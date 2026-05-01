Мини-группа
до 8 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Бодрым шагом с палками для скандинавской ходьбы за историями об императоре-стороннике ЗОЖ
Начало: У Александровского дворца
«На нашем маршруте: Александровский дворец — «Белая башня» — Детский остров — китайские мосты — Китайская деревня — гора Парнас — Золотые ворота — регулярный и пейзажный парки — холм Большой Каприз — оранжерея»
16 сен в 11:00
19 сен в 11:00
1600 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Екатерининскому парку - в Пушкине
Индивидуальная фотопрогулка в Пушкине поможет сохранить ваши эмоции на фоне исторических аллей и набережной. Прекрасный способ запечатлеть моменты
Начало: У входа в Екатерининский парк
«Завершим маршрут у Мраморного моста и Турецкой бани»
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от 9975 ₽
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Свадебная прогулка в Царском Селе
Романтическая прогулка по Екатерининскому парку с увлекательными историями и советами для фотосессий. Идеально для вашего особенного дня
«в прохладную тень колонн Палладиева моста»
28 авг в 13:00
29 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Прекрасная фотопрогулка с Александром и замечательные фотографии! Всем рекомендую!
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И
Всё прошло отлично. Спасибо Александру за наше маленькое путешествие)
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З
Отличная прогулка, после которой остались не только воспоминания, но и чудесные, теплые и атмосферные фотографии. Я в полном восторге. Спасибо Александру за чуткость и профессионализм.
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Всего 5 отзывов в Пушкине в категории "Мосты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Мосты»
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