Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Мы пройдёмся по Пушкинским местам и насладимся царящей атмосферой спокойствия и единением с природой, посетим могилу поэта и осмотрим интерьеры дворянских усадеб.
Вы увидите знаменитую крепость в Изборске, попробуете целебную воду из святого источника и побываете в крупнейшем в России действующем мужском монастыре в Печорах.
мая
мая
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В гостинице «Арль», 2-местное размещение. За доплату возможно одноместное размещение, замена номера на уровень «комфорт», а также проживание в гостиницах «Ольгинская» 2*, «Рижская» 3*, «Золотая Набережная» 3*, «Барселона» 3*, «Двор Подзноева», «Покровский» 4*, «Old Estate» 4*.
Питание. Включено 2-разовое питание.
Программа тура по дням
Усадьба «Михайловское»
Встречаемся и после завтрака отправляемся в музей-заповедник им. А. С. Пушкина «Михайловское». Погуляем по тропинкам, любуясь пасторальными пейзажами: лесистыми холмами, зеркальными прудами и просторными полями. Насладимся тишиной, уединением и атмосферой умиротворения — здесь кажется, что время стоит на месте. Заглянем в старинные здания, где сейчас находится музей, и рассмотрим интерьеры, знакомящие с бытом дворянских усадеб.
Посетим усадьбу Тригорское — дом друзей поэта, ставший для него вторым домом в годы михайловской ссылки и воспринимающийся как «дом Лариных» из романа «Евгений Онегин». Побываем у могилы Александра Сергеевича в Святогорском монастыре. После 19:00 вернёмся в Псков, разместимся в гостинице и отдохнём.
Знакомство с Псковом, Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
После завтрака отправляемся знакомиться с древним городом, чья история насчитывает уже более 1500 лет, и который в 16 веке вместе с Москвой и Новгородом, Парижем и Лондоном был крупнейшим европейским городом. Побываем в Псковском Кроме — одной из самых мощных в Европе и на Руси крепостей с боевыми башнями, секретами и ловушками. Вы увидите Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля 13 века, и пятиглавый белоснежный Троицкий собор — главное строение Крома. Посмотрим на памятники Святой княгине Ольге и Александру Невскому на горе Соколиха, освободившему Псков от немецких рыцарей в 1241 году и одержавшему победу в Ледовом побоище.
Затем переедем в Изборск. Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, долгое время защищавшую западные границы страны. Полюбуетесь просторами Изборско-Мальской долины и озёрами, мы расскажем вам о прошлом городища. Побываем у святых источников Словенские ключи, вода в которых считается целебной.
После обеда вас ждёт экскурсия в действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 15 века, один из крупнейших в России. Затем — трансфер на ж. -д. вокзал Пскова.
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Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- 2-местное проживание в гостинице «Арль»
- 2-разовое питание
- Входные билеты в музеи по программе тура
- Скидка для ребёнка до 14 лет - 600 руб
Что не входит в цену
- Проезд до места старта из вашего города и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за одноместное проживание
- Улучшение условий проживания и проживание в других гостиницах