения…»
На экскурсии по старинной усадьбе вы узнаете удивительные истории из жизни семьи Пушкиных-Ганнибал. В уютном домике Арины Родионовны услышите о непростой судьбе няни. Увидите маленький кабинет, где коротал время Александр Сергеевич — и где из-под пера великого гения родилось более 100 произведений.

Мы поговорим не только о творчестве, но и о повседневной жизни Пушкина в Михайловском: каков был его распорядок дня, как он развлекался в деревенской глуши,какое варенье просил к обеду и как ухаживал за соседскими барышнями.

Прогуляемся по усадебному Михайловскому парку XVIII века. Я проведу вас по извилистым дорожкам с вековыми елями к старому дубу, расскажу, почему это место называется Лукоморье и что вдохновило поэта на написание с детства нам знакомых строк.

Тригорское — «Соседей милая семья…»
Отправимся в соседнюю усадьбу Тригорское, в гости к большой и дружной семье Осиповых-Вульфов — той самой, которая стала прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». В комнатах дома-музея вы познакомитесь с его обитателями, услышите знакомые строчки и поймете, какое место каждый житель усадьбы занял на страницах романа. Увидите большую библиотеку из словарей, научных и исторических книг, а в танцевальной зале узнаете, какие танцы любил сам Пушкин и как проходили балы в начале XIX века. А еще я расскажу, как встречали барышни Тригорского дома любимого гостя и чем его баловали.

Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера и пирушки Пушкина с друзьями. Я поделюсь рецептом любимого Пушкиным пунша — «жженки» — и объясню, почему поэт называл этот напиток «Бенкендорф». И, конечно, мы не пройдем мимо поворотной сцены романа — скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть.

В завершение дня вы посетите Святогорский монастырь, где в алтарной части Успенского Собора нашел свой последний приют гений русской поэзии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове
  • Экскурсию можно провести на вашем автомобиле (важно, чтобы в нем нашлось место для гида) или на арендованном транспорте — транспортные расходы в таком случае оплачиваются отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • пропуск на автомобиль (200 руб.) или автобус (500 руб.)
  • входные билеты в две усадьбы — 800 руб./взрослый, 700 руб./пенсионеры, 300 руб./дети
  • аренда автомобиля при необходимости — легковая машина до 4 человек (5000 руб.) или микроавтобус (оговаривается отдельно и заранее)
  • обед в местном кафе по желанию — от 350 руб./человека
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Приветствую, путешественники! Меня зовут Наталья, я профессиональный аккредитованный гид по Пушкинскому заповеднику, известному всему миру. С детских лет влюблена в Александра Сергеевича и его творчество, и хотела бы этим чувством поделиться на своих экскурсиях. Я покажу вам нового Пушкина — загадочного и мнительного, чувственного и ранимого, очень близкого и родного каждому человеку. Я работаю с командой высокопрофессиональных творческих коллег, увлеченных историей и культурой Псковского края, любящих свое дело и готовых дарить нашим гостям частичку своего сердца. Мы проводим экскурсии как для индивидуальных путешественников, так и для групп. До встречи в Пскове!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 марта 2020
Потрясающая экскурсия! Наталья читала стихи Пушкина, которые буквально иллюстрировали все, что мы видели, интересно и с любовью рассказала много фактов о жизни поэта. Благодаря Наталье, ее артистизму и знаниям мы буквально прониклись духом пушкинского времени и таланта, "почувствовали" Пушкина. Редко встретишь такого прекрасного талантливого экскурсовода. Желаем всем, кто любит Пушкина, обязательно попасть на эту экскурсию! Наталья, огромное вам спасибо! И отдельное спасибо за любимое варенье Пушкина!

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