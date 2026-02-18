Один день в горах - и максимум впечатлений от Кавказа
Оказавшись в КМВ, многие любуются красавцем Эльбрусом и представляют, каково это — оказаться наверху. С нами эта мечта станет ближе, ведь мы отправимся на один из его склонов.
Вы проедете по Баксанскому ущелью, увидите озеро Гижгит, попробуете нарзан из источника, а в финале подниметесь на 3800 м по канатной дороге.
Описание экскурсии
Дорога к Эльбрусу проляжет через живописное Баксанское ущелье. По пути вы услышите истории покорения вершины, узнаете о местных традициях, легендах и загадках.
Ненадолго остановимся на завтрак в кафе с кавказской кухней. Затем отправимся к озеру Гижгит — дорога к нему проходит по горному серпантину, а цвет воды действительно поражает.
После озера — поездка на Поляну Азау. Отсюда начинается подъём на Эльбрус. Канатная дорога доставит вас на высоту 3800 метров. У вас будет около трёх часов, чтобы погулять, сделать фотографии и почувствовать масштаб гор.
На обратном пути вы заедете на Поляну Нарзанов. Здесь можно попробовать знаменитую минеральную воду прямо из природных источников и пообедать в кафе с видом на горы.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Пятигорска 8:00 — остановка у озера Тамбукан 9:30 — завтрак в кафе 10:30 — озеро Гижгит 12:00 — прибытие на Поляну Азау 12:30–16:30 — подъём на Эльбрус и свободное время 17:00 — Поляна Нарзанов 18:00 — выезд обратно 20:00 — возвращение в Пятигорск
Организационные детали
Поездка проходит на подготовленных и комфортабельных внедорожниках
Участвовать можно путешественникам с любой физической подготовкой
Не рекомендуется людям с гипертонической болезнью из-за набора высоты
С вами поедет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Канатная дорога — 1600 ₽ с чел.
Питание в кафе — около 500 ₽ с чел.
Мы не несём ответственность за возможные изменения цен на объектах.
Условия бронирования
Отменить экскурсию можно не более, чем за 15 часов до поездки. Иначе предоплата не возвращается
Мы оставляем за собой право в случае форс-мажора заменять объекты осмотра на равнозначные
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 25 туристов
Мы дружная команда профессиональных гидов — местных жителей, которые прекрасно знают историю и душевно проведут экскурсию для вас.
Безопасность гостей — наш приоритет, поэтому вас будет сопровождать гид с большим опытом
вождения в горах.
Наши гиды международного класса имеют большой опыт экскурсий для гостей как из России, так и из Израиля, Америки, Индии. Мы работаем много лет, составили более 20 авторских маршрутов и провели экскурсии для более 7000 людей. Мы знаем, как сделать ваше путешествие незабываемым!