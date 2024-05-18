После завтрака отправляемся знакомиться с древним городом, чья история насчитывает уже более 1500 лет, и который в 16 веке вместе с Москвой и Новгородом, Парижем и Лондоном был крупнейшим европейским городом. Побываем в Псковском Кроме — одной из самых мощных в Европе и на Руси крепостей с боевыми башнями, секретами и ловушками. Вы увидите Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля 13 века, и пятиглавый белоснежный Троицкий собор — главное строение Крома. Посмотрим на памятники Святой княгине Ольге и Александру Невскому на горе Соколиха, освободившему Псков от немецких рыцарей в 1241 году и одержавшему победу в Ледовом побоище.

Затем переедем в Изборск. Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, долгое время защищавшую западные границы страны. Полюбуетесь просторами Изборско-Мальской долины и озёрами, мы расскажем вам о прошлом городища. Побываем у святых источников Словенские ключи, вода в которых считается целебной.

После обеда вас ждёт экскурсия в действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 15 века, один из крупнейших в России. Затем — трансфер на ж. -д. вокзал Пскова.