Встречаемся и отправляемся на Талабские острова. По пути остановимся у смотровой площадки на Завеличье, откуда открывается потрясающий вид на Псковский кремль и Троицкий собор. Побываем у памятника Александру Невскому и его дружине, ставшего символом древнего города.

Затем держим путь в деревушку Большая Толба на берегу Псковского озера. По дороге посетим Спасо-Елеазаровский женский монастырь и познакомимся с его тайнами и святынями. Вы узнаете, почему этот монастырь часто сравнивают с Троице-Сергиевой Лаврой.

Затем пересядем на снегоход и направимся на остров им. Залита, где прогуляемся по Александровскому посаду, посетим Никольский храм и зайдём в крохотный домик старца Николая Гурьянова. В 15:30-16:00 — трансфер в гостиницу. У вас будет время, чтобы отдохнуть, а вечером вы сможете самостоятельно пройтись по центру Пскова и поужинать — мы подскажем лучшие рестораны.