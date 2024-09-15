8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
Завтра в 20:00
15 окт в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков: Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
Откройте для себя духовное наследие и военную историю Псковской земли в индивидуальной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: под запрос
29 дек в 10:00
1 фев в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Древние монастыри земли Псковской
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
15 окт в 09:00
7 860₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина15 сентября 2024Были на экскурсии в Михайловском и тригорском. Очень насыщенная и увлекательная получила т прогулка, много интересных фактов от экскурсовода Елены. Максимально учтены наши пожелания и ограничения- остались очень довольны, обязательно будем рекомендовать своим друзьям
- ЕЕкатерина15 июля 202412.06 мы с семьёй были на экскурсии со Светланой. Она провела экскурсию для нашей семьи по местам, где жили родители
- ЛЛена4 июля 2024Все очень понравилось. Замечательный экскурсовод Александр
- ГГалина17 августа 2023Экскурсия понрааилась, Александр познакомил нас с историей города Печоры и судьбой Псково-Печерского монастыря, вехами его развития за 550-летнюю историю с
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в октябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2024 год по теме «От вашего отеля», 26 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь