Дагестан - Страна гор

Дагестан - Страна гор
Дагестан - Страна гор
Дагестан - Страна гор
Дагестан - Страна гор
Дагестан - Страна гор
Дагестан - Страна гор
Дагестан - Страна гор
Дагестан - Страна гор
Ближайшие даты:
23
сен
7
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань)
  • Столица Чечни Грозный
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Комплекс «Аллея Славы»
  • Грозный-Сити
  • Спортивный комплекс «Ахмат-Арена»
  • Аргун - мечеть «Сердце матери»
  • Дербент
  • КрепостЬ «Нарын-кала»
  • Каспийское море
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Армянский храм
  • Домик Петра I
  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Смотровая площадка Черкейской ГЭС и водохранилища
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей. Древняя крепость Нарын-Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций» через который проходил знаменитый Шелковый путь. Быт и культуру этого интересного региона вы узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе.
А после этого можно отдохнуть на берегу теплого дружелюбного Каспийского моря, где проводим этот запоминающийся день.
А какие фотографии вы сделаете на фоне шедевров природы – бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне на третий день нашего путешествия!
Итак, пять причин для того, чтобы поехать с нами.
1. Прекрасное самочувствие, ведь вы будете дышать свежим горным воздухом,
крепко спать и полноценно отдыхать.
2. Новые впечатления и эмоции благодаря национальной кухне,
интересным экскурсиям и великолепным видам.
3. Теплые воспоминания о старинных городах и девственной природе,

которые точно захочется «оживить», приехав сюда еще раз:

  • 4. Яркие фотографии и самобытные сувениры,
  • которые точно вызовут зависть и восторг в глазах ваших друзей.
  • 5. Новые знания об истории, памятниках и культуре этого горного края.

По пятницам, 1 раз в 2 недели, с марта по ноябрь включительно

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 завтрака
  • Проживание
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обеды и ужины
  • Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам, 1 раз в 2 недели, с марта по ноябрь включительно
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 05:00 утра, поэтому
  • Рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура.
  •  Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
  • Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
  •  Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 16 в эко-тур
  • Комплексе «Главрыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город
  • Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от, транспортной загрузки).
  •  По усмотрению туриста возможно 2 варианта:
  • 1)
  • Вылет из аэропорта Махачкала в республике Дагестан. От эко тур комплекса
  • «Главрыба» до аэропорта ориентировочное время в пути 1,5 часа. Возможно
  • Заказать дополнительно трансфер (3500 рублей) или добраться до аэропорта
  • Самостоятельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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