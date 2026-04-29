Ваше посещение Царского Села станет увлекательным приключением: вы будете рассматривать тайные знаки, собирать карту и искать клад, связанный с царскими дарами. По пути вам откроются удивительные истории — о подарках Екатерины II, семейных островах, трёхтонных сувенирах и секретах императоров.

Описание квеста

Для кого эта экскурсия

Сюжет идеально подойдёт для детей от 5 лет и их родителей, а также компаний друзей, которым интересны истории с тайнами, поиском сокровищ и необычными фактами из жизни монархов.

Что вас ожидает

Вам предстоит стать исследователями: собрать старинную карту и открыть тайные знаки, чтобы шаг за шагом приблизитесь к кладу. Это сокровище останется с вами как память о царском подарке, который когда-то поражал воображение современников.

Какие загадки откроются на прогулке

Какой мировой шедевр Екатерина II преподнесла любимому внуку и по какому поводу

Кто из монархов подарил своим детям целый остров

Какой кощунственный «сувенир» привёз в любимое место детства цесаревич Александр Александрович

Что за трёхтонный дар отправил император Эфиопии Николаю II

Почему один из царских «подарочков» вернулся в Сибирь — после того как повредил дворцовую мебель

Где Николай I хранил свои самые дорогие сердцу дары

Как выглядела «шкатулка» для охотничьих трофеев Елизаветы Петровны

Куда улетал дракон Её Величества

И почему путь к самосовершенствованию в итоге приводил монархов к любви

Организационные детали