Экскурсии по воде в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Пушкине, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 15 чел.
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Пройти по Александровскому парку и разгадать загадки российских императоров
Начало: В городе Пушкин
29 авг в 12:30
30 авг в 08:30
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Пешая
На велосипеде
На байдарках
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Бодрым шагом с палками для скандинавской ходьбы за историями об императоре-стороннике ЗОЖ
Начало: У Александровского дворца
«Он был настоящим «зожником», ежедневно проходил большие расстояния пешком, катался на велосипеде и байдарке по каналам Александровского парка»
16 сен в 11:00
19 сен в 11:00
1600 ₽ за человека
Секреты Александровского парка
Пешая
На велосипеде
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Александровского парка
Как будущий император рыбу жарил и зачем парку Китайская деревня
Завтра в 13:00
29 авг в 14:30
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Мы забронировали экскурсию Царские подарки для двух ну очень подвижных мальчишек 7 лет. Волновались, как они будут слушать, смогут ли
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сконцентрироваться на 1,5 часа экскурсии, но все наши волнения оказались напрасными. Гульнара прекрасный рассказчик и очень интересный собеседник. Квест построен так, что у детей есть возможность и послушать информацию, и побегать, и поразмышлять. Нам, взрослым, тоже было интересно и весело, мы включились в игру и получили море удовольствия!
Порекомендовала квест своим знакомым с детьми этого возраста.

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Э
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Получила огромное удовльствие от прогулки. Правда, подготовилась к спортивному темпу (всё-таки скандиэкскурсия), а шли мы небыстро и с остановками на
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историческое погружение… Родные места, изобилие исторических фактов, дополняющих мои не такие уж скудные знания. Парк знаю хорошо, но было очень интересно взглянуть на знакомые места через призму прошлого и погрузиться в рассказы о жизни, увлечениях, и развлечениях семей и людей, для которых парк был домом. Спасибо Татьяне и Марии за чудесный вечер и увлекательную экскурсию! Мария дополнила нашу экскурсию упражнениями на координацию, ловкость и хорошую спортивную разминку!

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Ольга
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Очень удачный формат экскурсии - послушали истории из жизни царской семьи и прогулялись со скандинавскими палками 5 км. Большое спасибо Татьяне за интересное экскурсионное сопровождение и позитивный вайб!
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А
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Очень понравилась детская экскурсия-квест от Гульнары! В ходе прогулки узнали много увлекательных фактов из жизни представителей императорской семьи, разгадывали загадки,
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увидели мифических существ и вознеслись на Парнас! Ребенку 5 лет было интересно и не скучно! Благодарим Гульнару и надеемся ещё не раз погулять в её компании 🙂

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Всего 4 отзыва в Пушкине в категории "Водные развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «Царские подарки» - семейная экскурсия-квест;
  2. Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине;
  3. Секреты Александровского парка.
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Александровский парк;
  2. Царскосельский лицей;
  3. Александровский дворец;
  4. Екатерининский дворец;
  5. Китайская деревня;
  6. Янтарная комната;
  7. Павильон Эрмитаж;
  8. Екатерининский парк;
  9. Адмиралтейство;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в августе 2026
Сейчас в Пушкине в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 10 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Пушкине на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026