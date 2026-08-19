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историческое погружение… Родные места, изобилие исторических фактов, дополняющих мои не такие уж скудные знания. Парк знаю хорошо, но было очень интересно взглянуть на знакомые места через призму прошлого и погрузиться в рассказы о жизни, увлечениях, и развлечениях семей и людей, для которых парк был домом. Спасибо Татьяне и Марии за чудесный вечер и увлекательную экскурсию! Мария дополнила нашу экскурсию упражнениями на координацию, ловкость и хорошую спортивную разминку!