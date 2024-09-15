Экскурсии от вашего отеля в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Пскове, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы (транспорт не входит в стоимость)
На автобусе
12 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
Завтра в 20:00
15 окт в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
13 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков: Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
Откройте для себя духовное наследие и военную историю Псковской земли в индивидуальной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: под запрос
29 дек в 10:00
1 фев в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Древние монастыри земли Псковской
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Древние монастыри земли Псковской
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
15 окт в 09:00
7 860 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антонина
    15 сентября 2024
    Индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы (транспорт не входит в стоимость)
    Были на экскурсии в Михайловском и тригорском. Очень насыщенная и увлекательная получила т прогулка, много интересных фактов от экскурсовода Елены. Максимально учтены наши пожелания и ограничения- остались очень довольны, обязательно будем рекомендовать своим друзьям
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы (транспорт не входит в стоимость)
    12.06 мы с семьёй были на экскурсии со Светланой. Она провела экскурсию для нашей семьи по местам, где жили родители
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    А. С. Пушкина, где отбывал ссылку и похоронен А. С. Пушкин. Меня поразила эрудированность экскурсовода и её способность заинтересовать слушателей, 8 часов экскурсии пролетели совершенно незаметно. Я узнала много нового о нашем русском классике. Также после экскурсии по Тригорскому и Михайловскому селу у всей моей семьи появилось желание перечитать «Евгения Онегина», так как все эти поместья пропитаны эстетикой этого произведения! Спасибо большое Светлане за столь прекрасное путешествие.)

  • Л
    Лена
    4 июля 2024
    Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
    Все очень понравилось. Замечательный экскурсовод Александр
  • Г
    Галина
    17 августа 2023
    Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
    Экскурсия понрааилась, Александр познакомил нас с историей города Печоры и судьбой Псково-Печерского монастыря, вехами его развития за 550-летнюю историю с
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    момента зарождения и до наших дней (мы попали как раз в разгар подготовки к празднованию этой даты - 28 августа 2023 года). Монастырь- все всяких слов!!! Изборская крепость - открытие для нас, столько всяких "секретов" она хранит… Это и захабы, это и колодец с его тайнами, это и смотровая башня и много чего другого…

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы (транспорт не входит в стоимость)
  2. Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
  3. Древние монастыри земли Псковской
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в октябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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