В 120 км от Пскова находится музей 🖼 - заповедник А. С. Пушкина "Михайловское".

Михайловское - родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. Здесь он жил и творил, здесь, на Псковской земле, он написал более 100 своих самых известных произведений.

"Тригорское" - дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются реалии романа "Евгений Онегин".