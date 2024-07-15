Приглашаем Вас провести незабываемый поэтический день "в гостях" у великого русского поэта - А. С. Пушкина. Мы отправимся в небольшой поселок Пушкинские Горы в Псковской области, где находится музей -
Описание экскурсии
Пушкинские горы — небольшой современный поселок Псковской области, основанный в начале 16 века. Первоначально поселение существовало, как слобода Тоболонец. Главной обителью ее выступал Святогорский монастырь. Здесь расположено село Михайловское, где провел свое детство великий поэт А. С. Пушкин. Кроме того, литератор сюда возвращался ни один раз, вдохновляясь на создание новых произведений. Посещение удивительного населенного пункта подарит массу незабываемых положительных эмоций.
Михайловское имение
Нашу экскурсию мы начнем с осмотра имения Ганнибалов-Пушкиных в Михайловском — усадьба А. С. Пушкина. На территории облагорожен уютный Михайловский парк. Он досконально передает колорит минувшего времени. Еловая аллея была посажена еще прадедом поэта. Сохранилась и аллея Анны Керн. Пушкин частенько здесь гулял в компании своей дамы сердца. Работники музея тщательно контролируют состояние музея. Каждый экспонат имеет свою историю. Гид расскажет об особенностях жизни поэта. Возможно, вы сможете узнать факты, о которых даже никогда не догадывались.
Посещение Тригорского имения
Данная территория не являлась собственностью поэта, а принадлежала людям, с которыми он дружил и любил проводить время. Пушкин любил пребывать в барском доме, баньке. Здесь он мог уединиться и насладиться тишиной. В основном здании организован музей, который хранит в себе вещи ушедших времен. Недалеко находится Тригорский парк.
Тригорский парк
Небольшой и уютный парк представляет собой традиционный вариант садово-паркового искусства 18 столетия. Изначально планировалось обустроить территорию в романтическом стиле. Если вы прогуляете по парку, то непременно увидите уголки, которые прослеживаются в знаменитом романе «Евгений Онегин». Как и в 18 веке. Здесь есть извилистая тропа, ведущая к беседке. По краям дорожки растут липы. Спуск удобен для прогулки.
Святогорский монастырь
Обитель отличается наличием длинной и подлинной историей. Она имеет тесную связь с жизнью популярного прозаика. Могила его расположена у стен святыни. Дата основания монастыря — 1569 год. Это время правления Ивана Грозного. Царь любил это место. На протяжении длительного времени собор являлся одним из самых почитаемых и богатых.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Родовое имение матери А.С. Пушкина - «Михайловское», домик няни, Михайловский парк
- Имение друзей А.С. Пушкина - «Тригорское», Тригорский парк, банька
- Святогорский монастырь с могилой поэта
Что включено
- Экскурсионная программа: путевая экскурсия, экскурсии в усадьбах /"Михайловское/
- / "Трогорское/" и в Святогорский монастырь с могилой поэта с аккредитованным гидом"
Что не входит в цену
- Входные билеты: взрослые, пенсионеры - 1000 руб., учащиеся - 900 руб., школьники до 14 лет - 600 руб.
- Пропуск на автомобиль: 200-500 руб.
- Обед
- Аренда транспорта: легковая машина (2 чел.) - 11 000 руб., минивен (3-6 чел.) - 16500 руб. ВНИМАНИЕ: в сезон повышенного спроса и праздничные дни стоимость транспортного обслуживания может быть увеличена. Точную стоимость транспорта на конкретную дату необходимо уточнять у менеджера.
- При группе свыше 5 чел, каждый последующий турист оплачивается дополнительно - 400 руб./чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
Завершение: Пл. Ленина, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
12.06 мы с семьёй были на экскурсии со Светланой. Она провела экскурсию для нашей семьи по местам, где жили родители А. С. Пушкина, где отбывал ссылку и похоронен А. С.
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В
30 апреля посетили Пушкинские горы семьей (2 взрослых, 2 ребенка) в компании с гидом Натальей. Все понравилось. Прониклись духом Пушкинских гор (усадьбой А. С. Пушкина Михайловское и его соседей-друзей Тригорское), побывали на могиле А. С. Пушкина. Рассказ был очень информативным и интересным, с точки зрения исторических фактов и насыщен поэзией великого Поэта. Спасибо, поездка удалась на 150 %, рекомендуем!
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А
Были на экскурсии в Михайловском и тригорском. Очень насыщенная и увлекательная получила т прогулка, много интересных фактов от экскурсовода Елены. Максимально учтены наши пожелания и ограничения- остались очень довольны, обязательно будем рекомендовать своим друзьям
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I
Прекрасный экскурсовод Татьяна!
Мы провели несколько часов в эпохе Пушкина!
Это было практически осязаемо!
Татья на погрузила нас в 19 век! Экскурсия позволила испытать удивительные чувства!
Огромное спасибо! Всем рекомендую!
Мы провели несколько часов в эпохе Пушкина!
Это было практически осязаемо!
Татья на погрузила нас в 19 век! Экскурсия позволила испытать удивительные чувства!
Огромное спасибо! Всем рекомендую!
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И
Прекрасный экскурсовод Татьяна!
Мы провели несколько часов в эпохе Пушкина!
Это было практически осязаемо!
Татья на погрузила нас в 19 век! Экскурсия позволила испытать удивительные чувства!
Огромное спасибо! Всем рекомендую!
Мы провели несколько часов в эпохе Пушкина!
Это было практически осязаемо!
Татья на погрузила нас в 19 век! Экскурсия позволила испытать удивительные чувства!
Огромное спасибо! Всем рекомендую!
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С
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Мы ехали на 3 машинах и гид по дороге по нам рассказывал про Пушкина. Много стихов новых для себя узнали. Времени конечно не хватает, хочется побольше просто погулять.
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Входит в следующие категории Пскова
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