Талабские острова, Изборск, Печоры: индивидуальный тур

Познакомиться с Псковом, побывать на острове Залита и посетить древние крепости и монастыри
Приглашаем только в вашей компании познавательно и увлекательно провести выходные на псковской земле. Мы прогуляемся по Александровскому посаду на острове им. Залита, посетим Никольский храм и зайдём в домик старца
Николая Гурьянова.

Вы увидите Спасо-Елеазаровский женский монастырь, который часто сравнивают с Троице-Сергиевой Лаврой, пройдётесь по Пскову и посмотрите на Ольгинскую часовню, Псковский кром и храмы 15-16 веков. Вас также ждёт поездка в Изборск и Печоры.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводит один из гидов нашей группы.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Внедорожник Mitsubishi Pajero.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Памятник Александру Невскому, Спасо-Елеазаровский монастырь, Талабские острова (Остров-Залит)

Встречаемся и отправляемся на Талабские острова. По пути остановимся у смотровой площадки на Завеличье, откуда открывается потрясающий вид на Псковский кремль и Троицкий собор. Побываем у памятника Александру Невскому и его дружине, ставшего символом древнего города.

Затем держим путь в деревушку Большая Толба на берегу Псковского озера. По дороге посетим Спасо-Елеазаровский женский монастырь и познакомимся с его тайнами и святынями. Вы узнаете, почему этот монастырь часто сравнивают с Троице-Сергиевой Лаврой.

Затем пересядем на снегоход и направимся на остров им. Залита, где прогуляемся по Александровскому посаду, посетим Никольский храм и зайдём в крохотный домик старца Николая Гурьянова. В 15:30-16:00 — трансфер в гостиницу. У вас будет время, чтобы отдохнуть, а вечером вы сможете самостоятельно пройтись по центру Пскова и поужинать — мы подскажем лучшие рестораны.

2 день

Изборск, Изборско-Мальская долина, Печоры

Встречаемся и отправляемся в Печоры. По пути посетим один из древнейших городов нашей страны — Изборск. Осмотрим крепость — уникальный археологический памятник и место съёмок фильма «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского. Увидим Труворово городище — первое поселение славян-кривичей, Труворов крест, Никольскую церковь 16 века на высоком холме, откуда открывается живописный вид на всю Изборско-Мальскую долину.

Спустимся к Словенским ключам и пройдём к Городищенскому озеру. Побываем в крепости на Жеравьей горе: со смотровой площадки полюбуемся пейзажами и прогуляемся по потайным ходам. Посетим Никольский собор, где хранится копия чудотворной иконы Корсунской Божией Матери. Затем поедем дальше и остановимся в парке «Мальская долина» с фантастическим ландшафтом.

По приезду в Печоры посетим Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который ни разу не закрывался с открытия в 1473 году. Пройдёмся по территории комплекса, включающего 8 церквей и подземные усыпальницы. В завершении заглянем в «тайные» сырные пещеры при монастыре, где вы сможете приобрести различные сорта сыра. После у вас будут свободные полчаса.

В 16:30–17:30 — трансфер в гостиницу. Вечером будет время, чтобы пройтись по центру Пскова и поужинать — мы подскажем лучшие рестораны.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание, включая аренду индивидуального катера (летом) и саней со снегоходом (зимой) для поездки на острова
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Пскова и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Цена тура указана при группе из 2 человек. Каждому дополнительному гостю предоставляется 50% скидка. Стоимость тура для групп свыше 4 человек уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, 10:00
Завершение: Псков, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваш гид в Пскове
Провёл экскурсии для 837 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Борис, я родился и вырос в Пскове. Побывал во многих странах и городах, но любовь к родному краю оказалась сильнее — и я вернулся домой. С удовольствием покажу вам достопримечательности Псковского края и расскажу о них много интересного.

