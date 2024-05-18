Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Авторский тур в Пскове

Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске

Приглашаем познакомиться с основными достопримечательностями древнего Пскова и побывать в его окрестностях.

Мы пройдёмся по Пушкинским местам и насладимся царящей атмосферой спокойствия и единением с природой, посетим могилу поэта и осмотрим интерьеры дворянских усадеб.

Вы увидите знаменитую крепость в Изборске, попробуете целебную воду из святого источника и побываете в крупнейшем в России действующем мужском монастыре в Печорах.
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Ближайшие даты:
18
мая
25
мая
1
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В гостинице «Арль», 2-местное размещение. За доплату возможно одноместное размещение, замена номера на уровень «комфорт», а также проживание в гостиницах «Ольгинская» 2*, «Рижская» 3*, «Золотая Набережная» 3*, «Барселона» 3*, «Двор Подзноева», «Покровский» 4*, «Old Estate» 4*.

Питание. Включено 2-разовое питание.

Программа тура по дням

1 день

Усадьба «Михайловское»

Встречаемся и после завтрака отправляемся в музей-заповедник им. А. С. Пушкина «Михайловское». Погуляем по тропинкам, любуясь пасторальными пейзажами: лесистыми холмами, зеркальными прудами и просторными полями. Насладимся тишиной, уединением и атмосферой умиротворения — здесь кажется, что время стоит на месте. Заглянем в старинные здания, где сейчас находится музей, и рассмотрим интерьеры, знакомящие с бытом дворянских усадеб.

Посетим усадьбу Тригорское — дом друзей поэта, ставший для него вторым домом в годы михайловской ссылки и воспринимающийся как «дом Лариных» из романа «Евгений Онегин». Побываем у могилы Александра Сергеевича в Святогорском монастыре. После 19:00 вернёмся в Псков, разместимся в гостинице и отдохнём.

Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»Усадьба «Михайловское»
2 день

Знакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

После завтрака отправляемся знакомиться с древним городом, чья история насчитывает уже более 1500 лет, и который в 16 веке вместе с Москвой и Новгородом, Парижем и Лондоном был крупнейшим европейским городом. Побываем в Псковском Кроме — одной из самых мощных в Европе и на Руси крепостей с боевыми башнями, секретами и ловушками. Вы увидите Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля 13 века, и пятиглавый белоснежный Троицкий собор — главное строение Крома. Посмотрим на памятники Святой княгине Ольге и Александру Невскому на горе Соколиха, освободившему Псков от немецких рыцарей в 1241 году и одержавшему победу в Ледовом побоище.

Затем переедем в Изборск. Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, долгое время защищавшую западные границы страны. Полюбуетесь просторами Изборско-Мальской долины и озёрами, мы расскажем вам о прошлом городища. Побываем у святых источников Словенские ключи, вода в которых считается целебной.

После обеда вас ждёт экскурсия в действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 15 века, один из крупнейших в России. Затем — трансфер на ж. -д. вокзал Пскова.

Знакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьЗнакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьЗнакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьЗнакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьЗнакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьЗнакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьЗнакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьЗнакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьЗнакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьЗнакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьЗнакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • 2-местное проживание в гостинице «Арль»
  • 2-разовое питание
  • Входные билеты в музеи по программе тура
  • Скидка для ребёнка до 14 лет - 600 руб
Что не входит в цену
  • Проезд до места старта из вашего города и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за одноместное проживание
  • Улучшение условий проживания и проживание в других гостиницах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10 Москва-Псков) у 14-го вагона
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:30 (к отправлению поезда Псков-Москва)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пскова

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеМихайловскоеПопулярные местаИзборскВыездныеПсковский КремльУсадьбы и дворцы

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