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Программа тура по дням
Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центе города.
10:25 Прибытие в г. Псков поездом №809 Санкт-Петербург – Псков "Ласточка".
Встреча с гидом у локомотива в голове состава.
Трансфер к месту начала экскурсии.
Отъезд в Пушкинские Горы.
Экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" – усадьбы "Михайловское" и "Тригорское" – приют спокойствия, трудов и вдохновения.
Прогулка по зимнему парку.
Экскурсия в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
20:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.
Экскурсия в «Заповедный Изборск»
Завтрак.
Экскурсия в “Заповедный Изборск” –история древнего Труворова городища и Изборской крепости, овеянных вековыми легендами и преданиям.
Чудотворные Словенские ключи.
Посещение экофермы “Изборский страус” –уникального пространства для отдыха и прогулки, островок экваториальной фауны на Псковщине.
Во время экскурсии вы сможете узнать всё об африканских страусах, задать интересующие вас вопросы и, конечно, собственноручно покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц.
Посещение фермы станет увлекательным приключением не только для детей, но и для взрослых, которые получат возможность нагулять аппетит, отдохнуть в кафе и приобрести настоящее страусиное яйцо.
Обед в кафе.
15:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время для прогулки по г. Пскову, подготовка к Новому году.
Встречаем Новый 2025 год!
Новогодний банкет с развлекательной программой за доп. плату. Стоимость уточняйте при бронировании тура.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь. Экскурсия в музей «Льняная губерния» с мастер-классом
Поздний завтрак.
11:30 Экскурсия в действующий Псково-Печерский Свято- Успенский мужской монастырь – оплот православной веры, просветительский центр Руси и военная крепость.
Экскурсия в музей “Льняная губерния”.
Лён – утраченное богатство Псковского края. Интересные истории и коллекции одежды изо льна.
Мастер-класс по изготовлению игрушки-оберега “Льняной ангел” –только льняной лоскуток, цветные ленты и льняные нитки… Ваш ангел будет всегда рядом!
Обед в кафе.
17:30 Возвращение в Псков.
Трансфер в гостиницу.
Экскурсия по Пскову. Завершение тура
Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 "Псков православный" – экскурсия по храмам и монастырям Псковской земли.
Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь – монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310-1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь – одна из древнейших в России обителей, фрески Спасо-Преображенского собора выполнены еще в XII веке византийскими мастерами по указанию епископа Нифонта, Спасо-Елеазаровский монастырь – основанный в XV веке преподобным Евфросином, монастырь пережил годы рассвета, упадка и возрождения, которое произошло уже в наше время.
Обед в кафе.
"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову.
Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.
18:30 Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением 19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (14 - 17 лет) на основное место
|Ребенок (14 - 17 лет) на доп. место
|Оазис 2*
|25 870
|32 050
|23 620
|25 770
|23 520
|Old City
|26 240
|31 540
|24 740
|26 140
|24 640
|Арль
|26 240
|33 300
|24 740
|26 140
|24 640
|Октябрьская 3*
|28 870
|30 290
|24 970
|28 770
|24 870
|Рижская 3*
|29 620
|32 100
|26 320
|29 520
|26 220
|Барселона 3*
|31 490
|36 790
|26 240
|31 390
|26 140
|Каркушин Дом 3*
|29 240
|36 830
|25 190
|29 140
|25 090
|Золотая набережная 3**
|30 740
|39 740
|25 490
|30 640
|25 390
|Двор Подзноева 3*
|34 590
|46 330
|26 715
|34 490
|26 615
|Двор Подзноева 3+ *
|36 090
|49 240
|27 015
|35 990
|26 915
|Двор Подзноева 4*
|39 280
|55 430
|27 655
|39 180
|27 555
|Покровский 4*
|36 740
|48 740
|26 540
|36 340
|26 440
|OLD ESTATE 4*
|40 680
|58 160
|28 830
|40 580
|28 730
Скидка для детей до 14 лет – 600 руб. /чел.
Скидка для туристов с прибытием из Санкт-Петербурга поездом "Ласточка" – 250 руб/чел.
Новогодние банкеты 2025.
Стоимость указана на 1 человека в руб:
Новогодний банкет в гостинице Old Estate 4*:
|Гостиница
|Взрослый
|Дети 14-17 лет
|Дети 4-13 лет
|Дети от 3-х лет
|Old Estate 4*
|15 000
|9 000
|6 000
|бесплатно
Новогодний банкет в гостинице Двор Подзноева 4* - место проведения СРП “Простория”:
|Гостиница
|Взрослый
|Дети 12-17 лет
|Дети до 12 лет
|Двор Подзноева (1-3 ряд)
|19 000
|14 300
|5 700
|Двор Подзноева (4-8 ряд)
|14 600
|11 000
|5 700
Новогодний банкет в гостинице Покровский 4*:
|Гостиница
|Взрослый
|Дети 14-17 лет
|Дети 8-13 лет
|Дети 2-7 лет
|Покровский 4*
|10 000
|7 500
|5 000
|3 000
Новогодний банкет в гостинице Рижская 3*:
|Гостиница
|Взрослый
|Дети 12-17 лет
|Дети 3 -12 лет
|Андромеда (гост. Рижская 3*)
|7 000
|5 000
|3 500
Варианты проживания
Отель «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Арль»
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель «Рижская»
Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Гостиница Barcelona
В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.
По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.
В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.
Гостиница Каркушин Дом
Гостиница "Каркушин Дом" ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.
Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.
На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.
Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта "Кресты" за 15 минут.
Отель Двор Подзноева 3
Гостиница «Двор Подзноева» находится вблизи центра города Псков, по-соседству с такими достопримечательностями как Поганкины палаты, историко-архитектурный музей и дом Массона.
К услугам предоставляется 75 номеров выполненные в классическом стиле, каждый оснащен мини-баром, сейфом, телевизором, ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi.
На территории работает ресторан, в котором по утрам сервируется завтрак. Также можно заказать разнообразные блюда по меню.
Расстояние до аэропорта составляет 4 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Двор Подзноева 4
Гостиница «Двор Подзноева - Главный корпус» находится в историческом центре Пскова на улице Некрасова. В непосредственной близости располагается музей «Поганкины палаты», в шаговой доступности набережная реки Великая, вдоль которой можно пройти до Кремля. Расположение гостиницы является удобным как для туристических, так и для деловых поездок.
Главный корпус гостиницы «Двор Подзноева» имеет категорию «четыре звезды».
Завтрак по системе «шведский стол» накрывается в Банкетном зале каждый день с 7:30 до 11:00.
Соприкоснуться с историей гости могут в ресторанном комплексе, который включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века. На выбор гостей ресторан русской и европейской кухни «Трапезные палаты». Отведать кухню пивных стран предлагается в «Пивных палатах», а если нужно быстро перекусить, то гостей обрадуют ассортиментом «Пироговые палаты». Широкий выбор вин и крепкого алкоголя представлен в «Винных палатах».
Расслабиться после долгой поездки можно в «СПА БЕЗ ДНА». При проживании в Главном корпусе гостиницы гостям предоставляется 1,5 часа в сутки бесплатного посещения СПА — бассейна, финской сауны, хаммама — по предварительной записи. Также к услугам гостей: круглосуточная стойка регистрации, услуга трансфера от/до железнодорожного вокзала или аэропорта, рум-сервис, прачечная, бесплатная парковка.
На выбор гостям представлены комфортные стандартные номера, номера категории «Полулюкс» и «Люкс».
Гостиничный комплекс Покровский
Гостиничный комплекс «Покровский» расположился в городе Псков. Для своих гостей он подготовил не только комфортные номера, но и разнообразные услуги, которые поспособствуют отличному отдыху.
Номерной фонд представлен комфортабельными категориями, каждая из которых обставлена удобной мебелью, имеет собственную ванную комнату и необходимые туалетные принадлежности.
В ресторане повара готовы приготовить самые изысканные блюда, чтобы отдыхающие были довольны и сыты. По утрам накрывают завтраки по типу «шведский стол», а обед и ужин можно заказать с доставкой.
Для тех, кто приехал в Псков по работе, имеется конференц-зал, оснащенный мультимедийным оборудованием.
Вблизи располагаются остановки общественного транспорта, музеи, памятники, парки, драматический театр им. А. С. Пушкина, монастыри и храмы, а также арбитражный суд Псковской области.
Отель Old Estate
«Old Estate» это роскошный и комфортабельный отель, который расположен в центральной части Пскова. Здесь представлен широкий выбор услуг.
Гости могут расположиться в просторных и светлых апартаментах. В каждом из них есть необходимая мебель и современная техника для комфортного проживания.
В ресторане «Аристократъ» при отеле предусмотрен завтрак в формате «шведский стол». Также при отеле есть винный погреб, работают бар «Рублев» в русском стиле и лобби-бар.
Для поведения деловых встреч и мероприятий можно арендовать конференц-зал.
Рядом находится Богоявленская церковь и парки. До железнодорожного вокзала 16 минут езды на автомобиле, до аэропорта Кресты - 18 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
- 2-разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Новогодний банкет с развлекательной программой (оплачивается дополнительно), стоимость уточняйте при бронировании тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Новогодний банкет в ресторане «Андромеда», гост. Рижская
Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем Вам новогоднее меню и развлекательную программу на 31.12.2024 года.
Закуска "Новогодняя фантазия" (мясной рулет с орехами и
сыром, буженина, конвертики из ветчины, куриный рулет с черносливом, баклажаны закусочные, сыр с виноградом, черри маринованные, корнишоны).
Салат "Оливье по-царски" (говядина, курица, отварные картофель
и морковь, солёные и свежие огурчики, консервированный горошек, яйцо. Заправка на основе майонеза и хрена).
Салат "Мужское наслаждение" (буженина, корнишоны, грибы маринованные, лук, горчица, оливковое масло, зелень).
Рыбная закусочка с пикантным соусом (судачок в кляре, чипсы из речного окушка по-Псковски).
Корзиночка с воздушным творожным сыром с красной рыбой.
Корзиночка с салатом "Гнёздышко" (куриное филе отварное, ветчина, грибы маринованные, сыр, яйца, майонез).
Канапе из селёдочки с луком и перепелиным яйцом.
Индивидуально: Заливное из языка с хреном “Пёстрая змейка”.
Горячее на выбор гостя:
Судак с беконом и цукини или свинина в пикантном соусе из грибов.
На гарнир овощной микс с картофельными дольками.
Хлебушки, пирожки с капустой, с мясом из собственной кондитерской.
Десерт «Сюрприз новогодней ночи».
Фрукты (виноград, мандарины).
Напитки:
Шампанское, водка или вино на выбор (½ бутылки на человека).
Морс ягодный 300г. на человека.
Минеральная вода 1 бутылка (0,5 л) на человека.
В программе поздравление от деда Мороза и Снегурочки, ведущая, диджей, игры, танцы.
Стоимость банкета на одного человека 7000 рублей.
Новогоднее меню для детей от 3 до 12 лет на 31.12.2024 года.
Корзиночка с салатом «Гнездо глухаря».
Салат «Оливье» с куриным филе.
Горячее:
Котлета по-киевски с картофелем фри и свежими овощами
Десерт:
Мороженое с клубничным соусом.
Фрукты.
Напитки:
Сок 200 г.
Морс ягодный 200 г.
Стоимость на одного ребенка 3500 рублей.
Детей до 3-х лет приглашаем без дополнительной платы.
Дети с 12 лет по общему меню без спиртных напитков 5000 рублей.
Внимание: При покупке тура необходимо определиться с выбором горячего блюда.
Новогодний банкет в ресторане «Простория», гост. Двор Подзноева
Новогодний банкет в гостинице Октябрьская (в ресторане Аврора)
Меню.
Холодные блюда и закуски, сервированные на банкетных столах:
Рыбное блюдо:
- Нежный судак в кляре.
Рыбное блюдо:
- Рулет из судака и семги в беконе;
- Рулет из лаваша с начинкой из лосося и сливочного и сыра.
Мясное ассорти из копчений:
- Филе утиной грудки;
- Коппа (сыровяленое мясо);
- Грудинка копченая.
Мясное блюдо:
- Буженина;
- курица Су-вид;
- Балык свиной;
- Аджика.
Овощное блюдо:
- Огурцы маринованные;
- Морковь по-корейски;
- Капуста по-гурийски;
- Томаты вяленые;
- Маслины;
- Зелень.
Салат «Мюнхенский» (Охотничьи колбаски, буженина, картофель отварной, салатный микс, огурцы маринованные, томаты черри, красный маринованный лук, горчичный соус) – в банкетных блюдах.
Салат «Оливье» из двух видов мяса – в банкетных блюдах.
Салат «Багратион» (Куриное филе су-вид, перец болгарский, свежий огурец, помидоры, лук красный маринованный, заправка) – в банкетных блюдах.
Фрукты (Мандарины, виноград)
Хлеб белый, черный
Горячая закуска (порционно):
- Жюльен из куриного филе и цветной капусты в воловане.
Горячее (порционно):
- Буженина запеченная на сене, с брусничным соусом и бейби картофелем.
Десерт (порционно):
- Торт «Наполеон».
Безалкогольные напитки:
- Морс клюквенный, из расчета 0,5л. на одну персону.
- Вода с лимоном, из расчета 0,5л. на одну персону.
- Чай (черный, зеленый).
Алкогольные напитки:
Игристое вино, из расчета 0,125л на одну персону.
Вино красное / белое из расчета 0,35л на одну персону ИЛИ водка из расчета 0,25л на одну персону.
Стоимость на одну персону составляет: 6500 рублей (в стоимость входит банкетное меню и новогодняя программа).
- дети до 4 лет – бесплатно;
- скидка детям до 12 лет – 1000 рублей.
Примечание:
- все блюда, представленные в предложениях собственного приготовления;
- выход холодных закусок и салатов составляет 0,95кг. на одну персону;
- выход горячего блюда и закуски на одну персону составляет 0,5кг. на одну персону;
- алкогольные напитки можно приносить с собой;
- начало в 22:00, окончание в 3:00.