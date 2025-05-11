Путешествие в Пушкинские Горы - это возможность окунуться в мир Александра Пушкина. В Михайловском можно увидеть домик няни Арины Родионовны и липовую аллею Керн. В Тригорском вас ждёт парк, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в атмосферу 19 века
- 🏡 Посещение усадеб Пушкина и его друзей
- 📚 Узнать больше о жизни и творчестве поэта
- 🕊️ Спокойствие и красота природы
- 🚗 Удобство путешествия на собственном авто
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Пушкинских Гор - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а усадьбы и парки радуют глаз своей зеленью и цветением. Путешествие будет комфортным и запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Усадьба Михайловское
- Усадьба Тригорское
- Святогорский монастырь
Описание экскурсии
- Усадьба Михайловское — родовое имение Ганнибалов-Пушкиных, где мы увидим домик няни Арины Родионовны и липовую аллею Керн. Поговорим об истории музея, жизни Пушкина в ссылке, его отношениях с родителями и друзьями, общественных взглядах поэта. А также обсудим быт и нравы 19 века.
- Усадьба Тригорское — дом и великолепный парк друзей Пушкина, сыгравших значительную роль в жизни поэта и послуживших, как они сами считали, прототипами героев «Евгения Онегина». На берегу реки Сороти вы найдёте скамью Онегина и дуб, ставший прообразом знаменитого дуба у Лукоморья.
- Святогорский монастырь — памятник эпохи Ивана Грозного, где находится могила Александра Пушкина. Поговорим о дуэли, причинах, которые к ней привели, и последствиях для всей русской литературы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле.
- Продолжительность экскурсии указана с учётом дороги и времени на обед.
Дополнительные расходы
- Обед в кафе по маршруту.
- Пропуск на автомобиль — 200 ₽.
- Входные билеты в усадьбу: взрослые и пенсионеры — 450 ₽, учащиеся от 14 лет — 400 ₽, дети до 14 лет — 250 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От памятника «Пушкин и крестьянка» г. Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 67 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Ирина, я профессиональный историк со столичным университетским образованием и опытом работы в государственном музее. Практикующий гид-экскурсовод с 2000 года, имею федеральную аккредитацию. Очень люблю путешествовать и читать научно-популярную литературу. Всегда работала с турфирмами, но в этом году решила зарегистрироваться в Tripster и выделить время для заявок для самостоятельных туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная содержательная экскурсия - автопутешествие по Пушкинским местам получилось замечательным!
Ирина сумела погрузить нас в атмосферу дворянского быта Пушкинской поры с его романтикой, высокой рафинированной культурой и, конечно же, неповторимыми стихами
Ирина сумела погрузить нас в атмосферу дворянского быта Пушкинской поры с его романтикой, высокой рафинированной культурой и, конечно же, неповторимыми стихами
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Великолепная поездка! Мы в восторге, Ирина, огромное вам спасибо! Профессионал с большой буквы, мы всем рекомендуем экскурсию с вами. Грамотно построен маршрут, красивая речь, прекрасная экскурсовод, и стихи прекрасные, и природа. Знакомство нашей почти 9-летней девочки с творчеством и жизнью великого поэта удалось. Благодарим!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всё было познавательно и легко.
Спасибо Ирине!
Спасибо Ирине!
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Ирине! Удивительная экскурсия. Узнали столько нового о Пушкине, а думали знаем все)). Ирина спасибо за стихи, за настроение, за доставленное удовольствие!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были на индивидуальной экскурсии с Ириной в августе 2023 года. Ирина очень интересно и последовательно рассказывала нам всю историю по ходу маршрута. Видно, что она человек увлеченный историей и любящий свою профессию. Очень терпеливо выслушивала все наши вопросы и развернуто на них отвечала. Показала себя не только профессионалом в своем деле, но и очень приятным человеком. Очень советую!
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Ирине за прекрасное путешествие в Пушкиногорье! Великолепное владение материалом и трепетное отношение к эпохе, интеллигентность в подаче, перенесло нас в то время и оставило наедине со" своим" Пушкиным. Прекрасный результат-это когда хочется вернуться, у нас он случился!
Спасибо Ирина, советуем всем, надеемся, что это была не последняя встреча. Успехов и процветания!!!
Спасибо Ирина, советуем всем, надеемся, что это была не последняя встреча. Успехов и процветания!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на ««Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)»
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборВ Пушкинские Горы - в небольшой группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
14 авг в 10:30
15 авг в 09:30
4000 ₽ за человека
Групповая
В трендеИз Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Побывать в «краю великих вдохновений», заглянуть в русские усадьбы 19 века и узнать новое о Пушкине
Начало: В центре города
15 авг в 09:00
22 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:30
15 авг в 09:30
21 авг в 09:30
5000 ₽ за человека
Групповая
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: В центе города Псков
15 авг в 09:00
22 авг в 09:00
2850 ₽ за человека
от 12 000 ₽ за экскурсию