Пушкинские горы — небольшой современный поселок Псковской области, основанный в начале 16 века. Первоначально поселение существовало, как слобода Тоболонец. Главной обителью ее выступал Святогорский монастырь. Здесь расположено село Михайловское, где провел свое детство великий поэт А. С. Пушкин. Кроме того, литератор сюда возвращался ни один раз, вдохновляясь на создание новых произведений. Посещение удивительного населенного пункта подарит массу незабываемых положительных эмоций.

Михайловское имение

Нашу экскурсию мы начнем с осмотра имения Ганнибалов-Пушкиных в Михайловском — усадьба А. С. Пушкина. На территории облагорожен уютный Михайловский парк. Он досконально передает колорит минувшего времени. Еловая аллея была посажена еще прадедом поэта. Сохранилась и аллея Анны Керн. Пушкин частенько здесь гулял в компании своей дамы сердца. Работники музея тщательно контролируют состояние музея. Каждый экспонат имеет свою историю. Гид расскажет об особенностях жизни поэта. Возможно, вы сможете узнать факты, о которых даже никогда не догадывались.

Посещение Тригорского имения

Данная территория не являлась собственностью поэта, а принадлежала людям, с которыми он дружил и любил проводить время. Пушкин любил пребывать в барском доме, баньке. Здесь он мог уединиться и насладиться тишиной. В основном здании организован музей, который хранит в себе вещи ушедших времен. Недалеко находится Тригорский парк.

Тригорский парк

Небольшой и уютный парк представляет собой традиционный вариант садово-паркового искусства 18 столетия. Изначально планировалось обустроить территорию в романтическом стиле. Если вы прогуляете по парку, то непременно увидите уголки, которые прослеживаются в знаменитом романе «Евгений Онегин». Как и в 18 веке. Здесь есть извилистая тропа, ведущая к беседке. По краям дорожки растут липы. Спуск удобен для прогулки.

Святогорский монастырь

Обитель отличается наличием длинной и подлинной историей. Она имеет тесную связь с жизнью популярного прозаика. Могила его расположена у стен святыни. Дата основания монастыря — 1569 год. Это время правления Ивана Грозного. Царь любил это место. На протяжении длительного времени собор являлся одним из самых почитаемых и богатых.