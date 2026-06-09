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Бадукские озёра - из Пятигорска

Пройти через реликтовый лес к каскаду высокогорных озёр среди хребтов Северного Кавказа
Бадукские озёра — одно из самых красивых мест Карачаево-Черкесии.

Вас ждёт поход по хвойным лесам Тебердинского заповедника, горные реки, панорамы Кавказского хребта и три озера с прозрачной изумрудной водой.

А ещё вы увидите перевал Гумбаши и необычные Сырные пещеры и узнаете о природе и истории Северного Кавказа.
Бадукские озёра - из Пятигорска
Бадукские озёра - из Пятигорска
Бадукские озёра - из Пятигорска

Описание экскурсии

6:30 — выезд из Пятигорска

8:30–8:50 — перевал Гумбаши. Одна из самых красивых панорамных точек Кавказа с видом на Главный Кавказский хребет и Эльбрус

9:30–10:00 — Сырные пещеры. Вы увидите необычные песчаниковые образования, напоминающие гигантский пористый сыр

11:00 — КПП Бадукских озёр. Начало пешего маршрута по территории Тебердинского заповедника

11:30–11:40 — мост через реку Бадук. Первая остановка у хвойного леса и горной реки

12:10–12:30 — первое Бадукское озеро. Небольшое высокогорное озеро с прозрачной ледниковой водой

12:40–13:00 — второе Бадукское озеро. Живописная и просторная локация среди поросших лесом скал

13:10–14:00 — третье Бадукское озеро. Главное озеро маршрута с панорамными видами на горные хребты Кавказа

15:00–18:30 — возвращение в Пятигорск

Вы узнаете о природе Тебердинского заповедника, древних аланах и геологии Кавказа и услышите местные легенды.

Организационные детали

  • Едем на внедорожнике УАЗ Патриот
  • Дополнительно оплачивается экосбор — 300 ₽ за чел.
  • Протяжённость пешего маршрута — около 8 км. Маршрут включает породолжительный подъём и подходит участникам с хорошей физической формой. Может быть сложным для пожилых людей. Детям рекомендуется с 10 лет
  • На маршруте нет кафе и магазинов — возьмите воду и перекус

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Люблю путешествия и приключения. Предпочитаю длительные пешие прогулки. Если Вам нравится треккинг, добро пожаловать!

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