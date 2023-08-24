Были на индивидуальной экскурсии с Ириной в августе 2023 года. Ирина очень интересно и последовательно рассказывала нам всю историю по ходу маршрута. Видно, что она человек увлеченный историей и любящий свою профессию. Очень терпеливо выслушивала все наши вопросы и развернуто на них отвечала. Показала себя не только профессионалом в своем деле, но и очень приятным человеком. Очень советую!