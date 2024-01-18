Талабские острова и великие монастыри Псковского озера

Групповой тур в Пскове
5
3 отзыва
«Есть в озере Псковском три острова чудных» эти строки древней летописи посвящены островам Талабского архипелага.

Культурная, историческая и духовная ценность этих островов неоспорима и мы приглашаем Вас познакомиться с ними.

Наш новый двухдневный тур из Санкт-Петербурга на Талабские острова посвящен святыням и красотам Псковского озера.
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Ближайшие даты:
10
мая
25
мая
8
июн
22
июн
6
июл
20
июл
10
авг
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даты

Что вас ожидает:

Активные выходные
Активные выходные
Проведете выходные с пользой и познакомитесь поближе с Псковской областью
Манящие острова
Манящие острова
Увидите жемчужину Псковской области и прокатитесь на катере между островами
Псковские святыни
Псковские святыни
Посетите монастыри, часовню с фресками и насладитесь умиротворенной атмосферой

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Талабским островам

07:30 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в Псков. Экскурсия по дороге до Пскова.

Переезд на набережную, отправление на комфортабельных катерах к Талабским островам.

Талабские острова находятся в юго-восточной части Псковского озера. Архипелаг состоит из трех островов - о. Залита, о. Белов и о. Талабенец. Последний - необитаемый, и на него высадки нет, но им можно полюбоваться, проплывая мимо на катере.

Водная прогулка до о. Залита (Талабск).

Обед в ресторане на острове Залита.

Экскурсия по святому острову.

Заповедные места Талабского архипелага всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение своей души. На о. Залита находится храм во имя Николая Чудотворца.

Никольский храм - главная доминанта острова. Звук колокола по сей день служит "музыкальным" маяком для рыбаков, заблудившихся в тумане.

Здесь более 40 лет служил настоятелем отец Николай Гурьянов. Он обладал особым духовным зрением, видел людей насквозь, духовно помогал всем, кто приходил к нему за помощью и поддержкой. У нас будет возможность зайти в храм, а также посетить могилу Николая Гурьянова.

Переправа на остров Белова (Верхний), настоящий рай дикой природы, ведь на острове встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенные в Красную Книгу певчие дрозды и серые цапли. На острове сохранилась сосновая роща, гордость местных жителей.

Внимание! На островах предусмотрены пешеходные экскурсии. Протяженность маршрута 3 км.

Отдых на природе, желающие могут искупаться.

Возвращение на причал.

Переезд в Елизарово.

Экскурсия по Спасо-Елеазаровскому монастырю.

Вы увидите прекрасно восстановленный комплекс XV века.

Это бывший центр псковского иконописания и место, где старцем Филофеем была сформулирована основная политическая доктрина Московской Руси «Москва – третий Рим».

Отправление в Псков, размещение в гостинице, отдых.

Экскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островам
2 день

Святыни Пскова

Завтрак

Обзорная экскурсия «Святыни Пскова».

В какую сторону не пойдешь на Псковской земле - везде стоят неповторимые, белоснежные псковские церкви, везде найдешь старинный монастырь, церковь на холме, святой родник.
Посещение древнего Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.

Внимание! Посещение Спасо-Преображенского собора в Мирожском монастыре может быть отменено из-за плохих погодных условий.

Переезд в Печоры.

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Монастырь, расположенный в живописной долине с карстовыми песчаными пещерами, является духовным и культурным центром, одним из самых крупных в стране мужских монастырей с непрерывной многовековой историей. Обзорная экскурсия по Псково-Печерскому монастырю, посещение двух смотровых площадок, где открывается вид на неповторимую красоту и величие монастыря. Самостоятельное посещение ближних пещер.

Обед в кафе по желанию (доп. плата).

Отправление в Санкт-Петербург, 23:00 ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург, ст. метро Московская

Святыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни Пскова

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Рижская».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Размещение (цена указана за 1 человека)Стоимость, руб.
Двухместное размещение 13 200
Одноместное размещение15 300

Пакет питания: 2 обеда – 1 200 руб.

Заезд 20.07.2024: стоимость тура 13 900 руб. (трехместное размещение) в гостинице Октябрьская 3*.

Варианты проживания

Гостиница «Рижская»

1 ночь

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Гостиница Октябрьская 3

1 ночь

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт. На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Гостиница Октябрьская 3Гостиница Октябрьская 3Гостиница Октябрьская 3Гостиница Октябрьская 3Гостиница Октябрьская 3Гостиница Октябрьская 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Размещение в отеле с завтраком
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Водная прогулка до Талабских островов
  • Экскурсии на Талабских островах
  • Экскурсия «Святыни пскова»
  • Экскурсия в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
  • Входные билеты и экскурсия в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
  • Радиооборудование
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Трансфер до аэропорта ж/д вокзала и обратно
  • 2 обеда - 1200 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Особенности тура
  • Особенности данного тура: Внимание! Предусмотрены прогулки, поэтому рекомендуем иметь теплую и удобную одежду и обувь, а также сухой паек на экскурсию на Талабские острова.
  • При себе обязательно иметь Паспорт РФ и медицинский Полис.
Важная информация
  • Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 янв 2024
Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
Г
16 янв 2024
быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
быстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
А
16 янв 2024
Все четко, и по времени.

Тур входит в следующие категории Пскова

2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиСвятые местаМонастыри, церкви, храмыНа автобусе

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