Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
Подышите чистейшим воздухом и подарите себе удовольствие, рассматривая красивейшие горы, живописные леса, прозрачные реки и озёра. А заодно откроете местные хроники, культуру и жизнь.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Живописная дорога в селение Терскол (≈3,5 часа). Вы поедете вдоль знаменитого Баксанского ущелья, по пути несколько раз пересечёте реку Баксан. Узнаете о культуре республики и переселении народов, услышите легенды о происхождении гор и другие кавказские предания кавказских.
Гора Чегет (≈2 часа). Вы поднимитесь по канатным дорогам до высоты 3100 м. Побродите по живописным тропам, увидите горы Эльбрус и Донгуз-Орун. Наверху в ясную погоду можно позагорать среди сверкающего снега. Профессиональный гид не только расскажет историю этих мест, но и будет помогать и подсказывать во время всех передвижений и подъёмов.
Терскол на поляне Азау (≈3,5 часа). Здесь вы поднимитесь по канатным дорогам, ведущим на Эльбрус: до станции «Мир» (3500 м) и лагеря акклиматизации альпинистов (3900 м). На поляне Азау насладитесь видами на вершины, водопады и озёра. А ещё по желанию попробуете национальные блюда кавказской кухни.
Поляна Нарзанов (≈30 минут). Здесь находятся природные источники минеральной воды. Вы продегустируете настоящий Нарзан, который бьёт струёй из недр земли. Подышите целебным горным воздухом и посмотрите на бурное течение реки Баксан.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В программе подъём по канатным дорогам, поэтому экскурсия не рекомендована людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
- Если у вас нет гражданства РФ, то понадобятся ваши паспортные данные и информация о временной регистрации по месту проживания
Дополнительные расходы
- Подъёмы по канатным дорогам: Чегет — 900 руб. /чел., Азау — 1600 руб. /чел. Экологический сбор — 200 руб.
- Завтрак по пути в Терскол и обед в Азау (по желанию)
Как происходит бронирование экскурсии
- На сайте вы оплачиваете 23 % от стоимости экскурсии
- Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Кирова в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.