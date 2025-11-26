Два парка — две истории.
Вы не спеша пройдёте сквозь века, окунётесь в атмосферу императорской роскоши и романтической уединённости среди пейзажных парков. Полюбуетесь видом Екатерининского дворца и архитектурными сооружениями разных стилей. Погрузитесь в два мира, объединённых одной династией.
Описание экскурсии
Екатерининский парк
- Вы услышите об истории создания парка при Екатерине I и его дальнейшем развитии при Елизавете Петровне и Екатерине II
- Осмотрите Старый сад — историческую часть парка в стиле французского регулярного сада
- Посмотрите на Верхние и Нижние ванны, узнаете об их предназначении и истории
- Посетите павильон «Грот» — место отдыха и развлечений
- Увидите Адмиралтейство, где находился Готторпский глобус, Мраморный мост, Чесменскую колонну и павильон «Турецкая баня»
- Полюбуетесь пейзажной частью парка — Английским садом и Большим прудом с островами и живописными берегами
- Осмотрите снаружи Екатерининский дворец — символ императорской роскоши. Узнаете о его истории и архитектурных особенностях
Александровский парк
- Вы узнаете, в какое время он был создан и как отражал романтические настроения эпохи
- Побываете в Новом саду, который примыкает к Екатерининскому парку
- Увидите руины Китайского театра и услышите его трагическую историю
- Подниметесь на Крестовый мост (горбатый мостик) — символ Александровского парка
- Прогуляетесь по пейзажной части парка и рассмотрите готическую Белую башню
- Увидите здание Арсенала в псевдоготическом стиле
На прогулке вы проследите, как менялись вкусы и предпочтения императорских особ на протяжении столетий. Узнаете множество интересных фактов об истории Царского Села и императорской семьи.
Организационные детали
- До Царского села вы добираетесь самостоятельно
- Билеты в Екатерининский парк оплачиваются отдельно: 400 ₽/чел.
- Посещение дворцов не входит в программу
- Количество человек в группе можно увеличить — подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2850 ₽
|Дети 8-12 лет
|2550 ₽
|Дети до 7 лет
|2200 ₽
|Пенсионеры
|2650 ₽
|Школьники
|2750 ₽
|Студенты
|2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Екатерининский парк
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Пушкине
Провели экскурсии для 659 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
