«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы

Экскурсия на вашем автомобиле в места, где взошло солнце русской поэзии

5
1 отзыв
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Я предлагаю вам съездить к Пушкину в Михайловское, заглянуть в гости к его друзьям в Тригорское и навестить могилу поэта в Святогорском монастыре.

Вы увидите великолепные усадебные парки и господские дома с их милым бытом и дворянским шармом — всю ту утончённую культуру 19 века, которая столь притягательна благодаря золотому веку русской поэзии, имя которой — Пушкин.
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские горы
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Усадьба Михайловское — родовое имение Ганнибалов-Пушкиных, где мы увидим домик няни Арины Родионовны и липовую аллею Керн. Поговорим об истории музея, жизни Пушкина в ссылке, его отношениях с родителями и друзьями, общественных взглядах поэта. А также обсудим быт и нравы 19 века.
  • Усадьба Тригорское — дом и великолепный парк друзей Пушкина, сыгравших значительную роль в жизни поэта и послуживших, как они сами считали, прототипами героев «Евгения Онегина». На берегу реки Сороти вы найдёте скамью Онегина и дуб, ставший прообразом знаменитого дуба у Лукоморья.
  • Святогорский монастырь — памятник эпохи Ивана Грозного, где находится могила Александра Пушкина. Поговорим о дуэли, причинах, которые к ней привели, и последствиях для всей русской литературы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле.
  • Продолжительность экскурсии указана с учётом дороги и времени на обед.

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе по маршруту.
  • Пропуск на автомобиль — 200 руб.
  • Входные билеты в усадьбу: взрослым — 400 руб., пенсионерам и учащимся от 16 лет — 300 руб., детям до 16 лет — 150 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
24 авг 2023
Были на индивидуальной экскурсии с Ириной в августе 2023 года. Ирина очень интересно и последовательно рассказывала нам всю историю по ходу маршрута. Видно, что она человек увлеченный историей и любящий свою профессию. Очень терпеливо выслушивала все наши вопросы и развернуто на них отвечала. Показала себя не только профессионалом в своем деле, но и очень приятным человеком. Очень советую!

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Усадьбы и дворцы
Михайловское
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Пушкинские Горы
Усадьба Тригорское
Святогорский монастырь

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