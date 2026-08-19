Квест
до 15 чел.
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Пройти по Александровскому парку и разгадать загадки российских императоров
Начало: В городе Пушкин
29 авг в 12:30
30 авг в 08:30
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Бодрым шагом с палками для скандинавской ходьбы за историями об императоре-стороннике ЗОЖ
Начало: У Александровского дворца
«Он был настоящим «зожником», ежедневно проходил большие расстояния пешком, катался на велосипеде и байдарке по каналам Александровского парка»
16 сен в 11:00
19 сен в 11:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Александровского парка
Как будущий император рыбу жарил и зачем парку Китайская деревня
Завтра в 13:00
29 авг в 14:30
от 10 300 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Мы забронировали экскурсию Царские подарки для двух ну очень подвижных мальчишек 7 лет. Волновались, как они будут слушать, смогут ли
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Э
Получила огромное удовльствие от прогулки. Правда, подготовилась к спортивному темпу (всё-таки скандиэкскурсия), а шли мы небыстро и с остановками на
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Очень удачный формат экскурсии - послушали истории из жизни царской семьи и прогулялись со скандинавскими палками 5 км. Большое спасибо Татьяне за интересное экскурсионное сопровождение и позитивный вайб!
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А
Очень понравилась детская экскурсия-квест от Гульнары! В ходе прогулки узнали много увлекательных фактов из жизни представителей императорской семьи, разгадывали загадки,
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Всего 4 отзыва в Пушкине в категории "Водные развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Пушкину в августе 2026
Сейчас в Пушкине в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 10 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Пушкине на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026