Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей. Древняя крепость Нарын-Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций» через который проходил знаменитый Шелковый путь. Быт и культуру этого интересного региона вы узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе.
А после этого можно отдохнуть на берегу теплого дружелюбного Каспийского моря, где проводим этот запоминающийся день.
А какие фотографии вы сделаете на фоне шедевров природы – бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне на третий день нашего путешествия!
Итак, пять причин для того, чтобы поехать с нами.
1. Прекрасное самочувствие, ведь вы будете дышать свежим горным воздухом,
крепко спать и полноценно отдыхать.
2. Новые впечатления и эмоции благодаря национальной кухне,
интересным экскурсиям и великолепным видам.
3. Теплые воспоминания о старинных городах и девственной природе,
которые точно захочется «оживить», приехав сюда еще раз:
- 4. Яркие фотографии и самобытные сувениры,
- которые точно вызовут зависть и восторг в глазах ваших друзей.
- 5. Новые знания об истории, памятниках и культуре этого горного края.