На комфортабельном автобусе вы отправитесь в горный край Приэльбрусье. На канатных дорогах подниметесь на разные высоты, прогуляетесь по горным тропам. Подышите чистейшим воздухом и подарите себе удовольствие, рассматривая красивейшие горы, живописные леса, прозрачные реки и озёра. А заодно откроете местные хроники, культуру и жизнь.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога в селение Терскол (≈3,5 часа). Вы поедете вдоль знаменитого Баксанского ущелья, по пути несколько раз пересечёте реку Баксан. Узнаете о культуре республики и переселении народов, услышите легенды о происхождении гор и другие кавказские предания кавказских.

Гора Чегет (≈2 часа). Вы поднимитесь по канатным дорогам до высоты 3100 м. Побродите по живописным тропам, увидите горы Эльбрус и Донгуз-Орун. Наверху в ясную погоду можно позагорать среди сверкающего снега. Профессиональный гид не только расскажет историю этих мест, но и будет помогать и подсказывать во время всех передвижений и подъёмов.

Терскол на поляне Азау (≈3,5 часа). Здесь вы поднимитесь по канатным дорогам, ведущим на Эльбрус: до станции «Мир» (3500 м) и лагеря акклиматизации альпинистов (3900 м). На поляне Азау насладитесь видами на вершины, водопады и озёра. А ещё по желанию попробуете национальные блюда кавказской кухни.

Поляна Нарзанов (≈30 минут). Здесь находятся природные источники минеральной воды. Вы продегустируете настоящий Нарзан, который бьёт струёй из недр земли. Подышите целебным горным воздухом и посмотрите на бурное течение реки Баксан.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В программе подъём по канатным дорогам, поэтому экскурсия не рекомендована людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Если у вас нет гражданства РФ, то понадобятся ваши паспортные данные и информация о временной регистрации по месту проживания

Дополнительные расходы

Подъёмы по канатным дорогам: Чегет — 900 руб. /чел., Азау — 1600 руб. /чел. Экологический сбор — 200 руб.

Завтрак по пути в Терскол и обед в Азау (по желанию)

Как происходит бронирование экскурсии

На сайте вы оплачиваете 23 % от стоимости экскурсии