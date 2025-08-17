читать дальше

ей самой не свойственный). Понимаю, что она позиционирует свой рассказ на определенную целевую аудиторию. Но с нашей аудиторией вышел промах. Хотя наши дети и принадлежат к молодежи (им, в частности, 12 и 16 лет), молодежь у нас в стране, по счастью, разная, есть такие кому по душе Пушкин-рэп, кто время проводит в тусовках и из книг читал с ненавистью одни лишь школьные учебники, но есть и другие. Не стоит гнаться за дешевой популярностью, это наша глубокая убежденность. Нашим детям привычен строгий академический стиль изложения, мы так и воспитывали их с детства. Выражения в духе "Екатерина топила за классицизм" им оказались настолько не близки, что они были расстроены в результате.