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"В гостях у Пушкина" (автобусно- пешеходная экскурсия в Пушкинские Горы)

Фабрика-Экскурсий
Фабрика-Экскурсий – Гид из Пскова
"В гостях у Пушкина" (автобусно- пешеходная экскурсия в Пушкинские Горы)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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"В гостях у Пушкина" (автобусно- пешеходная экскурсия в Пушкинские Горы)
"В гостях у Пушкина" (автобусно- пешеходная экскурсия в Пушкинские Горы)

Что вы увидите

  • Родовое имение матери А. С. Пушкина - "Михайловское", домик няня, михайловский парк.
  • Имение друзей А. С. Пушкина - "Тригорское", тригорский парк, банька
  • Святогорский монастырь с могилой поэта
В 120 км от Пскова находится музей 🖼 - заповедник А. С. Пушкина "Михайловское".
Михайловское - родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. Здесь он жил и творил, здесь, на Псковской земле, он написал более 100 своих самых известных произведений.
"Тригорское" - дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются реалии романа "Евгений Онегин".
Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Экскурсионная программа: путевая экскурсия, экскурсии в усадьбах "Михайловское", "Трогорское" и в Святогорский монастырь с могилой поэта.
Что не входит
  • Входные билеты в усадьбы:
  • 800 руб. - взрослые, 300 руб. - школьники, 700 руб. - пенсионеры и студенты
  • Обед - 400 руб.
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, д. 1
"В гостях у Пушкина" (автобусно- пешеходная экскурсия в Пушкинские Горы)
"В гостях у Пушкина" (автобусно- пешеходная экскурсия в Пушкинские Горы)
"В гостях у Пушкина" (автобусно- пешеходная экскурсия в Пушкинские Горы)
"В гостях у Пушкина" (автобусно- пешеходная экскурсия в Пушкинские Горы)
"В гостях у Пушкина" (автобусно- пешеходная экскурсия в Пушкинские Горы)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фабрика-Экскурсий
Фабрика-Экскурсий
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