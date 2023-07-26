Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов

Серебряный маршрут

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом и душевными близлежащими поселениями, которые будет приятно открыть для себя.

В новгородской части путешествия вы побываете в Старой Руссе, а в псковском районе оцените деревню Большая Толба, а также Талабские острова, тесно связанные с историей православия. Здесь, в старинных городах и селениях, все дышит историей, легендами и неповторимым шармом.
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Ближайшие даты:
11
авг

Что вас ожидает:

Знакомство с Великим Новгородом
Знакомство с Великим Новгородом
Нас ждет экскурсия по городу и Новгородскому кремлю, увидим монумент «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг
Знаменитые Талабские острова
Знаменитые Талабские острова
Отправимся на катере к двум островам архипелага, которые тесно связанные с историей православия, и узнаем их тайны
Экскурсия по Псковскому Кремлю
Экскурсия по Псковскому Кремлю
Поднимемся на прясла Кремля, осмотрим макета Кремля XV в., Власьевскую смотровую башню и Приказную палату
Соль Старой Руссы
Соль Старой Руссы
Познакомимся с процессом солеварения и попробуем настоящую старорусскую соль
Памятники деревянного зодчества
Памятники деревянного зодчества
Посетим Музей под открытым небом «Витославлицы», где собраны подлинные деревянные церкви, избы, хозяйственные постройки
Дегустация минеральной воды
Дегустация минеральной воды
Наведаемся в Питьевую галерею Старой Руссы и попробуем на вкус минеральную воду

Программа тура по дням

1 день

Москва, начало поездки

22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала Москвы.

Москва, начало поездкиМосква, начало поездки
2 день

Великий Новгород. Старая Русса

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Памятник «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому кремлю.

Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.

Отъезд в г. Старая Русса (103 км).

Обед в кафе города.

Посещение г. Старая Русса — одного из древнейших и некогда богатейших городов средневековой Руси.

Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих прямо из-под земли.

Вы сможете оценить процесс солеварения, попробуете настоящую старорусскую соль и познакомитесь с бытом местных жителей в музее реконструкции «Усадьба средневекового рушанина».

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского.

В завершение экскурсии вы узнаете, как и почему около двух столетий назад Старая Русса из города солеваров превратилась в город-курорт — «Русский Баден-Баден», посетите один из старейших курортов «России» под названием «Старая Русса» и продегустируете местную минеральную воду в Питьевой галерее.

17:30 Отъезд в Великий Новгород.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристического поезда.

Великий Новгород. Старая РуссаВеликий Новгород. Старая РуссаВеликий Новгород. Старая РуссаВеликий Новгород. Старая РуссаВеликий Новгород. Старая Русса
3 день

Псков. Талабские острова

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Переезд в Псковский район, деревню Большая Толба, путевая экскурсия.

Трансфер на катере до острова Белов.

Экскурсия по острову, посещение церкви Петра и Павла, свободное время для прогулок или купания.

Трансфер на катере до острова Залита.

Обед в кафе.

Экскурсия по острову Залита (Талабск).

Это одно из важнейших мест для истории русского православия. Именно здесь жил известный русский старец, протоиерей Николай Гурьянов, прославившейся своей прозорливостью.

Со всех концов земли к старцу приезжали те, кто жаждал увидеть подвижника на острове, получить его благословение и совет, утешиться в своих бедах.

На остров до сих пор тянется поток паломников, которые хотят помолиться на могиле старца, побывать в его домике и прикоснуться к его вещам, поставить свечу в храме, где он служил.

Свободное время для прогулок.

Трансфер на катере до деревни Большая Толба.

Переезд на автобусе в г. Псков.

Экскурсия по Псковскому Кремлю, включая подъем на прясла Кремля, осмотр макета Псковского Кремля XV в., а также Власьевской смотровой башни и Приказной палаты.

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.

19:30 Отправление туристического поезда.

Псков. Талабские островаПсков. Талабские островаПсков. Талабские островаПсков. Талабские острова
4 день

Москва

06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Четырехместное купеСВ
Для взрослого33 00043 800
Для детей до 9 лет включительно25 00029 400

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
ЛЮКС 4 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
ЛЮКС 3 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
Общий «Рускеальский экспресс»Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва — Великий Новгород — Псков — Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание, указанное в программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 июля 2023
Всё очень понравилось! Поедем ещё!
Н
25 июля 2023
Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!
Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!
В
24 июля 2023
Организаторы сделали всё, что бы было удобно и комфортно туристам. На вокзале встретили без задержек, комфортабельные автобусы, удобное расписание экскурсий. Хороший отель для ночёвки. Питание эксклюзивное! Советую попробовать татарскую кухню!
Спасибо большое организаторам тура!
Организаторы сделали всё, что бы было удобно и комфортно туристам. На вокзале встретили без задержек, комфортабельныеОрганизаторы сделали всё, что бы было удобно и комфортно туристам. На вокзале встретили без задержек, комфортабельные

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