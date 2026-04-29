Ваше посещение Царского Села станет увлекательным приключением: вы будете рассматривать тайные знаки, собирать карту и искать клад, связанный с царскими дарами.
По пути вам откроются удивительные истории — о подарках Екатерины II, семейных островах, трёхтонных сувенирах и секретах императоров.
Описание квеста
Для кого эта экскурсия
Сюжет идеально подойдёт для детей от 5 лет и их родителей, а также компаний друзей, которым интересны истории с тайнами, поиском сокровищ и необычными фактами из жизни монархов.
Что вас ожидает
Вам предстоит стать исследователями: собрать старинную карту и открыть тайные знаки, чтобы шаг за шагом приблизитесь к кладу. Это сокровище останется с вами как память о царском подарке, который когда-то поражал воображение современников.
Какие загадки откроются на прогулке
- Какой мировой шедевр Екатерина II преподнесла любимому внуку и по какому поводу
- Кто из монархов подарил своим детям целый остров
- Какой кощунственный «сувенир» привёз в любимое место детства цесаревич Александр Александрович
- Что за трёхтонный дар отправил император Эфиопии Николаю II
- Почему один из царских «подарочков» вернулся в Сибирь — после того как повредил дворцовую мебель
- Где Николай I хранил свои самые дорогие сердцу дары
- Как выглядела «шкатулка» для охотничьих трофеев Елизаветы Петровны
- Куда улетал дракон Её Величества
- И почему путь к самосовершенствованию в итоге приводил монархов к любви
Организационные детали
- Если среди участников будут дети, заранее сообщите мне их возраст, чтобы я подготовила дополнительный инвентарь. Пока взрослые будут ломать голову над сложными заданиями, ребята опробуют игрушки наподобие тех, которыми играли царские дети
- Если захотите также посетить Александровский дворец или павильон «Арсенал» (билеты приобретаются отдельно и самостоятельно), дайте мне об этом знать, чтобы я смогла скорректировать маршрут, сделав его удобнее для вас
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Пушкин
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Пушкине
Путешествия всегда были моей страстью. До рождения детей я объехала всю Россию и ещё пару десятков стран мира. Работала журналистом, педагогом и гидом в Таиланде. В 2017 году с рождением
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилась детская экскурсия-квест от Гульнары! В ходе прогулки узнали много увлекательных фактов из жизни представителей императорской семьи, разгадывали загадки, увидели мифических существ и вознеслись на Парнас! Ребенку 5 лет было интересно и не скучно! Благодарим Гульнару и надеемся ещё не раз погулять в её компании 🙂
