Тебердинский заповедник – экскурсии в Пятигорске

Найдено 22 экскурсии в категории «Тебердинский заповедник» в Пятигорске, цены от 2 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
197 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200 за человека
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
В ущельях спрятанный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Это Швейцария? Это Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
12 отзывов
Это Швейцария? Это Домбай
Групповой экскурсионный джип-тур из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41503 735 за человека
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
67 отзывов
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
14 отзывов
Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000 за человека
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару
Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в великолепный Домбай
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 000 за всё до 3 чел.
Домбай - пламенное сердце Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Домбай - душа Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Домбай из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: Впечатляющее приключение по Кавказу
Вас ждет насыщенное приключение по Кавказским горам с посещением уникальных и загадочных мест
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200016 500 за всё до 4 чел.
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760 за человека
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 500 за всё до 4 чел.
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
Перенестись на один день в горное царство и насладиться природой Западного Кавказа
Начало: от вашего места проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
За один день разведать уникальные природные локации Тебердинского заповедника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
По дороге чудес - в Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
По дороге чудес - в Домбай
Красивое и комфортное путешествие на джипе премиум-класса в горный край
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000 за всё до 4 чел.
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
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    гид Елена рассказывала об окружающих нас видах и горах, отвечала на все вопросы, поддерживала тёплую атмосферу в группе. С погодой нам повезло, поэтому уже с перевала Гумбаши мы увидели и Эльбрус, и Кавказский хребет. Дорога до Домбая длинная, но есть несколько остановок на интересных локациях (гора-кольцо, сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, Шаонинский храм). Сам Домбай и виды с канатки, конечно, просто захватывают дух! Всем очень советую подняться на самый верх, ощущения непередаваемые, оно того точно стоит! Спасибо гиду и всей команде за такую классную поездку:)

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
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    является просто спасением. Кроме того в машине для каждого участнике была подготовлена бутилированная вода и конфетки в дорогу. Елена - опытный водитель, управляла машиной аккуратно и комфортно. Для такой, довольно длительной поездки все это очень важно. Основная цель поездки - канатная дорога очень впечатляющая. С высоты открываются потрясающие виды на соседние горные горы хребты. А высота, на которой вы пролетаете над верхушками деревьев, может пощекотать вам нервы. Так же посетили и другие интересные объекты, такие как кольцо в скале, сырную пещеру и древний храм. Наш гид Елена всю дорогу рассказывала о местных особенностях и достопримечательностях, поведала несколько легенд относящихся к тем или иным местам.

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды. Сразу закладывайте +2300 руб на канатку. На обратном пути торопились и толком не заехали в пару мест. Организатору рекомендация четко проговаривать это заранее.
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды
  • В
    Вероника
    3 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Экскурсовод Кирилл просто невероятно показал Кавказ и рассказал много интересного! Информацию Кирилл сочетал с историями про традиции, легенды. Было очень интересно! Ну а красивые места - нечто. Влюбилась в Кавказ
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Поездка великолепная, масса впечатлений прекрасного настроения! Спасибо Кириллу,нашему гиду, благодаря его эрудиции,профессионализму и незабываемой харизме получили незабываемые впечатления! Будем рады встретиться с ним ещё и освоить новые маршруты!
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Были на экскурсии 31 мая, остались в полном восторге. Игорь гид просто потрясающий!!! Создал приятную атмосферу и позитивное настроение. Скучать не приходилось, много интересного узнали. Большое спасибо организаторам и Игорю, рекомендуем всем!!!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Прекрасная экскурсия,эмоции зашкаливают 🔥🔥🔥Анастасии благодарность за организацию,ну а в топе сегодня был наш гид Роман. Я уверена с этим мнением
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    согласится вся наша группа. Но я озвучу своё мнение. Начиная с момента знакомства он окружил заботой,не оставил без внимания и проконтролировал все детали поездки. В ходе экскурсии поразил своими невероятными знаниями,очень интересно был выстроен формат общения,всегда откликался на малейшие просьбы,внимательный,ответственный, одним словом самый лучший гид за все 4 дня моего пребывания в этом волшебном крае. Огромное спасибо всей команде за чудесную и незабываемую экскурсию🤩🤩🤩👍👍👍

    Прекрасная экскурсия,эмоции зашкаливают 🔥🔥🔥Анастасии благодарность за организацию,ну а в топе сегодня был наш гид Роман. Я
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
    Советую всем посетить эту экскурсию. Насладиться величием и красотой наших гор.
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
    Экскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. Не нагружая лишней информацией и
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    в тоже время очень интересно рассказывая про объекты которые мы посещали и не толтко. На все наши вопросы были ответы. Елена Кочерга профессионал своего дела. Всем, кто поедет в ваши края буду рекомендовать вашу компанию и Елену обязательно.

    Экскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. НеЭкскурсия была Замечательная. Мы познакомились с замечательным человеком любящим свой край, горы, реки и путешественников. Не
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
    Наша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвела, но всё равно получили
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    массу положительных, незабываемых впечатлений! Также посетили старинный Шоанинский храм, Сырные пещеры, делали множество остановок, чтобы полюбоваться красотами Кавказа 💗 Отдельное спасибо гиду Аслану за хорошую компанию, за рассказы и локации)

    Наша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвелаНаша поездка 14 мая на Домбай прекрасна - шикарные виды по всей дороге. Погода чуть подвела

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Тебердинский заповедник»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
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  3. Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
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  5. Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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