3 дня
По древним городам и пушкинским местам с проживанием в SPA-отеле
Побывать у истоков древних городов, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж/д вокзал, 8:30
«А жить мы будем в комфортном SPA-отеле с саунами и бассейном, и у вас будет время расслабиться в них и восстановить силы»
27 900₽ за человека
2 дня
Талабские острова, прогулки по Пскову, отдых в бане и дегустация пива. Индивидуальный тур
Познакомиться с главными достопримечательностями древнего города и побывать на Острове-Залит
Начало: Псков, 10:00
«Мы поможем забронировать отель с завтраки по системе «шведский стол» и спа-центром, который будет входить в стоимость проживания: отели «Покровский», «Двор Подзноева» и «Олд Эстейт»»
25 янв в 10:00
8 фев в 10:00
21 500₽ за человека
2 дня
Выходные на псковской земле: познавательно-расслабляющий отдых только в вашей компании
Посетить древние крепости и монастыри, попариться в баньке и продегустировать пиво на пивоварне
Начало: Псков, 10:00
«Мы поможем забронировать отель с завтраки по системе «шведский стол» и спа-центром, который будет входить в стоимость проживания: отели «Покровский», «Двор Подзноева» и «Олд Эстейт»»
25 янв в 10:00
8 фев в 10:00
14 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРодионова27 мая 2024Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
- ООльга26 мая 2024Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «SPA»
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Сколько стоит тур в Пскове в январе 2025
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