Экскурсия на вашем автомобиле в места, где взошло солнце русской поэзии
Я предлагаю вам съездить к Пушкину в Михайловское, заглянуть в гости к его друзьям в Тригорское и навестить могилу поэта в Святогорском монастыре.
Вы увидите великолепные усадебные парки и господские дома с их милым бытом и дворянским шармом — всю ту утончённую культуру 19 века, которая столь притягательна благодаря золотому веку русской поэзии, имя которой — Пушкин.
Вы увидите великолепные усадебные парки и господские дома с их милым бытом и дворянским шармом — всю ту утончённую культуру 19 века, которая столь притягательна благодаря золотому веку русской поэзии, имя которой — Пушкин.
Ближайшие даты:
20
окт
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26
окт
окт
27
окт
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2
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Усадьба Михайловское — родовое имение Ганнибалов-Пушкиных, где мы увидим домик няни Арины Родионовны и липовую аллею Керн. Поговорим об истории музея, жизни Пушкина в ссылке, его отношениях с родителями и друзьями, общественных взглядах поэта. А также обсудим быт и нравы 19 века.
- Усадьба Тригорское — дом и великолепный парк друзей Пушкина, сыгравших значительную роль в жизни поэта и послуживших, как они сами считали, прототипами героев «Евгения Онегина». На берегу реки Сороти вы найдёте скамью Онегина и дуб, ставший прообразом знаменитого дуба у Лукоморья.
- Святогорский монастырь — памятник эпохи Ивана Грозного, где находится могила Александра Пушкина. Поговорим о дуэли, причинах, которые к ней привели, и последствиях для всей русской литературы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле.
- Продолжительность экскурсии указана с учётом дороги и времени на обед.
Дополнительные расходы
- Обед в кафе по маршруту.
- Пропуск на автомобиль — 200 руб.
- Входные билеты в усадьбу: взрослым — 400 руб., пенсионерам и учащимся от 16 лет — 300 руб., детям до 16 лет — 150 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пскове
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Ирина, я профессиональный историк со столичным университетским образованием и опытом работы в государственном музее. Практикующий гид-экскурсовод с 2000 года, имею федеральную аккредитацию. Очень люблю путешествовать и читать научно-популярную литературу. Всегда работала с турфирмами, но в этом году решила зарегистрироваться в Tripster и выделить время для заявок для самостоятельных туристов.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
24 авг 2023
Были на индивидуальной экскурсии с Ириной в августе 2023 года. Ирина очень интересно и последовательно рассказывала нам всю историю по ходу маршрута. Видно, что она человек увлеченный историей и любящий свою профессию. Очень терпеливо выслушивала все наши вопросы и развернуто на них отвечала. Показала себя не только профессионалом в своем деле, но и очень приятным человеком. Очень советую!
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