Экскурсия в Приэльбрусье

4.8
150 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Пятигорска
Отправляйтесь к самой высокой точке Европы — горе Эльбрус.

Вас ожидает удивительная поездка вдоль Баксанского ущелья до селению Азау, откуда начнётся наш подъём на Эльбрус.

Подниматься будем на канатной дороге до станции Мир (3500 м) и до лагеря акклиматизации альпинистов (3900 м).

А потом отправимся на гору Чегет, на высоту 4200 м над уровнем моря 🌊.

Вы увидите невероятные пейзажи Кавказа, подышите горным ⛰️ воздухом, а наш опытный гид расскажет историю 📖 этих мест.
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Экскурсия в Приэльбрусье
Экскурсия в Приэльбрусье

Что вы увидите

  • Баксанское ущелье
  • Терскол
  • поляна Азау
  • г. Чегет
  • незабываемые виды на гору Эльбрус и Донгуз-Орун
Приэльбрусье - замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога из Пятигорска идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол наполяне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. Три канатных дороги, первые две – вагончик. Третья - кресельная - от станции Мир (3500м. ) идет до высоты 3900 м. над у. м., до лагеря акклиматизации альпинистов.
В программу экскурсии 🧭 в Приэльбрусье входит и посещение горы ⛰️ Чегет. С горы ⛰️ Чегет ( 4200 м. ) открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега. Экскурсионная программа:06:30 — Выезд из Пятигорска (вход в парк 🌳 Цветник, пр. Кирова. 23);
08:00 — санитарная остановка ( возможен завтрак за доп плату)
08:20–10:00 — приезд на поляну Чегет (подъём на канатной дороге, прогулка);
12:00 — переезд на поляну Азау;
12:15 — посещение поляны Азау (подъём на канатной дороге, прогулка);
15:00 — обед (за доп. плату);
15:30 — выезд с поляны Азау;
15:45 — посещение поляны Нарзанов;
16:15 — отправление в Пятигорск;
18:30 — прибытие в Пятигорск (парк 🌳 Цветник).
+Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит
  • Завтрак за доп. плату (~ 200 руб. ) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах
  • Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1050 руб. (первые 2 уровня, 600 руб. (3-й уровень)
  • Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14. 00. Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб. ), лагман (250 руб. ), шашлыки (300 руб. ), хычины (100 руб. ).
  • Экологические взносы.
Экскурсия в Приэльбрусье
Экскурсия в Приэльбрусье
Экскурсия в Приэльбрусье
Экскурсия в Приэльбрусье
Экскурсия в Приэльбрусье

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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