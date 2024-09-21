2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
9 900₽ за человека
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
7 460₽ за человека
2 дня
Тур для школьных групп: события прошлого Изборска и Пскова и ремесленный мастер-класс
Увидеть древнейшие крепости, познакомиться с бытом народа сету и прикоснуться к «живой» истории
Начало: Псков, ж. - д. вокзал/автовокзал/аэропорт, утро
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
14 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На 2 дня»
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