Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей. Древняя крепость Нарын-Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций» через который проходил знаменитый Шелковый путь. Быт и культуру этого интересного региона вы узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе.

А после этого можно отдохнуть на берегу теплого дружелюбного Каспийского моря, где проводим этот запоминающийся день.

А какие фотографии вы сделаете на фоне шедевров природы – бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне на третий день нашего путешествия!

Итак, пять причин для того, чтобы поехать с нами.

1. Прекрасное самочувствие, ведь вы будете дышать свежим горным воздухом,

крепко спать и полноценно отдыхать.

2. Новые впечатления и эмоции благодаря национальной кухне,

интересным экскурсиям и великолепным видам.

3. Теплые воспоминания о старинных городах и девственной природе,

которые точно захочется «оживить», приехав сюда еще раз: