Оказавшись в КМВ, многие любуются красавцем Эльбрусом и представляют, каково это — оказаться наверху. С нами эта мечта станет ближе, ведь мы отправимся на один из его склонов. Вы проедете по Баксанскому ущелью, увидите озеро Гижгит, попробуете нарзан из источника, а в финале подниметесь на 3800 м по канатной дороге.

Описание экскурсии

Дорога к Эльбрусу проляжет через живописное Баксанское ущелье. По пути вы услышите истории покорения вершины, узнаете о местных традициях, легендах и загадках.

Ненадолго остановимся на завтрак в кафе с кавказской кухней. Затем отправимся к озеру Гижгит — дорога к нему проходит по горному серпантину, а цвет воды действительно поражает.

После озера — поездка на Поляну Азау. Отсюда начинается подъём на Эльбрус. Канатная дорога доставит вас на высоту 3800 метров. У вас будет около трёх часов, чтобы погулять, сделать фотографии и почувствовать масштаб гор.

На обратном пути вы заедете на Поляну Нарзанов. Здесь можно попробовать знаменитую минеральную воду прямо из природных источников и пообедать в кафе с видом на горы.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Пятигорска

8:00 — остановка у озера Тамбукан

9:30 — завтрак в кафе

10:30 — озеро Гижгит

12:00 — прибытие на Поляну Азау

12:30–16:30 — подъём на Эльбрус и свободное время

17:00 — Поляна Нарзанов

18:00 — выезд обратно

20:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

Поездка проходит на подготовленных и комфортабельных внедорожниках

Участвовать можно путешественникам с любой физической подготовкой

Не рекомендуется людям с гипертонической болезнью из-за набора высоты

С вами поедет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Канатная дорога — 1600 ₽ с чел.

Питание в кафе — около 500 ₽ с чел.

Мы не несём ответственность за возможные изменения цен на объектах.

