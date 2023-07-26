3 день

Псков. Талабские острова

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Переезд в Псковский район, деревню Большая Толба, путевая экскурсия.

Трансфер на катере до острова Белов.

Экскурсия по острову, посещение церкви Петра и Павла, свободное время для прогулок или купания.

Трансфер на катере до острова Залита.

Обед в кафе.

Экскурсия по острову Залита (Талабск).

Это одно из важнейших мест для истории русского православия. Именно здесь жил известный русский старец, протоиерей Николай Гурьянов, прославившейся своей прозорливостью.

Со всех концов земли к старцу приезжали те, кто жаждал увидеть подвижника на острове, получить его благословение и совет, утешиться в своих бедах.

На остров до сих пор тянется поток паломников, которые хотят помолиться на могиле старца, побывать в его домике и прикоснуться к его вещам, поставить свечу в храме, где он служил.

Свободное время для прогулок.

Трансфер на катере до деревни Большая Толба.

Переезд на автобусе в г. Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю, включая подъем на прясла Кремля, осмотр макета Псковского Кремля XV в., а также Власьевской смотровой башни и Приказной палаты.

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.

19:30 Отправление туристического поезда.