Родовое имение матери А. С. Пушкина - "Михайловское", домик няня, михайловский парк.
Имение друзей А. С. Пушкина - "Тригорское", тригорский парк, банька
Святогорский монастырь с могилой поэта
В 120 км от Пскова находится музей 🖼 - заповедник А. С. Пушкина "Михайловское".
Михайловское - родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. Здесь он жил и творил, здесь, на Псковской земле, он написал более 100 своих самых известных произведений.
"Тригорское" - дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются реалии романа "Евгений Онегин".
Что входит
Транспортное обслуживание на автобусе
Экскурсионная программа: путевая экскурсия, экскурсии в усадьбах "Михайловское", "Трогорское" и в Святогорский монастырь с могилой поэта.
Что не входит
Входные билеты в усадьбы:
800 руб. - взрослые, 300 руб. - школьники, 700 руб. - пенсионеры и студенты
Обед - 400 руб.
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, д. 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.