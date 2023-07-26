Серебряный маршрут
В новгородской части путешествия вы побываете в Старой Руссе, а в псковском районе оцените деревню Большая Толба, а также Талабские острова, тесно связанные с историей православия. Здесь, в старинных городах и селениях, все дышит историей, легендами и неповторимым шармом.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Москва, начало поездки
22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала Москвы.
Великий Новгород. Старая Русса
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.
Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.
Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю.
Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Обед в кафе города.
Посещение г. Старая Русса — одного из древнейших и некогда богатейших городов средневековой Руси.
Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих прямо из-под земли.
Вы сможете оценить процесс солеварения, попробуете настоящую старорусскую соль и познакомитесь с бытом местных жителей в музее реконструкции «Усадьба средневекового рушанина».
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского.
В завершение экскурсии вы узнаете, как и почему около двух столетий назад Старая Русса из города солеваров превратилась в город-курорт — «Русский Баден-Баден», посетите один из старейших курортов «России» под названием «Старая Русса» и продегустируете местную минеральную воду в Питьевой галерее.
17:30 Отъезд в Великий Новгород.
Свободное время в г. Великий Новгород.
22:13 Отправление туристического поезда.
Псков. Талабские острова
Завтрак в поезде.
09:10 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Переезд в Псковский район, деревню Большая Толба, путевая экскурсия.
Трансфер на катере до острова Белов.
Экскурсия по острову, посещение церкви Петра и Павла, свободное время для прогулок или купания.
Трансфер на катере до острова Залита.
Обед в кафе.
Экскурсия по острову Залита (Талабск).
Это одно из важнейших мест для истории русского православия. Именно здесь жил известный русский старец, протоиерей Николай Гурьянов, прославившейся своей прозорливостью.
Со всех концов земли к старцу приезжали те, кто жаждал увидеть подвижника на острове, получить его благословение и совет, утешиться в своих бедах.
На остров до сих пор тянется поток паломников, которые хотят помолиться на могиле старца, побывать в его домике и прикоснуться к его вещам, поставить свечу в храме, где он служил.
Свободное время для прогулок.
Трансфер на катере до деревни Большая Толба.
Переезд на автобусе в г. Псков.
Экскурсия по Псковскому Кремлю, включая подъем на прясла Кремля, осмотр макета Псковского Кремля XV в., а также Власьевской смотровой башни и Приказной палаты.
Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.
19:30 Отправление туристического поезда.
Москва
06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
|Четырехместное купе
|СВ
|Для взрослого
|33 000
|43 800
|Для детей до 9 лет включительно
|25 000
|29 400
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|ЛЮКС 4 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
|ЛЮКС 3 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва — Великий Новгород — Псков — Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание, указанное в программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва, Ленинградский вокзал
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо большое организаторам тура!