читать дальше

А. С. Пушкина, где отбывал ссылку и похоронен А. С. Пушкин. Меня поразила эрудированность экскурсовода и её способность заинтересовать слушателей, 8 часов экскурсии пролетели совершенно незаметно. Я узнала много нового о нашем русском классике. Также после экскурсии по Тригорскому и Михайловскому селу у всей моей семьи появилось желание перечитать «Евгения Онегина», так как все эти поместья пропитаны эстетикой этого произведения! Спасибо большое Светлане за столь прекрасное путешествие.)