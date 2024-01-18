Культурная, историческая и духовная ценность этих островов неоспорима и мы приглашаем Вас познакомиться с ними.
Наш новый двухдневный тур из Санкт-Петербурга на Талабские острова посвящен святыням и красотам Псковского озера.
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Программа тура по дням
Экскурсия по Талабским островам
07:30 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. метро Московская, Демонстрационный проезд.
Переезд в Псков. Экскурсия по дороге до Пскова.
Переезд на набережную, отправление на комфортабельных катерах к Талабским островам.
Талабские острова находятся в юго-восточной части Псковского озера. Архипелаг состоит из трех островов - о. Залита, о. Белов и о. Талабенец. Последний - необитаемый, и на него высадки нет, но им можно полюбоваться, проплывая мимо на катере.
Водная прогулка до о. Залита (Талабск).
Обед в ресторане на острове Залита.
Экскурсия по святому острову.
Заповедные места Талабского архипелага всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение своей души. На о. Залита находится храм во имя Николая Чудотворца.
Никольский храм - главная доминанта острова. Звук колокола по сей день служит "музыкальным" маяком для рыбаков, заблудившихся в тумане.
Здесь более 40 лет служил настоятелем отец Николай Гурьянов. Он обладал особым духовным зрением, видел людей насквозь, духовно помогал всем, кто приходил к нему за помощью и поддержкой. У нас будет возможность зайти в храм, а также посетить могилу Николая Гурьянова.
Переправа на остров Белова (Верхний), настоящий рай дикой природы, ведь на острове встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенные в Красную Книгу певчие дрозды и серые цапли. На острове сохранилась сосновая роща, гордость местных жителей.
Внимание! На островах предусмотрены пешеходные экскурсии. Протяженность маршрута 3 км.
Отдых на природе, желающие могут искупаться.
Возвращение на причал.
Переезд в Елизарово.
Экскурсия по Спасо-Елеазаровскому монастырю.
Вы увидите прекрасно восстановленный комплекс XV века.
Это бывший центр псковского иконописания и место, где старцем Филофеем была сформулирована основная политическая доктрина Московской Руси «Москва – третий Рим».
Отправление в Псков, размещение в гостинице, отдых.
Святыни Пскова
Завтрак
Обзорная экскурсия «Святыни Пскова».
В какую сторону не пойдешь на Псковской земле - везде стоят неповторимые, белоснежные псковские церкви, везде найдешь старинный монастырь, церковь на холме, святой родник.
Посещение древнего Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.
Внимание! Посещение Спасо-Преображенского собора в Мирожском монастыре может быть отменено из-за плохих погодных условий.
Переезд в Печоры.
Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Монастырь, расположенный в живописной долине с карстовыми песчаными пещерами, является духовным и культурным центром, одним из самых крупных в стране мужских монастырей с непрерывной многовековой историей. Обзорная экскурсия по Псково-Печерскому монастырю, посещение двух смотровых площадок, где открывается вид на неповторимую красоту и величие монастыря. Самостоятельное посещение ближних пещер.
Обед в кафе по желанию (доп. плата).
Отправление в Санкт-Петербург, 23:00 ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург, ст. метро Московская
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Рижская».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Размещение (цена указана за 1 человека)
|Стоимость, руб.
|Двухместное размещение
|13 200
|Одноместное размещение
|15 300
Пакет питания: 2 обеда – 1 200 руб.
Заезд 20.07.2024: стоимость тура 13 900 руб. (трехместное размещение) в гостинице Октябрьская 3*.
Варианты проживания
Гостиница «Рижская»
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Гостиница Октябрьская 3
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт. На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Размещение в отеле с завтраком
- Услуги гида-сопровождающего
- Водная прогулка до Талабских островов
- Экскурсии на Талабских островах
- Экскурсия «Святыни пскова»
- Экскурсия в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
- Входные билеты и экскурсия в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
- Радиооборудование
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Трансфер до аэропорта ж/д вокзала и обратно
- 2 обеда - 1200 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Особенности тура
- Особенности данного тура: Внимание! Предусмотрены прогулки, поэтому рекомендуем иметь теплую и удобную одежду и обувь, а также сухой паек на экскурсию на Талабские острова.
- При себе обязательно иметь Паспорт РФ и медицинский Полис.
Важная информация
- Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
- В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
- Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.