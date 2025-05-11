Путешествие в Пушкинские Горы - это возможность окунуться в мир Александра Пушкина. В Михайловском можно увидеть домик няни Арины Родионовны и липовую аллею Керн. В Тригорском вас ждёт парк, где

поэт проводил много времени с друзьями. На берегу реки Сороти находится скамья Онегина и дуб, ставший прообразом дуба у Лукоморья. Завершает экскурсию посещение Святогорского монастыря, где покоится великий поэт. Это уникальная возможность узнать больше о жизни и творчестве Пушкина, а также насладиться красотой природы и историей 19 века

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Пушкинских Гор - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а усадьбы и парки радуют глаз своей зеленью и цветением. Путешествие будет комфортным и запоминающимся.

Сейчас август — это идеальное время.