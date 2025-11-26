Мои заказы

Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский

Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Два парка — две истории.

Вы не спеша пройдёте сквозь века, окунётесь в атмосферу императорской роскоши и романтической уединённости среди пейзажных парков. Полюбуетесь видом Екатерининского дворца и архитектурными сооружениями разных стилей. Погрузитесь в два мира, объединённых одной династией.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский© Вера

Описание экскурсии

Екатерининский парк

  • Вы услышите об истории создания парка при Екатерине I и его дальнейшем развитии при Елизавете Петровне и Екатерине II
  • Осмотрите Старый сад — историческую часть парка в стиле французского регулярного сада
  • Посмотрите на Верхние и Нижние ванны, узнаете об их предназначении и истории
  • Посетите павильон «Грот» — место отдыха и развлечений
  • Увидите Адмиралтейство, где находился Готторпский глобус, Мраморный мост, Чесменскую колонну и павильон «Турецкая баня»
  • Полюбуетесь пейзажной частью парка — Английским садом и Большим прудом с островами и живописными берегами
  • Осмотрите снаружи Екатерининский дворец — символ императорской роскоши. Узнаете о его истории и архитектурных особенностях

Александровский парк

  • Вы узнаете, в какое время он был создан и как отражал романтические настроения эпохи
  • Побываете в Новом саду, который примыкает к Екатерининскому парку
  • Увидите руины Китайского театра и услышите его трагическую историю
  • Подниметесь на Крестовый мост (горбатый мостик) — символ Александровского парка
  • Прогуляетесь по пейзажной части парка и рассмотрите готическую Белую башню
  • Увидите здание Арсенала в псевдоготическом стиле

На прогулке вы проследите, как менялись вкусы и предпочтения императорских особ на протяжении столетий. Узнаете множество интересных фактов об истории Царского Села и императорской семьи.

Организационные детали

  • До Царского села вы добираетесь самостоятельно
  • Билеты в Екатерининский парк оплачиваются отдельно: 400 ₽/чел.
  • Посещение дворцов не входит в программу
  • Количество человек в группе можно увеличить — подробности в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2850 ₽
Дети 8-12 лет2550 ₽
Дети до 7 лет2200 ₽
Пенсионеры2650 ₽
Школьники2750 ₽
Студенты2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Екатерининский парк
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Пушкине
Провели экскурсии для 659 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

