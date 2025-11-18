Описание тура
Организационные детали
Тур проводит один из гидов нашей группы.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Внедорожник Mitsubishi Pajero.
Дети. Только 18+.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
Памятник Александру Невскому, Спасо-Елеазаровский монастырь, Талабские острова (Остров-Залит)
Встречаемся и отправляемся на Талабские острова. По пути остановимся у смотровой площадки на Завеличье, откуда открывается потрясающий вид на Псковский кремль и Троицкий собор. Побываем у памятника Александру Невскому и его дружине, ставшего символом древнего города.
Затем держим путь в деревушку Большая Толба на берегу Псковского озера. По дороге посетим Спасо-Елеазаровский женский монастырь и познакомимся с его тайнами и святынями. Вы узнаете, почему этот монастырь часто сравнивают с Троице-Сергиевой Лаврой.
Затем пересядем на снегоход и направимся на остров им. Залита, где прогуляемся по Александровскому посаду, посетим Никольский храм и зайдём в крохотный домик старца Николая Гурьянова. В 15:30-16:00 — трансфер в гостиницу. У вас будет время, чтобы отдохнуть, а вечером вы сможете самостоятельно пройтись по центру Пскова и поужинать — мы подскажем лучшие рестораны.
Изборск, Изборско-Мальская долина, Печоры
Встречаемся и отправляемся в Печоры. По пути посетим один из древнейших городов нашей страны — Изборск. Осмотрим крепость — уникальный археологический памятник и место съёмок фильма «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского. Увидим Труворово городище — первое поселение славян-кривичей, Труворов крест, Никольскую церковь 16 века на высоком холме, откуда открывается живописный вид на всю Изборско-Мальскую долину.
Спустимся к Словенским ключам и пройдём к Городищенскому озеру. Побываем в крепости на Жеравьей горе: со смотровой площадки полюбуемся пейзажами и прогуляемся по потайным ходам. Посетим Никольский собор, где хранится копия чудотворной иконы Корсунской Божией Матери. Затем поедем дальше и остановимся в парке «Мальская долина» с фантастическим ландшафтом.
По приезду в Печоры посетим Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который ни разу не закрывался с открытия в 1473 году. Пройдёмся по территории комплекса, включающего 8 церквей и подземные усыпальницы. В завершении заглянем в «тайные» сырные пещеры при монастыре, где вы сможете приобрести различные сорта сыра. После у вас будут свободные полчаса.
В 16:30–17:30 — трансфер в гостиницу. Вечером будет время, чтобы пройтись по центру Пскова и поужинать — мы подскажем лучшие рестораны.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание, включая аренду индивидуального катера (летом) и саней со снегоходом (зимой) для поездки на острова
- Экскурсионная программа
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Пскова и обратно
- Проживание
- Питание
- Цена тура указана при группе из 2 человек. Каждому дополнительному гостю предоставляется 50% скидка. Стоимость тура для групп свыше 4 человек уточняйте у организатора